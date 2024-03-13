https://ukraina.ru/20240313/1053854680.html

Ядерное оружие и Украина, Трамп или спящий Джо, украинский "нос в кокаине": интервью Путина Киселеву

Ядерное оружие и Украина, Трамп или спящий Джо, украинский "нос в кокаине": интервью Путина Киселеву - 13.03.2024 Украина.ру

Ядерное оружие и Украина, Трамп или спящий Джо, украинский "нос в кокаине": интервью Путина Киселеву

Президент России Владимир Путин 13 марта дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА "Новости". Издание Украина.ру приводит ключевые тезисы главы российского государства

2024-03-13T11:03

2024-03-13T11:03

2024-03-13T12:32

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Атаки Украины на приграничные регионы РФВ последние дни киевский режим предпринял попытки атаковать Белгородскую и Курскую области. Украинские диверсионно-разведывательные группы не смогли достичь своих целей, они понесли большие потери и были отброшены.По мнению Путина, такие действия Украины обусловлены неудачами на фронте и желанием продемонстрировать хоть какие-то успехи.Он отметил, что на фоне прошлых неудач "им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела".Перспектива переговоров с УкраинойПотенциальные переговоры с украинской стороной не должны рассматриваться как предоставление Киеву паузы для перевооружения, рассказал Путин."Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", – заявил глава государства.Путин подчеркнул, что Россия готова разрешить конфликт с Украиной мирными средствами, но исходить при этом Москва будет из интересов безопасности страны.Те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации."Вот тогда появились идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс, найти какие-то пути к завершению этого конфликта, поискать, где здесь реальные интересы России. Это опасные люди, кстати говоря", – сказал Путин.Проще договариваться с теми, у кого "нос в кокаине". Путин напомнил поговорку о тех, у кого счастье на бытовом уровне заключено в последовательности "сыт, пьян и нос в табаке"."Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас", – резюмировал глава государства.Ядерная триада в полной готовностиОтвечая на вопрос о готовности РФ к ядерной войне, Путин отметил, что соответствующие силы российской армии постоянно находятся в боевой готовности.Глава государства также указал на более современный уровень российской ядерной триады в сравнении с аналогичными системами других стран.России известно, продолжил Путин, что США имеют планы по совершенствованию своих ядерных сил."Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну хотят, но что ж так делать. Мы готовы", – отметил он.Что будет, если США проведут испытание ядерного оружияОценивая перспективу испытания ядерного оружия Соединенными Штатами, Путин напомнил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поэтому РФ в качестве паритетного шага отозвала свою подпись под этим документом."Поскольку договор не был ратифицирован Соединенными Штатами, он и не вступил в законную силу-то окончательно, потому что не набрал нужное количество ратификаций. Но тем не менее мы придерживаемся этих договоренностей", – заявил российский лидер.Путин допустил, что США проведут испытания такого оружия."Связано с тем, что когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде. Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим", – отметил он.По его словам, в этом случае Россия не может исключать проведение таких же испытаний.Применение ядерного оружия в ходе СВОРФ никогда не рассматривала возможность применения тактического ядерного оружия (ТЯО) в ходе специальной военной операции на Украине, заявил Путин.Ранее американские СМИ распространили информацию, согласно которой власти США всерьез рассматривали угрозу применения Россией ТЯО на украинской территории и прорабатывали варианты ответа на такой шаг.На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: "Нет, а зачем?"Президент рассказал, при каких условиях Россия может применить ядерное оружие."Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", – подчеркнул он.Иностранные войска на УкраинеВведение иностранных воинских контингентов на Украину и поставка ей оружия не изменят ситуацию на поле боя, сказал Путин."Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота [2014 года] присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений", – отметил президент.Путин обратил внимания на заявления властей США о том, что они не собираются отправлять своих военных для участия в украинском конфликте."Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", – заявил глава государства.Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден – представитель традиционной политической школы, который понимает последствия такого шага, отметил он."Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", – подчеркнул Путин.Что касается Польши, продолжил он, то в случае ввода своей армии на Украину она там и останется, так как поляки спят и видят, как бы вернуть земли, которые они считают исторически своими.Договор с ЗападомНа вопрос о возможности "честного договора" с Западом Путин признался, что "никому не верит"."Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь", – сказал он.По его словам, "сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть"."Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы", – заявил президент.Россия не будет делать ничего, что не соответствует интересам страны, повторил он.Байден или ТрампРФ не вмешивается в президентские выборы в США, Москва готова работать с любым человеком, которого американский народ выберет своим лидером. Так Путин ответил на вопрос, можно ли трактовать сделанное им ранее заявление о предпочтительности для России Байдена как президента США из-за его опыта и прогнозируемости."Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель", – подчеркнул он.Путин вспомнил свой разговор с тогдашним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, который упрекнул российского лидера в симпатиях к Байдену.Потом, продолжил он, Трампа почему-то стали преследовать за то, что его кандидатуру будто бы поддерживала Москва."Ну, бред какой-то полный", - охарактеризовал эту историю Путин.Что касается сегодняшней предвыборной ситуации в США, то она приобретает все более "нецивилизованный характер", сказал глава государства. По его словам, "американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова"."Мы не собираемся там (на Западе – ред.) заниматься расколами, это они сами с блеском сделают. Но мы будем, безусловно, добиваться соблюдения наших интересов", - подытожил Путин.Другие заявление об СВО, экономике, внутренней и внешней политике- Франции не стоит обижаться на активность РФ в Африке, африканские страны сами выбирают сотрудничество с Россией;- Россия созданием ракет "Авангард" свела на нет американские вложения в систему противоракетной обороны;- Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к ВС РФ;- РФ для минимизации потерь при продвижении в зоне спецоперации нужно увеличивать количество и мощь средств поражения, сейчас развитие в этой сфере идет "семимильными шагами";- С Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя, последствия для российской государственности "могут быть катастрофическими";- Новые регионы РФ нужно поддержать и вытащить на общефедеральный уровень, но они заработают быстро;- В специальном органе для защиты от западных санкций нет необходимости;- Ситуация с кадрами не изменится в лучшую сторону в ближайшее время, отечественный бизнес должен это понимать;- Распределение налогового бремени должно быть более справедливым:- Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – бессмысленно, это политический шаг:- России многое предстоит сделать для изменения структуры экономики - даже если по паритету покупательной способности нам под силу обогнать Японию в ближайшие годы, то над ее эффективностью и инновационностью еще нужно поработать;- Говорить о будущем правительства Михаила Мишустина после возможной победы Путина на президентских выборах говорить пока рано, работу нынешнего Кабинета министров можно оценить "вполне удовлетворительно";- Стабилизировать численность населения страны можно будет после поднятия рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

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Павел Котов

эксклюзив, владимир путин, дмитрий киселев, россия, украина, сво, дональд трамп, джо байден, ядерное оружие, налоги