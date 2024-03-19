Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу - 19.03.2024 Украина.ру
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Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу
Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу - 19.03.2024 Украина.ру
Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу
Британская королевская семья, реликтовый осколок когда-то могущественной империи, продолжает и сегодня оставаться в центре внимания мировых СМИ. Пускай монархия потускнела и свелась почти к одному лишь церемониалу, страсти в доме Виндзоров кипят не шуточные. Чего только стоит недавняя "смерть" и последующее "воскрешение" в СМИ короля Карла III
2024-03-19T14:19
2024-03-19T14:27
эксклюзив
великобритания
монархия
король
карл iii
елизавета ii
принцы
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Немолодой и нездоровый КарлКак бы не сложилась судьба нынешнего правящего монарха Карла III, имя его уже вошло в историю. Именно ему была уготована участь стать рекордсменом в категории "самое продолжительное пребывание в статусе наследника престола". На скамейке запасных королевского дома он просидел долгие 70 лет – с 1952 по 2022 гг., когда скончалась его мать Елизавета II.Неудивительно, что к здоровью уже пожилого монарха (Карлу III 75 лет) приковано особое внимание британской общественности. Не прошло и двух лет после коронации, как поклонников королевской семьи сразила новость – у короля обнаружили рак предстательной железы.Не успевший сполна вкусить монарших почестей король на фоне болезни отправился "работать с документами", а всю неизбежную публичную активность возложил на сына, невестку, внуков и прочих фигурантов разросшегося семейного древа Виндзоров.Несмотря на заверения в добром здравии короля, новости о его скоропостижной кончине поверили многие. СМИ даже продемонстрировали соответствующий документ и разглядели подготовку специальных сигналов, которые должны будут возвестить urbi et orbi о смерти царствующей особы.Вскоре у местных монархистов отлегло – тревога оказалась ложной. Карл III все еще живее всех живых, а слухи о его смерти оказались сильно преувеличены.Дела любовныеЛичная жизнь Карла III сложилась не в пример матери - Елизавета II в 2017 году отметила платиновую свадьбу, то есть более 70 лет в браке с герцогом Эдинбургским Филиппом. Достижение редкое и впечатляющее, но для любителей сплетен и скандальных подробностей – слишком пуританское и скучное.То ли дело главная надежда престола – будущий Карл III, тогда еще известный как принц Чарльз. Брак со всеобщей любимицей леди Дианой, измены, растянувшийся на десятилетия роман с "разведенкой" Камиллой Паркер-Боулз, крах семейной жизни и новая женитьба – наследник трона, безусловно, возродил интерес желтой прессы к дому Виндзоров.Именно вездесущим репортерам предстояло сыграть роковую роль в жизни первой супруги Чарльза принцессы Уэльской Дианы. В последний день лета 1997 года автомобиль, внутри которого находились она и ее новый возлюбленный, сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед разбился в туннеле в Париже. Машина пыталась уйти от погони папарацци, которые в те дни буквально объявили охоту на Диану. В результате катастрофы она и ее ухажер скончались.Выдержав положенный траур, Чарльз узаконил отношения с Камиллой, которая наконец получила официальный статус и титул в придачу. После коронации супруга она стала считаться королевой-консорт, то есть формальной королевой без властных полномочий, титул, который теряется со смертью супруга.Сомнительный УильямТаким образом, наследовать престол после Карла III предстоит его старшему сыну от брака с Дианой 41-летнему принцу Уильяму.Вообще, никакого принца Уильяма могло и не быть вовсе. Его мать, принцесса Диана, будучи беременна им и находясь в депрессии намеренно упала с лестницы и получила несколько ушибов, однако все обошлось и плод не пострадал.Последующая биография Уильяма типична для отпрысков монаршего дома и вполне стерильна для того, чтобы в будущем без особых препятствий примерить на себя корону. Прилежный ученик Итонского колледжа и выпускник элитарного Сент-Эндрюсского университета, офицер королевских ВВС, верный муж и любящий многодетный отец.Супруга Уильяма – принцесса Уэльская Кейт (в девичестве Миддлтон). Пара познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. У принца и его жены трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи.