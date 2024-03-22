"Вдовы, сироты, разрушенные жизни": Орбан напомнил о последствиях решений, принятых в Брюсселе - 22.03.2024 Украина.ру
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"Вдовы, сироты, разрушенные жизни": Орбан напомнил о последствиях решений, принятых в Брюсселе
"Вдовы, сироты, разрушенные жизни": Орбан напомнил о последствиях решений, принятых в Брюсселе - 22.03.2024 Украина.ру
"Вдовы, сироты, разрушенные жизни": Орбан напомнил о последствиях решений, принятых в Брюсселе
В Брюсселе царит военная атмосфера, а вследствие принятых там решений гибнут сотни тысяч людей, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Его слова приводит венгерское издание MagyarNemzet
2024-03-22T15:53
2024-03-22T15:53
новости
брюссель
венгрия
украина
виктор орбан
зарубежье
конфликт
вооружение
война
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Орбан подчеркнул, что в Венгрия выглядит как "вполне нормальная, спокойная и безмятежная страна". На этом фоне у венгерского лидера возникает странное чувство при приезде в Брюссель.Он подчеркнул, что венгерский слух особенно шокируют разговоры о размещении войск на Украине, а то, что еще пару месяцев назад было немыслимо, сейчас становится обычным делом."Это не видеоигра. Это реальность. Следствием одного решения является то, что на следующий день кто-то умирает. Сотни тысяч людей уже погибли. Последствия принятых здесь решений - это вдовы, сироты, разрушенные жизни, города", - сказал Орбан.Он подчеркнул, что большинство венгров выступает против вступления в конфликт и отправки вооружений Киеву, однако такая политическая сила существует в стране. Орбан напомнил, что является сторонником аргументированных дебатов.Ранее Орбан уже рассказал о том, как можно завершить украинский конфликт. По его словам, Украина "сама не стоит на ногах". Если США не предоставят вооружения и деньги, а вслед за ними откажутся и европейцы, то война закончится, считает премьер Венгрии.
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новости, брюссель, венгрия, украина, виктор орбан, зарубежье, конфликт, вооружение, война
Новости, Брюссель, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Зарубежье, конфликт, вооружение, война

"Вдовы, сироты, разрушенные жизни": Орбан напомнил о последствиях решений, принятых в Брюсселе

15:53 22.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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В Брюсселе царит военная атмосфера, а вследствие принятых там решений гибнут сотни тысяч людей, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Его слова приводит венгерское издание MagyarNemzet
Орбан подчеркнул, что в Венгрия выглядит как "вполне нормальная, спокойная и безмятежная страна". На этом фоне у венгерского лидера возникает странное чувство при приезде в Брюссель.
"Я чувствую себя так, словно прибыл в другую галактику […]Они находятся в спирали войны, которая становится все хуже", - заявил Орбан об атмосфере в Брюсселе.
Он подчеркнул, что венгерский слух особенно шокируют разговоры о размещении войск на Украине, а то, что еще пару месяцев назад было немыслимо, сейчас становится обычным делом.
"Это не видеоигра. Это реальность. Следствием одного решения является то, что на следующий день кто-то умирает. Сотни тысяч людей уже погибли. Последствия принятых здесь решений - это вдовы, сироты, разрушенные жизни, города", - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что большинство венгров выступает против вступления в конфликт и отправки вооружений Киеву, однако такая политическая сила существует в стране. Орбан напомнил, что является сторонником аргументированных дебатов.
Ранее Орбан уже рассказал о том, как можно завершить украинский конфликт. По его словам, Украина "сама не стоит на ногах". Если США не предоставят вооружения и деньги, а вслед за ними откажутся и европейцы, то война закончится, считает премьер Венгрии.
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