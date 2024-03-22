https://ukraina.ru/20240322/1054018270.html

"Украина подлежит переучреждению". Украинские эксперты о ближайшем будущем страны

"Украина подлежит переучреждению". Украинские эксперты о ближайшем будущем страны - 22.03.2024 Украина.ру

"Украина подлежит переучреждению". Украинские эксперты о ближайшем будущем страны

В украинском экспертном сообществе нашли неожиданное объяснение заявлениям Макрона о вероятной отправке войск на Украину. Вполне возможно, Париж таким образом пытается сделать себя участником переговоров по украинскому вопросу. А такие переговоры уже идут, по крайней мере, в этом уверена лидер фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен

2024-03-22T05:49

2024-03-22T05:49

2024-03-22T05:49

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

переговоры

кость бондаренко

михаил чаплыга

политика

эксперты

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Политик отметила в эфире радиостанции France Inter, что эти переговоры идут "без участия Франции и без участия Европы... они проходят через Турцию и через Китай"."Мы полностью исключены из конфликта, который происходит у нас на пороге, и в котором нам было бы совершенно естественно участвовать в качестве арбитра и переговорщика", - заявила Ле Пен. При этом она подчеркнула, что конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому заявления Макрона о возможной отправке войск лишь способствуют эскалации.Ранее Макрон обещал сделать все, чтобы Россия "не выиграла эту войну", и поднимал вопрос об отправке военных в зону конфликта.На высказывание Марин Ле Пен обратил внимание покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга. В эфире ютуб-канала "Дикий Live" он отметил, что политик говорит об идущих переговорах как о факте, и предположил, что Макрон заявлял об отправке войск не просто так."Вступить в переговорный процесс стороной можно только тогда, когда вы втянуты в этот процесс. То есть, отправка контингента делает вас стороной переговоров", - сказал эксперт, добавив, что Марин Ле Пен "хотела подколоть Макрона где-то внутри, а по большому счету - слила всю схему".По мнению Чаплыги, сейчас начнется борьба между Германией и Францией за то, "кто же из них будет держать пальчик в этом переговорном процессе от имени Европы". Это в будущем даст более выгодные позиции на переговорах с осью Пекин-Москва и при грядущем переформатировании Европы, выстраивании новых европейских проектов.Эксперт отметил, что идею Китая можно обозначить словом "зонирование". Крым выносится за скобки, как бы становится "украинским Тайванем". Новые российские территории остаются за Россией, от реки Днепр в сторону Харькова — демилитаризованная зона. Еще два пункта — Запад Украины и Причерноморье. В Причерноморье России (но, кстати, и Британии) нужен контроль над портами. А Запад Украины может и уйти. Или его может забрать Европа, Москва возражать не будет. И в таком случае слова Макрона о вводе войск обретает новые смыслы и новые значения, считает Чаплыга.А что на Украине? Нежелание украинцев воевать можно считать выражением недоверия к нынешнему украинскому государству, считает известный украинский политолог Кость Бондаренко."Защищать необходимо государство, в данной ситуации государство призывает защитить его. А вопрос в том, что наш общественный договор между народом и государством – он настолько слаб и настолько не работал в последнее время, народ жил не столько благодаря государству, сколько вопреки государству как таковому (а напомню, что государство это, в первую очередь, совокупность чиновников на определенной территории), что, как результат, это нежелание воевать – это фактически вотум недоверия нынешнему государству, которое просто подлежит переучреждению", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.Сам же скандальный законопроект об ужесточении мобилизации, который пока еще не стал законом, будет, по словам политолога, своеобразным тестом для украинской власти – "она является народной властью или оккупационной?"Бондаренко также прокомментировал предложение заместителя командира бригады "Азов"* Сергея Цисарука передать вопрос мобилизации боевым бригадам, которые-де и будут искать уклонистов. По мнению эксперта, предложение достаточно странное. Впросами мобилизации должны "грамотно и без произвола" заниматься ТЦК, а если им это не удается, то "это вопрос к самим ТЦК или же к государству, которое так и не наладило контакт со своими гражданами".Если же отлавливать граждан будет разведка боевых бригад, то, по словам политолога, получится, что "собственная армия будет воевать с собственным народом".И тогда, продолжил Бондаренко, "у народа не будет разницы, какой армии сдаваться – чем оккупационная армия будет тогда хуже собственной, если она начнет заниматься тем, что будет отлавливать людей и насильно отправлять на фронт?"Эксперт отметил, что непродуманные мобилизационные действия уже серьезно отразились на украинской экономике. При этом Киев проявляет "государственный инфантилизм", полагая, что "все равно заграница нам поможет". А если нет?При этом, по его словам, на Украине существует прослойка, которая считает, что война должна продолжаться. В частности, это представители тех же ТЦК – "они понимают: закончится война, и им придется столкнуться лицом к лицу с теми, кого они насильно отправили на фронт".Такое же мнение высказал покинувший страну украинский бизнесмен и общественный деятель Геннадий Балашов. В очередном выпуске своего видеоблога он заявил, что возвращающиеся с фронта ветераны могут начать самосуд над политиками и чиновниками."Они будут возмущаться до глубины души тем, к чему привели Родину, пока мы воевали. И они получат право на скорый суд по своему мнению. Безработица и алкоголь подхлестнут эти дела. А умелые люди будут направлять и финансировать", - сказал Балашов.Тем временем мобилизационная лихорадка на Украине продолжается. В Киеве уже предлагают разрешить объявлять в розыск уклонистов, которые игнорировали повестки и не явились в военкомат. В сетях публикуют видео, в которых сотрудники ТЦК выписывают повестки строителям прямо на стройке и трактористам в поле. Кто после этого будет строить и пахать? На этот вопрос ответа нет, но нынешней украинской власти это вряд ли интересно.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20240321/1053999236.html

https://ukraina.ru/20240318/1053953703.html

https://ukraina.ru/20240320/1053992761.html

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Сергей Зуев

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