В январе этого года пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что Кейт Миддлтон перенесла хирургическое вмешательство на брюшной полости. С этого момента принцесса перестала появляться на публике, что породило много слухов о ее состоянии и местонахождении.Королевский дом решил, видимо, поправить ситуацию и распространил через прессу свежее фото Миддлтон в окружении своих детей, однако это породило еще больше подозрений. Дело в том, что подлинность снимка поставили под сомнение, так как на нем обнаружили признаки ретуширования.Так, запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты могли быть отредактированы, также обращалось внимание на отсутствии у Кейт обручального кольца. После разразившего скандала ведущие агентства отозвали этот кадр, допустив, что он мог быть отретуширован.Масла в огонь и без того щекотливой ситуации подлили распространившиеся слухи о супружеской неверности Уильяма, который ранее в подобных вещах замечен не был. СМИ даже назвали имя предполагаемой любовницы британского наследника, ею якобы является маркиза Чамли Роуз Хэнбери.Бывшая модель на год младше принца и считается подругой семьи наследника. Вместе с мужем-маркизом и тремя детьми она живет всего лишь в 6 км от резиденции Уильяма и Кейт. Британские СМИ судачат, что интрижка старшего сына короля и соседки – давняя тема сплетен в местных аристократических салонах.Кейт, пишут журналисты, будто бы устала терпеть похождения своего мужа, подняла бунт на королевском корабле и отказалась исполнять приписанные ей обязанности жены наследника. Отсюда и легенда про операцию, подставные фотографии и т.д.Так или иначе, образ примерного семьянина Уильяма вот-вот даст трещину, поэтому королевский дом перешел к обороне. Через своих адвокатов Хэнбери сделала заявление, что приписываемый ей роман с наследным принцем – ложь. Эту же мысль содержит и заявление Кенсингтонского дворца, где подобные слухи назвали "огромным ущербом королевской семье".Отщепенец ГарриБрать Уильяма, 39-летний Гарри с пышным титулом герцог Сассекский, граф Дамбартон и барон Килкил - еще один яркий представитель правящей династии.Гарри – настоящий анфан терибль нынешнего состава британской королевской семьи. Еще до совершеннолетия его ловили за употреблением спиртного и легких наркотиков, а учебе и постижению королевских премудростей он предпочитал шумные и безбашенные вечеринки.Одна из таких тусовок в 2005 году закончилась грандиозным скандалом: Гарри пришел на мероприятие в костюме офицера африканского корпуса армии Третьего рейха, после чего ему пришлось приносить извинения, а репутационный ущерб от этой выходки обсуждался даже в парламенте.Непутевого принца решили отправить набираться уму-разуму в армию, где его определили авиационным наводчиком и на несколько месяцев в конце 2007-начале 2008-го отправили в Афганистан, где он служил под вымышленным именем. Вторая командировка в эту горячую точку состоялась у него в 2011-2012 гг., где он управлял вертолетом "Апач".В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл, отец которой имеет ирландские корни, а мать – афроамериканка. У пары двое детей.Несколько лет назад Гарри решил отмежеваться от королевского дома и вместе с женой сложил с себя какие-либо королевские обязанности. Этим он фактически вычеркнул себя из очереди на престолонаследие, в которой Гарри формально сейчас занимает пятое место, после брата и троих племянников.Русофил МайклИнтересная деталь – Уильям, Гарри и их дети теоретически могут претендовать… на российский престол. В случае восстановления монархии в России и нового пришествия Романовых, они, как дальние родственники последней царствующей российской династии могут заявить о своих правах. В качестве претендентов, правда, они будут фигурировать в лучшем случае во второй-третьей десятке, поэтому вряд ли им когда-либо удастся сменить британскую корону на отечественную шапку Мономаха.На случай реставрации монархии в России, кстати, у Виндзоров есть свой кандидат и получше. Это, в частности, двоюродный брат Елизаветы II 81-летний принц Майкл Кентский – потомок по женской линии внучки Александра II.Кентский – отставной майор британской разведки, заядлый масон, филантроп и поклонник русской культуры. Неоднократно бывал в РФ и, наверное, мог бы побороться за корону Российской империи, да вот незадача – в 2022 году он отказался от российского Ордена Дружбы, воспылав симпатиями к Украине.
