https://ukraina.ru/20240318/1053914146.html

Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до Белгорода

Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до Белгорода - 18.03.2024 Украина.ру

Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до Белгорода

Приграничные участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению атак ДРГ со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-03-18T03:20

2024-03-18T03:20

2024-03-18T03:20

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Ранее правительство Украины выделило более 52 миллионов долларов для строительства защитных сооружений в Сумской области на северо-востоке страны, что в 20 раз превышает весь прошлогодний объем средств.Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями. Эти участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению диверсионных атак со стороны Украины, рассказал политолог.Тем более теперь у ВС РФ есть совершенно новая тактика борьбы с укрепрайонами путем применения авиационных средств поражения. Для этого используют корректируемые фугасные авиабомбы (ФАБ), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240315/1053891912.html

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новости, россия, украина, белоруссия, алексей самойлов, всу, дрг, граница, оборона, авиабомбы, атака