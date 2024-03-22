"Под маской ЧВК": политолог рассказал, когда НАТО соберет 200 тысяч наемников для отправки на Украину - 22.03.2024 Украина.ру
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"Под маской ЧВК": политолог рассказал, когда НАТО соберет 200 тысяч наемников для отправки на Украину
"Под маской ЧВК": политолог рассказал, когда НАТО соберет 200 тысяч наемников для отправки на Украину - 22.03.2024 Украина.ру
"Под маской ЧВК": политолог рассказал, когда НАТО соберет 200 тысяч наемников для отправки на Украину
Воевать за Украину европейцы пока не готовы. Но при желании могут набрать 200 тысяч "добровольцев" из всех стран НАТО. Это можно сделать в США, Великобритании, Польше. Не надо сбрасывать со счетов Турцию и Западную Европу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
2024-03-22T04:50
2024-03-22T04:50
новости
украина
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европа
трухачев
нато
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иностранные наемники
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война
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Если европейцы все же будут воевать на Украине, они сделают это либо "под маской" ЧВК, либо их переоденут в форму ВСУ как добровольцев. Хотя тут есть пример Чехии. Там желающим воевать на Украине рапорты подписывает лично президент, рассказал политолог.Европа взяла курс на рост своей военной промышленности, но нужно понимать, что это "палка о двух концах". Тактически России это невыгодно, потому что милитаризация Европы направлена против нее. Но в долгосрочной перспективе это может снизить зависимость ЕС от США, добавил эксперт.В частности, это можно сделать в США, Великобритании, Польше. Не надо сбрасывать со счетов Турцию. Наемников для отправки в Украину можно также найти в Хорватии и в Албании. Не говоря уже о крупных странах западной Европы, таких как Италия, Франция и Германия, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, европа, трухачев, нато, чвк, иностранные наемники, польша, война, россия
Новости, Украина, США, Европа, Трухачев, НАТО, ЧВК, иностранные наемники, Польша, война, Россия

"Под маской ЧВК": политолог рассказал, когда НАТО соберет 200 тысяч наемников для отправки на Украину

04:50 22.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Воевать за Украину европейцы пока не готовы. Но при желании могут набрать 200 тысяч "добровольцев" из всех стран НАТО. Это можно сделать в США, Великобритании, Польше. Не надо сбрасывать со счетов Турцию и Западную Европу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
Если европейцы все же будут воевать на Украине, они сделают это либо "под маской" ЧВК, либо их переоденут в форму ВСУ как добровольцев. Хотя тут есть пример Чехии. Там желающим воевать на Украине рапорты подписывает лично президент, рассказал политолог.
Европа взяла курс на рост своей военной промышленности, но нужно понимать, что это "палка о двух концах". Тактически России это невыгодно, потому что милитаризация Европы направлена против нее. Но в долгосрочной перспективе это может снизить зависимость ЕС от США, добавил эксперт.
"Пока демография у них страдает. Призывной контингент у них сейчас срочно найти нельзя. По этой причине воевать за Украину они пока не готовы. Но набрать 200 тысяч "добровольцев" из всех стран НАТО можно запросто", - отметил Трухачев.
В частности, это можно сделать в США, Великобритании, Польше. Не надо сбрасывать со счетов Турцию. Наемников для отправки в Украину можно также найти в Хорватии и в Албании. Не говоря уже о крупных странах западной Европы, таких как Италия, Франция и Германия, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из Харькова читайте на сайте Украина.ру
Анатолий Матвийчук интервью - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
20 марта, 05:48
Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы Главная задача Иностранного легиона – не дать нам взять Одессу. Если мы возьмем Одессу, мы разрушим все планы Запада по закреплению своего присутствия на Черном море. Но я надеюсь, что первое сражение этих боевиков с нашей армией отобьет у них всякую охоту находиться в зоне СВО
 
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