Россияне сбили 10 запущенных Украиной снарядов "Вампир" над Белгородской областью
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства, запущенных киевским режимом. Об этом 21 марта сообщили в Минобороны РФ
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в материале.
Накануне президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Белгородской области и других приграничных регионов за мужество и пообещал им поддержку. Он назвал первичной задачей - обеспечение безопасности в регионе.
За прошедшую неделю, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, регион обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали.
03:30Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону"Обстрел Белгород ведётся с помощью РСЗО, поэтому задача ВС РФ - максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии. РСЗО имеют разную дальность, но использовать "Хаймарсы" ВСУ не будут, это слишком дорогое оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев