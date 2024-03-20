Гробы не спрячешь: Медведев оценил отправку "неугомонных французов в Бандерляндию" - 20.03.2024 Украина.ру
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Гробы не спрячешь: Медведев оценил отправку "неугомонных французов в Бандерляндию"
Гробы не спрячешь: Медведев оценил отправку "неугомонных французов в Бандерляндию" - 20.03.2024 Украина.ру
Гробы не спрячешь: Медведев оценил отправку "неугомонных французов в Бандерляндию"
Отправка французских войск в зону спецоперации станет гильотиной для правительства Франции, написал 20 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
2024-03-20T11:44
2024-03-20T11:44
новости
россия
франция
украина
дмитрий медведев
сергей нарышкин
служба внешней разведки
войска
сво
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"Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей", - написал Медведев. Он подчеркнул, что французским властям не удастся скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих, так как "из чужой далёкой страны во Францию будут доставлены гробы". В отличие от наемников, которые добровольно отправляются в зону боевых действий для заработка, "эти несчастные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента". Отправка французских войск в зону проведения спецоперации для властей будет равносильна гильотине, пишет Медведев. "Их порежут на части разъярённые родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией".Напоследок зампред Совбеза РФ привел строчки из стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России":"Так высылайте ж к нам, витии,Своих озлобленных сынов:Есть место им в полях России,Среди нечуждых им гробов".Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. На начальном этапе Париж отправит около 2 тысяч солдат для участия в боевых действиях.Глава СВР подчеркнул, что французское подразделение станет приоритетной целью Вооружённых сил России.
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новости, россия, франция, украина, дмитрий медведев, сергей нарышкин, служба внешней разведки , войска, сво
Новости, Россия, Франция, Украина, Дмитрий Медведев, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , войска, СВО

Гробы не спрячешь: Медведев оценил отправку "неугомонных французов в Бандерляндию"

11:44 20.03.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Отправка французских войск в зону спецоперации станет гильотиной для правительства Франции, написал 20 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
"Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей", - написал Медведев.
Он подчеркнул, что французским властям не удастся скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих, так как "из чужой далёкой страны во Францию будут доставлены гробы".
В отличие от наемников, которые добровольно отправляются в зону боевых действий для заработка, "эти несчастные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента".
Отправка французских войск в зону проведения спецоперации для властей будет равносильна гильотине, пишет Медведев. "Их порежут на части разъярённые родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией".
Напоследок зампред Совбеза РФ привел строчки из стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России":
"Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. На начальном этапе Париж отправит около 2 тысяч солдат для участия в боевых действиях.
Глава СВР подчеркнул, что французское подразделение станет приоритетной целью Вооружённых сил России.
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Разведке РФ известно, что Франция готовится отправить на Украину 2 тысячи своих солдат Франция уже готовит контингент для отправки на Украину. Для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Париж на начальном этапе направит около двух тысяч своих солдат, сообщил 19 марта директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
 
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