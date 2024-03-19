https://ukraina.ru/20240319/1053981862.html

Об Украине забыть не дадим: ядерная ловушка США, в которую Путин точно не попадётся

Об Украине забыть не дадим: ядерная ловушка США, в которую Путин точно не попадётся - 19.03.2024 Украина.ру

Об Украине забыть не дадим: ядерная ловушка США, в которую Путин точно не попадётся

США решили сделать красивый жест ─ предложить России незамедлительно сесть за стол переговоров по ядерному оружию. На самом же деле это может быть лишь манёвр, цель которого ─ обвинить Москву в отказе от диалога, готовность к которому неоднократно выражал президент РФ Владимир Путин.

2024-03-19T18:16

2024-03-19T18:16

2024-03-19T18:16

эксклюзив

россия

сша

ядерное оружие

владимир путин

украина

дмитрий полянский

джо байден

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103165/67/1031656782_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_bebf2c195766d6c56bdd12f3a903110c.jpg.webp

Американское предложение России с подвохомНа инициированном японской и американской делегациями заседании Совета Безопасности ООН 18 марта, посвящённом ядерному разоружению и нераспространению, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила: "Соединённые Штаты хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Им надо сказать лишь "да" и сесть за стол переговоров".На что первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, представлявший на заседании российскую сторону, ответил американской коллеге: "Что касается вопросов стратегического диалога между Россией и США с прицелом на новые договорённости по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, то они не могут быть обособлены от общего военно-политического контекста. Основы для такой работы в условиях попыток западных стран нанести России "стратегическое поражение" и их отказа уважать наши жизненно важные интересы, мы не видим".Любое взаимодействие в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Соединёнными Штатами и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса и их готовности вступить в комплексный диалог с учётом всех значимых факторов стратегической стабильности с акцентом на устранение первопричин наших фундаментальных противоречий в области безопасности, добавил российский дипломат."Мы будем ориентироваться не на красивые слова и пустые призывы, а на дела, которые пока убедительно указывают на незаинтересованность США и их союзников в сколько-нибудь серьёзном разговоре", - подчеркнул Полянский.Комментируя заявление Линды Томас-Гринфилд, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях проведения переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности.В послании Федеральному Собранию 29 февраля президент заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, при этом подчеркнув, что "в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия".И тут же задался вопросом: "Они на полном серьёзе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?"Но, видимо, то выступление Путина, где даны все ответы, американские демагоги, сегодня выражающие желание вступить с РФ в дискуссию без предварительных условий, не смотрели, считают в МИД РФ.А в своём послании президент заявил, что есть все основания полагать, что слова сегодняшних американских властей о якобы заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности — это демагогия. В свете приближающихся президентских выборов политическое руководство хочет продемонстрировать населению лидирующее положение США: по вопросам, где Америке выгодно договариваться, они будут вести разговор с Москвой, а где не выгодно — там и обсуждать нечего. То есть, они будут стремиться нанести поражение русским.Об Украине молчать не дадимПредложение Линды Томас-Гринфилд в Нью-Йорке прозвучало на следующий день после президентских выборов в России. Видимо, таким образом Вашингтон решил попытаться выставить Путина, переизбранного на новый срок (в отличие от европейских стран, которые отказались признавать итоги голосования, Белый дом не стал крутить носом и констатировал: реальность такова, что Путин – президент РФ), да ещё и с рекордным результатом, не в лучшем свете.Российский лидер, как известно, неоднократно повторял слова о готовности к переговорам как с Украиной, так и с Западом. И вот США предлагают запустить переговорный процесс по контролю над ядерными вооружениями, а Москва отказывается, выдвигая свои условия – обсуждать эту тему "в едином комплексе" с другими вопросами, затрагивающими национальные интересы и безопасность РФ. А значит, не слишком-то заинтересована Россия в диалоге – так американские чиновники могут вывернуть эту ситуацию.Комплексное обсуждение вопроса о вооружениях должно включать для России прежде всего проблему милитаризации Украины с подачи западных государств. В первую очередь, речь идёт о США как о главном спонсоре киевского режима.Ещё несколько лет назад, задолго до начала СВО, Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" говорил, что некоторые страны развивают неядерные системы вооружений, которые по своей разрушительной силе приближаются к ядерным. Так что одним только ядерным арсеналом переговоры ограничиваться не должны. Особенно сейчас, когда те самые мощные неядерные стратегические вооружения применяются в ходе спецоперации, в том числе при атаках ВСУ приграничных российских регионов. Хотя, как утверждали американские чиновники, украинские власти клялись и божились, что не будут использовать полученную от Запада военную помощь для ударов по территории РФ. Но слова представителей киевского режима и гроша ломанного не стоят – факт, проверенный годами.