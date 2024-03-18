https://ukraina.ru/20240318/1053941044.html

Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом

Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом - 18.03.2024 Украина.ру

Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом

В российских дипломатических представительствах за рубежом проголосовало более 372 тысяч россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала

2024-03-18T11:28

2024-03-18T11:28

2024-03-18T11:28

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Представитель МИД РФ подчеркнула, что последние участки закрылись в 5 утра по московскому времени, поэтому ещё нет окончательных цифр.В российских посольствах были открыты избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации.Посольство России в Латвии сообщило о циничных действиях местных властей. Латвийские силовые ведомства оцепили улицы, прилегающие к посольству. Местные власти вели поголовную проверку документов у россиян, которые пришли проголосовать.В дипломатическом ведомстве зафиксировали случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд.

https://ukraina.ru/20240317/1053934664.html

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новости, россия, мария захарова, латвия, зарубежье, голосование, президентские выборы, посольство