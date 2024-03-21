"Доброе утро, мужики". История дерзкого побега в Россию украинского военного - 21.03.2024 Украина.ру
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"Доброе утро, мужики". История дерзкого побега в Россию украинского военного
"Доброе утро, мужики". История дерзкого побега в Россию украинского военного - 21.03.2024 Украина.ру
"Доброе утро, мужики". История дерзкого побега в Россию украинского военного
В армию Украины Дмитрий Баланда попал в результате обмана, как и большинство сегодняшних укровоинов. Поймали и отправили воевать. С места работы отправили якобы просто встать на учет в военкомат, а там сразу же: медкомиссия в три дня – и в армию
2024-03-21T09:01
2024-03-21T10:41
украина
россия
полтавская область
соин дмитрий
эксклюзив
владимир зеленский
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"Готов был идти пешком 200 километров"Попал в пограничный отряд, в Полтавской области. Специальность – помощник гранатометчика.И началась тут для Дмитрия не жизнь, а просто ад. Сам он оценивает условия существования простых людей, так же, как и он, обманом попавших в украинскую армию, как пытки и постоянное унижение человеческого достоинства."Ищите еду в посадках"Он неоднократно жаловался на своё командование, писал заявления в украинские органы.Но реакции на его заявления не последовало, командиры же украинские Дмитрия оскорбляли, унижали, били, не давали еды и воды сутками.Порядки в украинской армии такие: могли отправить на позиции якобы на 2 дня и оставить там военнослужащих на 13 дней. Еды не привозили. "Ищите в посадках". Ничего в посадках не было. Голодные, в холоде. Жаловаться нельзя. За жалобы и вопросы могли закрыть в подвале на несколько дней без воды и еды. В туалет тоже не выводили.Дмитрий справедливо решил, что эти условия существования должны быть приравнены к пыткам.Писал жалобы в разные инстанции, но государственные органы Украины никак не реагировали.Военнослужащие постоянно пили алкоголь, уже отказывались выходить на позиции, их сажали в подвалы.Да, вся эта жизнь больше была похожей на существование в пыточной камере. Но какой выход? На Украине не спрячешься. Выход только один: сдаться в плен. Но как?И Дмитрий принял решение удивительно простое, и как показало дальнейшее развитие событий, вполне разумное. Хоть и рисковал он тоже сильно.Решил двигаться на юг. "В Симферополь через Мелитополь", - так он сам описал своё направление движения.Выстрелов не былоОн говорит: "я готов был идти пешком 200 километров до Мелитополя." Но повезло: договорился с таксистом, который за умеренную плату довёз его до последнего украинского блокпоста.За 150 метров до блокпоста Дмитрий вышел из машины, пешком подошёл к блокпосту и сказал: "Доброе утро, мужики, я собираюсь покидать эту страну."Его предупредили, что будут стрелять. Он сказал: "стреляйте!" И побежал.До чего был доведён человек в украинской армии !Ведь фактически он приготовился к верной смерти от выстрела в спину.Но произошло чудо: выстрелов не было."Отнеслись по-человечески"Через полтора часа (примерно 7 километров, так оценивает Дмитрий) он вышел на русский блокпост. Сразу поднял руки, вещи положил на землю.Там его, естественно, задержали, обыскали и отправили на следственные мероприятия. Но сразу же дали ему бушлат и перчатки, потом дали еду. Потому что пришёл Дмитрий со стороны Украины голодный и замёрзший."Отнеслись по-человечески, скажу так, как есть", - говорит Дмитрий."Родным хочу передать, что я их люблю, но вернуться не могу. Пока идёт режим Зеленского, это геноцид нашей нации, геноцид украинского народа.""Не выполняйте преступные приказы, думайте, что вы делаете", - обратился Дмитрий к своим сослуживцам.Да, Дмитрий Баланда сейчас в плену, но находиться в русском плену означает избавиться от издевательств украинских командиров, забыть о голоде и холоде. И самое главное, конечно: сохранить жизнь.
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, полтавская область, соин дмитрий, эксклюзив, владимир зеленский
Украина, Россия, Полтавская область, Соин Дмитрий, Эксклюзив, Владимир Зеленский

