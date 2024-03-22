Миру придется считаться с выбором российского народа – эксперт - 22.03.2024 Украина.ру
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Миру придется считаться с выбором российского народа – эксперт
Миру придется считаться с выбором российского народа – эксперт - 22.03.2024 Украина.ру
Миру придется считаться с выбором российского народа – эксперт
Выборы президента России не изменили ход СВО, так как задачи были поставлены заранее, рассказал политолог и обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов в ходе конференции "Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО"
2024-03-22T14:53
2024-03-22T14:53
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Эксперт сослался на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Запад не ожидал такого единства российского общества, для противников России это единение стало неожиданностью.При этом эксперт обратил внимание на противоречивость в заявлениях – в РФ "тирания победила" на выборах, поэтому надо усилить поддержку "украинской демократии" (где выборы отменены).Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск НАТО на Украину, по словам Корнилова, не связаны с российскими выборами, но США, по его мнению, могут изменить свой подход к конфликту с учетом результатов голосования.Конференция состоялась в пятницу, 22 марта, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Конференция организована изданием "Украина.ру" в рамках спецпроекта "Украинское досье"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, запад, франция, владимир путин, эммануэль макрон, украина.ру, выборы
Новости, Россия, Запад, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Украина.ру, выборы

Миру придется считаться с выбором российского народа – эксперт

14:53 22.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Корнилов
Владимир Корнилов - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Выборы президента России не изменили ход СВО, так как задачи были поставлены заранее, рассказал политолог и обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов в ходе конференции "Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО"
Эксперт сослался на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Запад не ожидал такого единства российского общества, для противников России это единение стало неожиданностью.
"Это видно по заявлениям некоторых западных политиков о том, что с выбором российского народа надо считаться", - отметил Корнилов.
При этом эксперт обратил внимание на противоречивость в заявлениях – в РФ "тирания победила" на выборах, поэтому надо усилить поддержку "украинской демократии" (где выборы отменены).
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск НАТО на Украину, по словам Корнилова, не связаны с российскими выборами, но США, по его мнению, могут изменить свой подход к конфликту с учетом результатов голосования.
Донецк. Выборы
19 марта, 12:44
Больше, чем выборы. Послесловие к тому как Донбасс выбирал президента РоссииНа минувших выходных Россия выбирала себе президента. В этот раз вместе с новыми регионами. За тем, как это происходило в Донбассе, наблюдал журналист издания Украина.ру
Конференция состоялась в пятницу, 22 марта, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Конференция организована изданием "Украина.ру" в рамках спецпроекта "Украинское досье"
 
НовостиРоссияЗападФранцияВладимир ПутинЭммануэль МакронУкраина.рувыборы
 
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