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Павел Котов
Павел Котов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, великобритания, монархия, король, карл iii, елизавета ii, принцы
Эксклюзив, Великобритания, монархия, король, Карл III, Елизавета II, принцы

Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу

14:19 19.03.2024 (обновлено: 14:27 19.03.2024)
 
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Британская королевская семья, реликтовый осколок когда-то могущественной империи, продолжает и сегодня оставаться в центре внимания мировых СМИ. Пускай монархия потускнела и свелась почти к одному лишь церемониалу, страсти в доме Виндзоров кипят не шуточные. Чего только стоит недавняя "смерть" и последующее "воскрешение" в СМИ короля Карла III
Немолодой и нездоровый Карл
Как бы не сложилась судьба нынешнего правящего монарха Карла III, имя его уже вошло в историю. Именно ему была уготована участь стать рекордсменом в категории "самое продолжительное пребывание в статусе наследника престола". На скамейке запасных королевского дома он просидел долгие 70 лет – с 1952 по 2022 гг., когда скончалась его мать Елизавета II.
Карл III
Карл III
Карл III
Неудивительно, что к здоровью уже пожилого монарха (Карлу III 75 лет) приковано особое внимание британской общественности. Не прошло и двух лет после коронации, как поклонников королевской семьи сразила новость – у короля обнаружили рак предстательной железы.
Не успевший сполна вкусить монарших почестей король на фоне болезни отправился "работать с документами", а всю неизбежную публичную активность возложил на сына, невестку, внуков и прочих фигурантов разросшегося семейного древа Виндзоров.
Несмотря на заверения в добром здравии короля, новости о его скоропостижной кончине поверили многие. СМИ даже продемонстрировали соответствующий документ и разглядели подготовку специальных сигналов, которые должны будут возвестить urbi et orbi о смерти царствующей особы.
Вскоре у местных монархистов отлегло – тревога оказалась ложной. Карл III все еще живее всех живых, а слухи о его смерти оказались сильно преувеличены.
Дела любовные
Личная жизнь Карла III сложилась не в пример матери - Елизавета II в 2017 году отметила платиновую свадьбу, то есть более 70 лет в браке с герцогом Эдинбургским Филиппом. Достижение редкое и впечатляющее, но для любителей сплетен и скандальных подробностей – слишком пуританское и скучное.
© РИА Новости . Андрей Попов / Перейти в фотобанкСегодня мир прощается с Маргарет Тэтчер
Сегодня мир прощается с Маргарет Тэтчер - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Андрей Попов
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То ли дело главная надежда престола – будущий Карл III, тогда еще известный как принц Чарльз. Брак со всеобщей любимицей леди Дианой, измены, растянувшийся на десятилетия роман с "разведенкой" Камиллой Паркер-Боулз, крах семейной жизни и новая женитьба – наследник трона, безусловно, возродил интерес желтой прессы к дому Виндзоров.
Именно вездесущим репортерам предстояло сыграть роковую роль в жизни первой супруги Чарльза принцессы Уэльской Дианы.
В последний день лета 1997 года автомобиль, внутри которого находились она и ее новый возлюбленный, сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед разбился в туннеле в Париже. Машина пыталась уйти от погони папарацци, которые в те дни буквально объявили охоту на Диану. В результате катастрофы она и ее ухажер скончались.
Выдержав положенный траур, Чарльз узаконил отношения с Камиллой, которая наконец получила официальный статус и титул в придачу. После коронации супруга она стала считаться королевой-консорт, то есть формальной королевой без властных полномочий, титул, который теряется со смертью супруга.
Сомнительный Уильям
Таким образом, наследовать престол после Карла III предстоит его старшему сыну от брака с Дианой 41-летнему принцу Уильяму.
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТеннис. Уимблдон - 2012. Десятый день
Теннис. Уимблдон - 2012. Десятый день - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Вообще, никакого принца Уильяма могло и не быть вовсе. Его мать, принцесса Диана, будучи беременна им и находясь в депрессии намеренно упала с лестницы и получила несколько ушибов, однако все обошлось и плод не пострадал.
Последующая биография Уильяма типична для отпрысков монаршего дома и вполне стерильна для того, чтобы в будущем без особых препятствий примерить на себя корону. Прилежный ученик Итонского колледжа и выпускник элитарного Сент-Эндрюсского университета, офицер королевских ВВС, верный муж и любящий многодетный отец.
Супруга Уильяма – принцесса Уэльская Кейт (в девичестве Миддлтон). Пара познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. У принца и его жены трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи.
В январе этого года пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что Кейт Миддлтон перенесла хирургическое вмешательство на брюшной полости. С этого момента принцесса перестала появляться на публике, что породило много слухов о ее состоянии и местонахождении.
Королевский дом решил, видимо, поправить ситуацию и распространил через прессу свежее фото Миддлтон в окружении своих детей, однако это породило еще больше подозрений. Дело в том, что подлинность снимка поставили под сомнение, так как на нем обнаружили признаки ретуширования.
