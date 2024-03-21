https://ukraina.ru/20240321/1053997807.html

"Доброе утро, мужики". История дерзкого побега в Россию украинского военного

"Доброе утро, мужики". История дерзкого побега в Россию украинского военного - 21.03.2024 Украина.ру

"Доброе утро, мужики". История дерзкого побега в Россию украинского военного

В армию Украины Дмитрий Баланда попал в результате обмана, как и большинство сегодняшних укровоинов. Поймали и отправили воевать. С места работы отправили якобы просто встать на учет в военкомат, а там сразу же: медкомиссия в три дня – и в армию

2024-03-21T09:01

2024-03-21T09:01

2024-03-21T10:41

украина

россия

полтавская область

соин дмитрий

эксклюзив

владимир зеленский

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"Готов был идти пешком 200 километров"Попал в пограничный отряд, в Полтавской области. Специальность – помощник гранатометчика.И началась тут для Дмитрия не жизнь, а просто ад. Сам он оценивает условия существования простых людей, так же, как и он, обманом попавших в украинскую армию, как пытки и постоянное унижение человеческого достоинства."Ищите еду в посадках"Он неоднократно жаловался на своё командование, писал заявления в украинские органы.Но реакции на его заявления не последовало, командиры же украинские Дмитрия оскорбляли, унижали, били, не давали еды и воды сутками.Порядки в украинской армии такие: могли отправить на позиции якобы на 2 дня и оставить там военнослужащих на 13 дней. Еды не привозили. "Ищите в посадках". Ничего в посадках не было. Голодные, в холоде. Жаловаться нельзя. За жалобы и вопросы могли закрыть в подвале на несколько дней без воды и еды. В туалет тоже не выводили.Дмитрий справедливо решил, что эти условия существования должны быть приравнены к пыткам.Писал жалобы в разные инстанции, но государственные органы Украины никак не реагировали.Военнослужащие постоянно пили алкоголь, уже отказывались выходить на позиции, их сажали в подвалы.Да, вся эта жизнь больше была похожей на существование в пыточной камере. Но какой выход? На Украине не спрячешься. Выход только один: сдаться в плен. Но как?И Дмитрий принял решение удивительно простое, и как показало дальнейшее развитие событий, вполне разумное. Хоть и рисковал он тоже сильно.Решил двигаться на юг. "В Симферополь через Мелитополь", - так он сам описал своё направление движения.Выстрелов не былоОн говорит: "я готов был идти пешком 200 километров до Мелитополя." Но повезло: договорился с таксистом, который за умеренную плату довёз его до последнего украинского блокпоста.За 150 метров до блокпоста Дмитрий вышел из машины, пешком подошёл к блокпосту и сказал: "Доброе утро, мужики, я собираюсь покидать эту страну."Его предупредили, что будут стрелять. Он сказал: "стреляйте!" И побежал.До чего был доведён человек в украинской армии !Ведь фактически он приготовился к верной смерти от выстрела в спину.Но произошло чудо: выстрелов не было."Отнеслись по-человечески"Через полтора часа (примерно 7 километров, так оценивает Дмитрий) он вышел на русский блокпост. Сразу поднял руки, вещи положил на землю.Там его, естественно, задержали, обыскали и отправили на следственные мероприятия. Но сразу же дали ему бушлат и перчатки, потом дали еду. Потому что пришёл Дмитрий со стороны Украины голодный и замёрзший."Отнеслись по-человечески, скажу так, как есть", - говорит Дмитрий."Родным хочу передать, что я их люблю, но вернуться не могу. Пока идёт режим Зеленского, это геноцид нашей нации, геноцид украинского народа.""Не выполняйте преступные приказы, думайте, что вы делаете", - обратился Дмитрий к своим сослуживцам.Да, Дмитрий Баланда сейчас в плену, но находиться в русском плену означает избавиться от издевательств украинских командиров, забыть о голоде и холоде. И самое главное, конечно: сохранить жизнь.

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россия

полтавская область

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, россия, полтавская область, соин дмитрий, эксклюзив, владимир зеленский