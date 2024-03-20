Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы - 20.03.2024 Украина.ру
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Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы
Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы - 20.03.2024 Украина.ру
Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы
Литва внесла 35 миллионов евро в общий сбор стран ЕС на закупку боеприпасов для украинской армии. Об этом 20 марта сообщила в соцесети Х премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
2024-03-20T17:15
2024-03-20T17:15
новости
литва
чехия
киев
вооруженные силы украины
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сво
военная помощь
военная техника
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Напомним, в начале этого года президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести снаряды 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов.&nbsp;О том, что союзники Киева смогли собрать необходимую для этого сумму сообщалось 7 марта. Позже премьер-министр Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что Киев получит боеприпасы, купленные странами Евросоюза, не раньше лета.
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новости, литва, чехия, киев, вооруженные силы украины, ес, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Литва, Чехия, Киев, Вооруженные силы Украины, ЕС, СВО, военная помощь, военная техника

Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы

17:15 20.03.2024
 
© © Lietuvos Respublikos SeimasЛитва флаг правительство здание
Литва флаг правительство здание
© © Lietuvos Respublikos Seimas
Читать в
Литва внесла 35 миллионов евро в общий сбор стран ЕС на закупку боеприпасов для украинской армии. Об этом 20 марта сообщила в соцесети Х премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
"Правительство Литвы выделило 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы "чешские боеприпасы". Вместе – к победе", – написала она.
Напомним, в начале этого года президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести снаряды 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов. О том, что союзники Киева смогли собрать необходимую для этого сумму сообщалось 7 марта. Позже премьер-министр Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр заявлял, что Киев получит боеприпасы, купленные странами Евросоюза, не раньше лета.
- РИА Новости, 1920, 08.03.2024
8 марта, 14:31
Чехия потеряла деньги, собранные союзниками Киева для покупки полумиллиона снарядов для ВСУСоюзники Украины, поддержавшие инициативу Чехии, передали средства на покупку лишь 300 тысяч снарядов для ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала
 
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