Так, запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты могли быть отредактированы, также обращалось внимание на отсутствии у Кейт обручального кольца. После разразившего скандала ведущие агентства отозвали этот кадр, допустив, что он мог быть отретуширован.
Масла в огонь и без того щекотливой ситуации подлили распространившиеся слухи о супружеской неверности Уильяма, который ранее в подобных вещах замечен не был. СМИ даже назвали имя предполагаемой любовницы британского наследника, ею якобы является маркиза Чамли Роуз Хэнбери.
Бывшая модель на год младше принца и считается подругой семьи наследника. Вместе с мужем-маркизом и тремя детьми она живет всего лишь в 6 км от резиденции Уильяма и Кейт. Британские СМИ судачат, что интрижка старшего сына короля и соседки – давняя тема сплетен в местных аристократических салонах.
Кейт, пишут журналисты, будто бы устала терпеть похождения своего мужа, подняла бунт на королевском корабле и отказалась исполнять приписанные ей обязанности жены наследника. Отсюда и легенда про операцию, подставные фотографии и т.д.
Так или иначе, образ примерного семьянина Уильяма вот-вот даст трещину, поэтому королевский дом перешел к обороне. Через своих адвокатов Хэнбери сделала заявление, что приписываемый ей роман с наследным принцем – ложь. Эту же мысль содержит и заявление Кенсингтонского дворца, где подобные слухи назвали "огромным ущербом королевской семье".
Отщепенец Гарри
Брать Уильяма, 39-летний Гарри с пышным титулом герцог Сассекский, граф Дамбартон и барон Килкил - еще один яркий представитель правящей династии.
© commons.wikimedia.org / DoD News Features
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© commons.wikimedia.org / DoD News Features
Гарри – настоящий анфан терибль нынешнего состава британской королевской семьи. Еще до совершеннолетия его ловили за употреблением спиртного и легких наркотиков, а учебе и постижению королевских премудростей он предпочитал шумные и безбашенные вечеринки.
Одна из таких тусовок в 2005 году закончилась грандиозным скандалом: Гарри пришел на мероприятие в костюме офицера африканского корпуса армии Третьего рейха, после чего ему пришлось приносить извинения, а репутационный ущерб от этой выходки обсуждался даже в парламенте.
Непутевого принца решили отправить набираться уму-разуму в армию, где его определили авиационным наводчиком и на несколько месяцев в конце 2007-начале 2008-го отправили в Афганистан, где он служил под вымышленным именем. Вторая командировка в эту горячую точку состоялась у него в 2011-2012 гг., где он управлял вертолетом "Апач".
В 2018 году он женился на американской актрисе Меган Маркл, отец которой имеет ирландские корни, а мать – афроамериканка. У пары двое детей.
Несколько лет назад Гарри решил отмежеваться от королевского дома и вместе с женой сложил с себя какие-либо королевские обязанности. Этим он фактически вычеркнул себя из очереди на престолонаследие, в которой Гарри формально сейчас занимает пятое место, после брата и троих племянников.
Русофил Майкл
Интересная деталь – Уильям, Гарри и их дети теоретически могут претендовать… на российский престол.
В случае восстановления монархии в России и нового пришествия Романовых, они, как дальние родственники последней царствующей российской династии могут заявить о своих правах. В качестве претендентов, правда, они будут фигурировать в лучшем случае во второй-третьей десятке, поэтому вряд ли им когда-либо удастся сменить британскую корону на отечественную шапку Мономаха.
На случай реставрации монархии в России, кстати, у Виндзоров есть свой кандидат и получше. Это, в частности, двоюродный брат Елизаветы II 81-летний принц Майкл Кентский – потомок по женской линии внучки Александра II.
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ вручил награды иностранцам за укрепление дружбы
Президент РФ вручил награды иностранцам за укрепление дружбы - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Владимир Родионов
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Президент РФ вручил награды иностранцам за укрепление дружбы
Кентский – отставной майор британской разведки, заядлый масон, филантроп и поклонник русской культуры. Неоднократно бывал в РФ и, наверное, мог бы побороться за корону Российской империи, да вот незадача – в 2022 году он отказался от российского Ордена Дружбы, воспылав симпатиями к Украине.
 
ЭксклюзивВеликобританиямонархиякорольКарл IIIЕлизавета IIпринцы
 
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