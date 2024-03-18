Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом - 18.03.2024 Украина.ру
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Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом
Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом - 18.03.2024 Украина.ру
Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом
В российских дипломатических представительствах за рубежом проголосовало более 372 тысяч россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала
2024-03-18T11:28
2024-03-18T11:28
новости
россия
мария захарова
латвия
зарубежье
голосование
президентские выборы
посольство
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Представитель МИД РФ подчеркнула, что последние участки закрылись в 5 утра по московскому времени, поэтому ещё нет окончательных цифр.В российских посольствах были открыты избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации.Посольство России в Латвии сообщило о циничных действиях местных властей. Латвийские силовые ведомства оцепили улицы, прилегающие к посольству. Местные власти вели поголовную проверку документов у россиян, которые пришли проголосовать.В дипломатическом ведомстве зафиксировали случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.
https://ukraina.ru/20240317/1053934664.html
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новости, россия, мария захарова, латвия, зарубежье, голосование, президентские выборы, посольство
Новости, Россия, Мария Захарова, Латвия, Зарубежье, голосование, президентские выборы, посольство

Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом

11:28 18.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкДосрочное голосование на выборах президента РФ началось в ДНР
Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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В российских дипломатических представительствах за рубежом проголосовало более 372 тысяч россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала
"На сегодняшний день на момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тысячи 779 человек, но это не окончательные данные", - сказала Захарова.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что последние участки закрылись в 5 утра по московскому времени, поэтому ещё нет окончательных цифр.
В российских посольствах были открыты избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации.
Посольство России в Латвии сообщило о циничных действиях местных властей. Латвийские силовые ведомства оцепили улицы, прилегающие к посольству. Местные власти вели поголовную проверку документов у россиян, которые пришли проголосовать.
В дипломатическом ведомстве зафиксировали случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.
Вчера, 16:26
"Уровень цинизма зашкаливает": латвийские власти изымают документы у россиян, пришедших на выборыВ Риге власти изымают латвийские документы у россиян, пришедших на голосование, сообщили 17 марта в телеграм-канале посольства России в Латвии
 
НовостиРоссияМария ЗахароваЛатвияЗарубежьеголосованиепрезидентские выборыпосольство
 
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