"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов
Макрон может сколько угодно проявлять воинственную активность. России не в первой уничтожать иностранных наемников на Украине. 86% французов заявляют, что не хотят терять своих солдат на чужой войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, то она "получит по морде". Париж устанет хоронить своих бойцов, которых туда оправит президент Франции, рассказал обозреватель.
"Мы внимательно наблюдаем за этой петушиной (очень задиристой. - Ред.) военной активностью [президента Франции Эммануэля] Макрона. Говорят, что он вообще эти [о вводе войск на Украину] заявления делал в пьяном состоянии, напившись крепкого коньяка", - отметил Баранец.
Но Эммануэль Макрон – это еще не Франция. Местные социологи провели опрос по поводу предложения французского президента. И 86% опрошенных заявили, что не хотят терять своих солдат на чужой войне из-за Украины, добавил эксперт.
Макрон может проявлять воинственную активность сколько угодно. России не в первой уничтожать иностранных наемников. Пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить, из каких стран НАТО "солдаты удачи" воюют на стороне Украины, резюмировал собеседник издания.
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