Накачку Киева небывалыми объёмами оружия Запад пытается оправдать, утверждая, что Россия, дескать, может решиться на превентивный ядерный удар по Украине, ничем, естественно, свои обвинения не подтверждая. Как стало известно 9 марта из статьи американской газеты The New York Times и материала телеканала CNN, а тем – со слов сотрудников Белого дома, в 2022 году американская администрация готовилась к применению Россией ядерного оружия по Украине и рассматривала вариант с нанесением в качестве ответной меры неядерного удара. Например, по подразделению, использовавшему ядерный боеприпас.Основанием для такой "обеспокоенности" Белого дома стала "некоторая полученная информация", от кого и откуда ─ как обычно, не указывается. Но в США, впрочем, если у властей есть необходимость предпринять действия против конкретной страны или человека, источник значения не имеет.Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было никогда, а единственная ситуации, при которой Россия готова его применить ─ угроза существованию российского государства, нанесение ущерба суверенитету и независимости страны. О чём Путин в очередной раз напомнил в недавнем интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.Так что все разговоры о том, что от России в контексте СВО исходит угроза развязывания ядерной войны – блеф. Москва не только твёрдо придерживается позиции, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей, и поэтому она не должна быть развязана. РФ убедила администрацию нынешнего президента США Джо Байдена, а также всех остальных постоянных членов Совета Безопасности ООН подтвердить формулу Горбачёва — Рейгана, содержащую этот тезис.В истории человечества был единственный случай, когда ядерное оружие использовали не для испытания, а в военно-политических целях, причём против мирного населения. И сделали это Соединённые Штаты, о чём на заседании Совета Безопасности ООН 18 марта умолчали и делегация Японии, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Но Полянский назвал всё своими именами.США пытаются использовать против России сломанную ими же систему контроля над вооружениями Вот что ещё важно в контексте предложения американцев: они предлагают обсуждать международную систему стратегической стабильности, которую сами же собственными действиями подорвали.США вышли из таких основополагающих договорённостей в сфере контроля над вооружениями, как Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ДПРО), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и Договор по открытому небу (ДОН). А в случае с Договором об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) и Двусторонним договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сделали выполнение профильных договорённостей невозможным.Отдельно стоит остановиться на ДСНВ. В начале 2023 года Россия приостановила участие в этом единственном оставшимся в силе соглашении между РФ и США в сфере контроля над вооружениями из-за вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине. Своё решение российская сторона обосновала нарушениями договора со стороны США, а также тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом ─ моментом заключения сделки.При этом Москва выразила готовность придерживаться установленных ДСНВ количественных ограничений вооружений, а также уведомлять американцев о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, как и о крупных стратегических учениях. Вашингтон с таким подходом не согласился.США обвиняют Москву в нарушении договора. В частности, они недовольны отказом РФ от приёма американских инспекторов на своих стратегических объектах и прекращением передачи данных об имеющихся стратегических ядерных силах. А узнать, что же происходит на территории России, им ой как хочется – этой информацией США охотно бы делились с киевским режимом.На заседании Совета безопасности ООН Линда Томас-Гринфилд, представляя внесенный Соединёнными Штатами и Японией на рассмотрение проект резолюции о недопущении размещения ядерного оружия в космосе, призвала государства взять на себя обязательства, касающиеся запрета на разработку ядерного оружия специально под вывод на орбиту. И ясно кому адресовано это послание – России. Байден ранее утверждал, что у РФ якобы есть возможность запустить в космос систему, которая способна нанести радикальный ущерб, а аппарат директора Национальной разведки США в опубликованном 11 марта ежегодном докладе, посвящённом оценке глобальных угроз, пишет о "разработке Россией нового противоспутникового оружия для подрыва космического потенциала США и их союзников". При этом Штаты вот уже 15 лет блокируют предложенный Россией и Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, подготовленный ещё в 2008 году."В последнее время всё чаще звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы - а это не что иное, как вбросы — это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединённым Штатам", — консатировал Путин в послании Федеральному Собранию.Но на такую уловку Россия точно не поведётся. А как Запад заманивает за стол переговоров, изначально не собираясь выполнять договорённости, которые будут за ним достигнуты, мы прекрасно знаем по тем же Минским соглашениям.

https://ukraina.ru/20240301/1053651732.html

https://ukraina.ru/20240314/1053889022.html

https://ukraina.ru/20230222/1043818727.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, ядерное оружие, владимир путин, украина, дмитрий полянский, джо байден, оон, нато, валдай