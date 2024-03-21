https://ukraina.ru/20240321/1053995369.html

"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов

"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов - 21.03.2024 Украина.ру

"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов

Макрон может сколько угодно проявлять воинственную активность. России не в первой уничтожать иностранных наемников на Украине. 86% французов заявляют, что не хотят терять своих солдат на чужой войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-21T04:30

2024-03-21T04:30

2024-03-21T04:30

новости

украина

россия

франция

эммануэль макрон

виктор баранец

нато

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037272780_0:135:2201:1373_1920x0_80_0_0_d271522cbcb668ceff2b08aacdd93244.jpg

Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, то она "получит по морде". Париж устанет хоронить своих бойцов, которых туда оправит президент Франции, рассказал обозреватель.Но Эммануэль Макрон – это еще не Франция. Местные социологи провели опрос по поводу предложения французского президента. И 86% опрошенных заявили, что не хотят терять своих солдат на чужой войне из-за Украины, добавил эксперт.Макрон может проявлять воинственную активность сколько угодно. России не в первой уничтожать иностранных наемников. Пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить, из каких стран НАТО "солдаты удачи" воюют на стороне Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1053983474.html

украина

россия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, франция, эммануэль макрон, виктор баранец, нато, иностранные наемники