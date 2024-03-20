https://ukraina.ru/20240320/1053995498.html

Гробы не спрячешь: Медведев оценил отправку "неугомонных французов в Бандерляндию"

Гробы не спрячешь: Медведев оценил отправку "неугомонных французов в Бандерляндию" - 20.03.2024 Украина.ру

Гробы не спрячешь: Медведев оценил отправку "неугомонных французов в Бандерляндию"

Отправка французских войск в зону спецоперации станет гильотиной для правительства Франции, написал 20 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале

2024-03-20T11:44

2024-03-20T11:44

2024-03-20T11:44

новости

россия

франция

украина

дмитрий медведев

сергей нарышкин

служба внешней разведки

войска

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466622_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_2cc40d590d96547a033349386c459210.jpg.webp

"Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей", - написал Медведев. Он подчеркнул, что французским властям не удастся скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих, так как "из чужой далёкой страны во Францию будут доставлены гробы". В отличие от наемников, которые добровольно отправляются в зону боевых действий для заработка, "эти несчастные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента". Отправка французских войск в зону проведения спецоперации для властей будет равносильна гильотине, пишет Медведев. "Их порежут на части разъярённые родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией".Напоследок зампред Совбеза РФ привел строчки из стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России":"Так высылайте ж к нам, витии,Своих озлобленных сынов:Есть место им в полях России,Среди нечуждых им гробов".Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. На начальном этапе Париж отправит около 2 тысяч солдат для участия в боевых действиях.Глава СВР подчеркнул, что французское подразделение станет приоритетной целью Вооружённых сил России.

https://ukraina.ru/20240319/1053983191.html

россия

франция

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, украина, дмитрий медведев, сергей нарышкин, служба внешней разведки , войска, сво