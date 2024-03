https://ukraina.ru/20240316/1053923901.html

Предотвращение теракта, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 12:00 16 марта

Предотвращение теракта, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 12:00 16 марта - 16.03.2024 Украина.ру

Предотвращение теракта, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 12:00 16 марта

Федеральная служба предотвратила теракт на Транссибирской магистрали. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-16T13:00

2024-03-16T13:00

2024-03-16T13:01

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали по указанию украинской разведки."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 "Террористический акт" УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в ФСБ.Злоумышленник дал признательные показания и сотрудничает со следствием. Также пресс-служба ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого.Как отмечается, украинские спецслужбы завербовали мужчину во Львове. Он прошёл диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения терактов путём опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах СВО, с применением самодельно изготовленных устройств для схода поездов."В ходе следственных действий у объекта изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений", — рассказали в ФСБ.В данный момент ведётся сбор доказательств.Ранее, 4 марта, на железнодорожной дороге в Самарской области прогремел взрыв."Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда — Чапаевск", — сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района.В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили о приостановлении движения поездов на перегоне Звезда — Чапаевск."Четвёртого марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда — Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Часть пригородных поездов выводится из расписания. Пострадавших нет", - отмечалось в сообщении.В УФСБ по Самарской области также сообщили об отсутствии жертв в результате происшествия."Сегодня, 4 марта 2024 года, в 6 часов 13 минут (05:13 по Москве) на единый номер экстренных оперативных служб 112 поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск... Жертв и пострадавших нет", - указывалось в сообщении УФСБ.До этого – 1 декабря - украинские спецслужбы осуществили взрыв в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали. Менее, чем через неделю сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве. Им оказался гражданин Белоруссии, который на допросе признался, что действовал под контролем спецслужб Украины.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 32 удара.На донецком направлении ВСУ совершили 4 обстрела, на горловском – 27 обстрелов, на ясиноватском – 1 обстрел, выпустив 111 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели трёх детей: девочек 2021 и 2007 годов рождения, мальчика 2014 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены два жилых домостроения и было разрушено одно жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм и сбросили один ВОП с БпЛА, по Никитовскому району Горловки – 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этомуВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 8; Горностаевка — 4; Брилёвка — 2; Великая Лепетиха — 3; Козачьи Лагеря — 4; Голая Пристань — 2.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Кардашинка, Подстепное, Песчановка, Алёшки, Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 16 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника "Стриж" над регионом."Сегодня утром была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа "Стриж" уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал он в своём телеграм-канале.Также утром 16 марта Минобороны РФ в своём телеграм-канале неоднократно сообщало об отражении воздушных атак со стороны Украины."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа, тактического ракетного комплекса "Точка-У" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены: пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БпЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области", - отмечалось в публикации в 07:10.Позднее Минобороны РФ сообщило о пресечении атаки ВСУ на Белгородскую область."Около 08:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - указывалось в сообщении в 08:59.Спустя некоторое время атака повторилась."Около 09:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ в 09:56.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о результатах атак на регион."К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки. Ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в своём телеграм-канале.В семи многоквартирных домах в Белгороде были выбиты окна, повреждены остекления на балконах и лоджиях. Также незначительно пострадали два социальных объекта и два хозяйствующих объекта. По предварительным данным, было повреждено 15 автомобилей.Кроме того, вБелгородском районе разрушения были выявлены в поселке Дубовое – повреждены 6 частных жилых домовладений и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное пострадало по одному частному домовладению и по одному автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ "Сити Молл".Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

