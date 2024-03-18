Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до Белгорода - 18.03.2024 Украина.ру
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Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до Белгорода
Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до Белгорода - 18.03.2024 Украина.ру
Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до Белгорода
Приграничные участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению атак ДРГ со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-03-18T03:20
2024-03-18T03:20
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граница
оборона
авиабомбы
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Ранее правительство Украины выделило более 52 миллионов долларов для строительства защитных сооружений в Сумской области на северо-востоке страны, что в 20 раз превышает весь прошлогодний объем средств.Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями. Эти участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению диверсионных атак со стороны Украины, рассказал политолог.Тем более теперь у ВС РФ есть совершенно новая тактика борьбы с укрепрайонами путем применения авиационных средств поражения. Для этого используют корректируемые фугасные авиабомбы (ФАБ), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240315/1053891912.html
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новости, россия, украина, белоруссия, алексей самойлов, всу, дрг, граница, оборона, авиабомбы, атака
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Алексей Самойлов, ВСУ, ДРГ, граница, оборона, авиабомбы, атака

Военный политолог рассказал, почему ВСУ нужно срочно прикрыть 400 км границы от Белоруссии до Белгорода

03:20 18.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР
Зенитно-ракетное подразделение Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Приграничные участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению атак ДРГ со стороны Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее правительство Украины выделило более 52 миллионов долларов для строительства защитных сооружений в Сумской области на северо-востоке страны, что в 20 раз превышает весь прошлогодний объем средств.
Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями. Эти участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению диверсионных атак со стороны Украины, рассказал политолог.
"Хотя мы знаем, какие фортификационные сооружения возвели ВСУ в Авдеевке, Марьинке, школа [строительства защитных сооружений] у нас одна. Вопрос в том, успеют ли они прикрыть границу от Белоруссии до Белгородской области, это около 400 километров", - подчеркнул Самойлов.
Тем более теперь у ВС РФ есть совершенно новая тактика борьбы с укрепрайонами путем применения авиационных средств поражения. Для этого используют корректируемые фугасные авиабомбы (ФАБ), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины читайте на сайте Украина.ру.
Пётр Скоробогатый интервью
15 марта, 08:35
Петр Скоробогатый: ВСУ под Белгородом пошли в мини-контрнаступ, но Россия ответит им в паре болевых точекМы входим в длительный период весенне-летнего противостояния, который характеризуется дебатами на Западе о дальнейших мерах поддержки или неподдержки Украины
 
НовостиРоссияУкраинаБелоруссияАлексей СамойловВСУДРГграницаоборонаавиабомбыатака
 
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