https://ukraina.ru/20240320/1054003781.html
Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы
Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы - 20.03.2024 Украина.ру
Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы
Литва внесла 35 миллионов евро в общий сбор стран ЕС на закупку боеприпасов для украинской армии. Об этом 20 марта сообщила в соцесети Х премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
2024-03-20T17:15
2024-03-20T17:15
2024-03-20T17:15
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Напомним, в начале этого года президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести снаряды 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов. О том, что союзники Киева смогли собрать необходимую для этого сумму сообщалось 7 марта. Позже премьер-министр Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что Киев получит боеприпасы, купленные странами Евросоюза, не раньше лета.
https://ukraina.ru/20240308/1053779074.html
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новости, литва, чехия, киев, вооруженные силы украины, ес, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Литва, Чехия, Киев, Вооруженные силы Украины, ЕС, СВО, военная помощь, военная техника
Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы
Литва внесла 35 миллионов евро в общий сбор стран ЕС на закупку боеприпасов для украинской армии. Об этом 20 марта сообщила в соцесети Х премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните