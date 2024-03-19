https://ukraina.ru/20240319/1053961305.html

Мы замахиваемся на Харьков и Днепропетровск: Ищенко предположил, какие территории еще присоединятся к РФ

Мы замахиваемся на Харьков и Днепропетровск: Ищенко предположил, какие территории еще присоединятся к РФ - 19.03.2024 Украина.ру

Мы замахиваемся на Харьков и Днепропетровск: Ищенко предположил, какие территории еще присоединятся к РФ

В перспективе новые регионы выйду на самоокупаемость и будут прибыль приносить в бюджет. Херсон — это крупный сельскохозяйственный регион, который всегда поставлял свою продукцию не только на Украину, но и за ее пределы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-03-19T05:20

2024-03-19T05:20

2024-03-19T05:20

новости

россия

украина

херсон

николаев

новые регионы

вс рф

одесса

порт

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036921325_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_614f6e9edc6f05e2271833efe8866943.jpg

У России есть проблема восстановления новых территорий. Никто не знает, все уже территории присоединены к РФ, включая Херсон и Запорожье, или присоединится еще что-то. Судя по всему, военные "замахиваются и на Харьков, и на Днепропетровск", как минимум. А может на Одессу и Николаев или даже больше, рассказал обозреватель.При этом пока новые регионы не могут быть катализаторами экономики РФ, потому что им свою экономику надо восстанавливать. У них будет быстрое развитие, потому что восстановительное развитие всегда быстрое. Но оно будет идти за счет вложения бюджетных средств, потому что свои деньги они пока не заработали или их очень мало, добавил эксперт.Кроме того, Херсон - это порт, это частично и судоремонтные мощности. Конечно, там судостроительные мощности не такие как, как в Николаеве, но это тоже есть. Это относится практически ко всему побережью Новороссии, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия замахнется на Одессу и Николаев и еще дальше, чтобы возродить новые регионы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240317/1053919460.html

россия

украина

херсон

николаев

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, херсон, николаев, новые регионы, вс рф, одесса, порт, бюджет, экономика