"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов - 21.03.2024 Украина.ру
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"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов
"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов - 21.03.2024 Украина.ру
"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов
Макрон может сколько угодно проявлять воинственную активность. России не в первой уничтожать иностранных наемников на Украине. 86% французов заявляют, что не хотят терять своих солдат на чужой войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-21T04:30
2024-03-21T04:30
новости
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франция
эммануэль макрон
виктор баранец
нато
иностранные наемники
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Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, то она "получит по морде". Париж устанет хоронить своих бойцов, которых туда оправит президент Франции, рассказал обозреватель.Но Эммануэль Макрон – это еще не Франция. Местные социологи провели опрос по поводу предложения французского президента. И 86% опрошенных заявили, что не хотят терять своих солдат на чужой войне из-за Украины, добавил эксперт.Макрон может проявлять воинственную активность сколько угодно. России не в первой уничтожать иностранных наемников. Пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить, из каких стран НАТО "солдаты удачи" воюют на стороне Украины, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240320/1053983474.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, франция, эммануэль макрон, виктор баранец, нато, иностранные наемники
Новости, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Виктор Баранец, НАТО, иностранные наемники

"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов

04:30 21.03.2024
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© NATO
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Макрон может сколько угодно проявлять воинственную активность. России не в первой уничтожать иностранных наемников на Украине. 86% французов заявляют, что не хотят терять своих солдат на чужой войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, то она "получит по морде". Париж устанет хоронить своих бойцов, которых туда оправит президент Франции, рассказал обозреватель.
"Мы внимательно наблюдаем за этой петушиной (очень задиристой. - Ред.) военной активностью [президента Франции Эммануэля] Макрона. Говорят, что он вообще эти [о вводе войск на Украину] заявления делал в пьяном состоянии, напившись крепкого коньяка", - отметил Баранец.
Но Эммануэль Макрон – это еще не Франция. Местные социологи провели опрос по поводу предложения французского президента. И 86% опрошенных заявили, что не хотят терять своих солдат на чужой войне из-за Украины, добавил эксперт.
Макрон может проявлять воинственную активность сколько угодно. России не в первой уничтожать иностранных наемников. Пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить, из каких стран НАТО "солдаты удачи" воюют на стороне Украины, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
Анатолий Матвийчук интервью - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Вчера, 05:48
Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы Главная задача Иностранного легиона – не дать нам взять Одессу. Если мы возьмем Одессу, мы разрушим все планы Запада по закреплению своего присутствия на Черном море. Но я надеюсь, что первое сражение этих боевиков с нашей армией отобьет у них всякую охоту находиться в зоне СВО
 
НовостиУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВиктор БаранецНАТОиностранные наемники
 
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Заголовок открываемого материала
04:30"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов
04:20Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников
04:10Военный эксперт раскрыл, как ФАБы и "кассетники" ВС РФ перемалывают шесть батальонов ВСУ под Работино
04:00"Чистейшие мясные штурмы": эксперт рассказал, зачем Киев бросил шесть батальонов без техники под Работино
03:50Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино
03:40Военный эксперт объяснил, как ВС РФ могут зайти с Белгорода, чтобы обезопасить регион и окружить Харьков
03:30Белгородское направление: эксперт о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону"
03:20Будет рушиться оборона: эксперт рассказал, почему ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ на Запорожье
03:10Достижимая цель: эксперт рассказал про две важные задачи должны решить ВС РФ, чтобы освободить Гуляйполе
03:00Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром
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