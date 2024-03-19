Мы замахиваемся на Харьков и Днепропетровск: Ищенко предположил, какие территории еще присоединятся к РФ
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
В перспективе новые регионы выйду на самоокупаемость и будут прибыль приносить в бюджет. Херсон — это крупный сельскохозяйственный регион, который всегда поставлял свою продукцию не только на Украину, но и за ее пределы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
У России есть проблема восстановления новых территорий. Никто не знает, все уже территории присоединены к РФ, включая Херсон и Запорожье, или присоединится еще что-то. Судя по всему, военные "замахиваются и на Харьков, и на Днепропетровск", как минимум. А может на Одессу и Николаев или даже больше, рассказал обозреватель.
При этом пока новые регионы не могут быть катализаторами экономики РФ, потому что им свою экономику надо восстанавливать. У них будет быстрое развитие, потому что восстановительное развитие всегда быстрое. Но оно будет идти за счет вложения бюджетных средств, потому что свои деньги они пока не заработали или их очень мало, добавил эксперт.
"В перспективе они выйдут и на самоокупаемость, и прибыль будут приносить в бюджет. Это тоже понятно, потому что, допустим, Херсон — это крупный сельскохозяйственный регион, который всегда поставлял и при советской власти, и после советской власти, свою продукцию не только на Украину, но и за ее пределы, и в Россию тоже в большом количестве, и будет поставлять", - отметил Ищенко.
Кроме того, Херсон - это порт, это частично и судоремонтные мощности. Конечно, там судостроительные мощности не такие как, как в Николаеве, но это тоже есть. Это относится практически ко всему побережью Новороссии, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия замахнется на Одессу и Николаев и еще дальше, чтобы возродить новые регионы читайте на сайте Украина.ру.
17 марта, 11:29Ростислав Ищенко о том, есть ли преемник у Владимира Путина и какой должна быть система власти в странеК выстраиванию системы пока что не готовы ни общество, ни элиты. Не хотят они все принимать на себя ответственность. А без ответственности власти не бывает, считает считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.