"Доброе утро, мужики". История дерзкого побега в Россию украинского военного

09:01 21.03.2024 (обновлено: 10:41 21.03.2024)
 
© Украина.ру украинский военнослужащий пленный всу работа волонтер в больнице дети беженцы ребенок
 украинский военнослужащий пленный всу работа волонтер в больнице дети беженцы ребенок
© Украина.ру
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
В армию Украины Дмитрий Баланда попал в результате обмана, как и большинство сегодняшних укровоинов. Поймали и отправили воевать. С места работы отправили якобы просто встать на учет в военкомат, а там сразу же: медкомиссия в три дня – и в армию
"Готов был идти пешком 200 километров"
Попал в пограничный отряд, в Полтавской области. Специальность – помощник гранатометчика.
И началась тут для Дмитрия не жизнь, а просто ад. Сам он оценивает условия существования простых людей, так же, как и он, обманом попавших в украинскую армию, как пытки и постоянное унижение человеческого достоинства.
"Ищите еду в посадках"
Он неоднократно жаловался на своё командование, писал заявления в украинские органы.
Но реакции на его заявления не последовало, командиры же украинские Дмитрия оскорбляли, унижали, били, не давали еды и воды сутками.
Порядки в украинской армии такие: могли отправить на позиции якобы на 2 дня и оставить там военнослужащих на 13 дней. Еды не привозили. "Ищите в посадках". Ничего в посадках не было. Голодные, в холоде. Жаловаться нельзя. За жалобы и вопросы могли закрыть в подвале на несколько дней без воды и еды. В туалет тоже не выводили.
Дмитрий справедливо решил, что эти условия существования должны быть приравнены к пыткам.
Писал жалобы в разные инстанции, но государственные органы Украины никак не реагировали.
Военнослужащие постоянно пили алкоголь, уже отказывались выходить на позиции, их сажали в подвалы.
Да, вся эта жизнь больше была похожей на существование в пыточной камере. Но какой выход? На Украине не спрячешься. Выход только один: сдаться в плен. Но как?
И Дмитрий принял решение удивительно простое, и как показало дальнейшее развитие событий, вполне разумное. Хоть и рисковал он тоже сильно.
Решил двигаться на юг. "В Симферополь через Мелитополь", - так он сам описал своё направление движения.
Выстрелов не было
Он говорит: "я готов был идти пешком 200 километров до Мелитополя." Но повезло: договорился с таксистом, который за умеренную плату довёз его до последнего украинского блокпоста.
За 150 метров до блокпоста Дмитрий вышел из машины, пешком подошёл к блокпосту и сказал: "Доброе утро, мужики, я собираюсь покидать эту страну."
Его предупредили, что будут стрелять. Он сказал: "стреляйте!" И побежал.
До чего был доведён человек в украинской армии !Ведь фактически он приготовился к верной смерти от выстрела в спину.
Но произошло чудо: выстрелов не было.
"Отнеслись по-человечески"
Через полтора часа (примерно 7 километров, так оценивает Дмитрий) он вышел на русский блокпост. Сразу поднял руки, вещи положил на землю.
Там его, естественно, задержали, обыскали и отправили на следственные мероприятия.
Но сразу же дали ему бушлат и перчатки, потом дали еду. Потому что пришёл Дмитрий со стороны Украины голодный и замёрзший.
"Отнеслись по-человечески, скажу так, как есть", - говорит Дмитрий.
"Родным хочу передать, что я их люблю, но вернуться не могу. Пока идёт режим Зеленского, это геноцид нашей нации, геноцид украинского народа."
"Не выполняйте преступные приказы, думайте, что вы делаете", - обратился Дмитрий к своим сослуживцам.
Да, Дмитрий Баланда сейчас в плену, но находиться в русском плену означает избавиться от издевательств украинских командиров, забыть о голоде и холоде. И самое главное, конечно: сохранить жизнь.
 
УкраинаРоссияПолтавская областьСоин ДмитрийЭксклюзивВладимир Зеленский
 
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