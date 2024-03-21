https://ukraina.ru/20240321/1054016106.html

С кем должны разобраться поляки и какие регионы можно принимать в состав России – Федосова

С кем должны разобраться поляки и какие регионы можно принимать в состав России – Федосова - 21.03.2024 Украина.ру

С кем должны разобраться поляки и какие регионы можно принимать в состав России – Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру рассказала о первых итогах выборов президента России, а также объяснила, чем закончится попытка ввести войска НАТО на Украину и что будет с финансированием киевского режима в ближайшее время

2024-03-21T12:10

2024-03-21T12:10

2024-03-21T12:10

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00:37 – об итогах выборов президента России;02:21 – о выборах на Украине и в Израиле;06:34 – станет ли последним пакет помощи от США Украине на $300 млн.?09:40 – войска стран ЕС на Украине: громкие заявления или самоубийственный план Евросоюза? 13:08 – о границах "санитарной зоны" на Украине

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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