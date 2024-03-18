https://ukraina.ru/20240318/1053940143.html

В Белгородской области погибли 11 человек за неделю обстрелов

В Белгородской области погибли 11 человек за неделю обстрелов - 18.03.2024 Украина.ру

В Белгородской области погибли 11 человек за неделю обстрелов

В Белгородской области от обстрелов ВСУ за неделю погибли 11 человек, ещё 82 пострадали. Об этом сообщил 18 марта министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников

2024-03-18T10:34

2024-03-18T10:34

2024-03-18T10:34

новости

белгородская область

вооруженные силы украины

белгород

россия

министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052520481_0:52:3156:1827_1920x0_80_0_0_d360bd0d0854c599fdb65e31a8898024.jpg

"Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли", - заявил Иконников.40 человек госпитализированы, ещё один пациент поступил сегодня утром, два ребёнка находятся в детской областной больнице.Иконников уточнил, что девять человек находятся в тяжелом состоянии, но стабильном.Некоторым пациентам требуется более длительное лечение. Министр заявил, что, возможно, будет принято решение об их госпитализации в дальнейшем в Москву.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне, 17 марта, сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по региону более 100 снарядов.

https://ukraina.ru/20240317/1053928222.html

белгородская область

белгород

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, россия, министр