Запад создает горячие точки вокруг России и Украина сгорит в одной из них

На уже ставшем знаменитым смешном фото, где президент Франции Эмманюэль Макрон терзает боксерскую грушу, прекрасно все. И похотливо-агрессивный оскал сжатых зубов, и явное желание не так побить, как забодать или задушить в объятиях спортивный снаряд.