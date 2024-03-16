Политолог рассказал о прямом столкновении НАТО с Россией
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Столкновение НАТО с Россией уже происходит. Об этом сообщил журналист и политолог Юрий Светов в интервью изданию Украина.ру
"Факт уничтожения нами последнего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot подтверждает, что среди обслуживающего персонала ВСУ были представители стран НАТО. Поэтому мы регулярно говорим о наемниках, консультантах, об использовании [в украинском конфликте] космических средств натовских стран в слежении за целями на российской стороне, о выдаче целеуказания для атак украинских беспилотников. То есть страны НАТО косвенно присутствуют в конфликте", - сказал политолог.
Он напомнил, что на Западе размышляют о поставках самолетов F-16 и ракет Taurus и заверил, что эти средства будут применяться на Украине.
Также, по его словам, нельзя списывать со счетов идею президента Франции Эммануэля Макрона о военнослужащих стран НАТО на Украине.
"Сначала ситуация будет подаваться под тем соусом, что это не НАТО в целом, а отдельные государства, которые желают помочь Украине — не прямо-таки на линии боевых столкновений, а заменяя украинские войска в таких местах, как охрана границ, разминирование, лечение раненых. Украинцы, занимавшие данные позиции ранее пойдут на фронт, а военнослужащие Франции, Прибалтики, возможно, Польши, займут их места", - предположил Светов.
Он назвал этот этап неизбежным. И указал, что если его удастся реализовать, следующий шаг будет направлен к более активному вовлечению НАТО на Украину.
По его словам, ответная реакция России должна быть такой, чтобы это затронуло западное общество.
"Чтобы они вдруг поняли — им не удастся быть в стороне", - объяснил политолог.
Полный текст интервью Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно читайте на сайте Украина.ру.
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