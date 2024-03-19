В Минобороны Южной Кореи усомнились в правдивости украинской версии событий в Буче
Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился в украинской версии событий в Буче Киевской области, сообщили 19 марта журналисты РИА Новости
Журналисты попросили главу Минобороны Южной Кореи как военного прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых военными гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений.
"Что касается "российской резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки", - заявил южнокорейский министр обороны.
При этом Син Вон-сик отметил, что южнокорейское правительство осуждает действия России на Украине и считает, что они "не должны происходить“.
Украинские власти ранее распространили фото- и видеоматериалы, которые, якобы, свидетельствуют о преступлениях ВС РФ в Буче Киевской области. В Минобороны РФ назвали это очередной провокацией со стороны Украины.
ООН с марта 2022 года обещает дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время", который так и не последовал, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре прошлого года.
23 декабря 2023, 11:21По мотивам Третьего рейха. Захарова рассказала, кто стоит за провокацией в БучеОтсутствие реакции профильных организаций на запросы России о погибших в Буче говорит об инсценировке Киева при участии Великобритании и США. Об этом 23 декабря заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова