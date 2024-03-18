https://ukraina.ru/20240318/1053941044.html
Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом
Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом - 18.03.2024 Украина.ру
Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом
В российских дипломатических представительствах за рубежом проголосовало более 372 тысяч россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала
2024-03-18T11:28
2024-03-18T11:28
2024-03-18T11:28
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россия
мария захарова
латвия
зарубежье
голосование
президентские выборы
посольство
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Представитель МИД РФ подчеркнула, что последние участки закрылись в 5 утра по московскому времени, поэтому ещё нет окончательных цифр.В российских посольствах были открыты избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации.Посольство России в Латвии сообщило о циничных действиях местных властей. Латвийские силовые ведомства оцепили улицы, прилегающие к посольству. Местные власти вели поголовную проверку документов у россиян, которые пришли проголосовать.В дипломатическом ведомстве зафиксировали случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.
https://ukraina.ru/20240317/1053934664.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мария захарова, латвия, зарубежье, голосование, президентские выборы, посольство
Новости, Россия, Мария Захарова, Латвия, Зарубежье, голосование, президентские выборы, посольство
Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом
В российских дипломатических представительствах за рубежом проголосовало более 372 тысяч россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала
"На сегодняшний день на момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тысячи 779 человек, но это не окончательные данные", - сказала Захарова
.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что последние участки закрылись в 5 утра по московскому времени, поэтому ещё нет окончательных цифр.
В российских посольствах были открыты избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации.
Посольство России в Латвии сообщило о циничных действиях местных властей. Латвийские силовые ведомства оцепили улицы, прилегающие к посольству. Местные власти вели поголовную проверку документов у россиян, которые пришли проголосовать.
В дипломатическом ведомстве зафиксировали случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.