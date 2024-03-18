https://ukraina.ru/20240318/1053940143.html
В Белгородской области погибли 11 человек за неделю обстрелов
В Белгородской области погибли 11 человек за неделю обстрелов - 18.03.2024 Украина.ру
В Белгородской области погибли 11 человек за неделю обстрелов
В Белгородской области от обстрелов ВСУ за неделю погибли 11 человек, ещё 82 пострадали. Об этом сообщил 18 марта министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников
2024-03-18T10:34
2024-03-18T10:34
2024-03-18T10:34
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белгородская область
вооруженные силы украины
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"Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли", - заявил Иконников.40 человек госпитализированы, ещё один пациент поступил сегодня утром, два ребёнка находятся в детской областной больнице.Иконников уточнил, что девять человек находятся в тяжелом состоянии, но стабильном.Некоторым пациентам требуется более длительное лечение. Министр заявил, что, возможно, будет принято решение об их госпитализации в дальнейшем в Москву.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне, 17 марта, сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по региону более 100 снарядов.
https://ukraina.ru/20240317/1053928222.html
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новости, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, россия, министр
Новости, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгород, Россия, министр
В Белгородской области погибли 11 человек за неделю обстрелов
В Белгородской области от обстрелов ВСУ за неделю погибли 11 человек, ещё 82 пострадали. Об этом сообщил 18 марта министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников
"Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли", - заявил Иконников.
40 человек госпитализированы, ещё один пациент поступил сегодня утром, два ребёнка находятся в детской областной больнице.
Иконников уточнил, что девять человек находятся в тяжелом состоянии, но стабильном.
Некоторым пациентам требуется более длительное лечение. Министр заявил, что, возможно, будет принято решение об их госпитализации в дальнейшем в Москву.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне, 17 марта, сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по региону более 100 снарядов.