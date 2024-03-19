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В Минобороны Южной Кореи усомнились в правдивости украинской версии событий в Буче

В Минобороны Южной Кореи усомнились в правдивости украинской версии событий в Буче - 19.03.2024 Украина.ру

В Минобороны Южной Кореи усомнились в правдивости украинской версии событий в Буче

Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился в украинской версии событий в Буче Киевской области, сообщили 19 марта журналисты РИА Новости

2024-03-19T11:28

2024-03-19T11:28

2024-03-19T11:28

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южная корея

буча

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Журналисты попросили главу Минобороны Южной Кореи как военного прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых военными гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений.При этом Син Вон-сик отметил, что южнокорейское правительство осуждает действия России на Украине и считает, что они "не должны происходить“.Украинские власти ранее распространили фото- и видеоматериалы, которые, якобы, свидетельствуют о преступлениях ВС РФ в Буче Киевской области. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией со стороны Украины.ООН с марта 2022 года обещает дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время", который так и не последовал, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре прошлого года.

https://ukraina.ru/20231223/1052354501.html

россия

южная корея

буча

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россия, южная корея, буча, мария захарова, минобороны, оон, украина, новости