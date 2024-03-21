С кем должны разобраться поляки и какие регионы можно принимать в состав России – Федосова - 21.03.2024 Украина.ру
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С кем должны разобраться поляки и какие регионы можно принимать в состав России – Федосова
С кем должны разобраться поляки и какие регионы можно принимать в состав России – Федосова - 21.03.2024 Украина.ру
С кем должны разобраться поляки и какие регионы можно принимать в состав России – Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала о первых итогах выборов президента России, а также объяснила, чем закончится попытка ввести войска НАТО на Украину и что будет с финансированием киевского режима в ближайшее время
2024-03-21T12:10
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украина
россия
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выборы
президент
президентские выборы
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00:37 – об итогах выборов президента России;02:21 – о выборах на Украине и в Израиле;06:34 – станет ли последним пакет помощи от США Украине на $300 млн.?09:40 – войска стран ЕС на Украине: громкие заявления или самоубийственный план Евросоюза? 13:08 – о границах "санитарной зоны" на Украине
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видео, украина, россия, израиль, нато, ес, выборы, президент, президентские выборы, владимир путин, луганск, донецк, белгород, диверсия, явка, беспилотники, владимир зеленский, джо байден, биньямин нетаньяху, сша, праймериз, революция, валерий залужный, доллар, помощь, финансы, активы, замороженные активы, резервы, конфискация, республиканцы, республиканская партия, демократическая партия, армен гаспарян, финансирование, эммануэль макрон, европа, польша, война, румыния, сво, спецоперация, молдавия, эскалация, харьков, видео
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С кем должны разобраться поляки и какие регионы можно принимать в состав России – Федосова

12:10 21.03.2024
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала о первых итогах выборов президента России, а также объяснила, чем закончится попытка ввести войска НАТО на Украину и что будет с финансированием киевского режима в ближайшее время
00:37 – об итогах выборов президента России;
02:21 – о выборах на Украине и в Израиле;
06:34 – станет ли последним пакет помощи от США Украине на $300 млн.?
09:40 – войска стран ЕС на Украине: громкие заявления или самоубийственный план Евросоюза?
13:08 – о границах "санитарной зоны" на Украине
 
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