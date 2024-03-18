Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до Белгорода
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР
Приграничные участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению атак ДРГ со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее правительство Украины выделило более 52 миллионов долларов для строительства защитных сооружений в Сумской области на северо-востоке страны, что в 20 раз превышает весь прошлогодний объем средств.
Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями. Эти участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению диверсионных атак со стороны Украины, рассказал политолог.
"Хотя мы знаем, какие фортификационные сооружения возвели ВСУ в Авдеевке, Марьинке, школа [строительства защитных сооружений] у нас одна. Вопрос в том, успеют ли они прикрыть границу от Белоруссии до Белгородской области, это около 400 километров", - подчеркнул Самойлов.
Тем более теперь у ВС РФ есть совершенно новая тактика борьбы с укрепрайонами путем применения авиационных средств поражения. Для этого используют корректируемые фугасные авиабомбы (ФАБ), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины читайте на сайте Украина.ру.