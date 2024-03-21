Россияне сбили 10 запущенных Украиной снарядов "Вампир" над Белгородской областью

Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону" Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача ВС РФ - максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" ВСУ не будут, это слишком дорогое оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев