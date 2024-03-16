https://ukraina.ru/20240316/1053880523.html

Политолог рассказал о прямом столкновении НАТО с Россией

Политолог рассказал о прямом столкновении НАТО с Россией - 16.03.2024 Украина.ру

Политолог рассказал о прямом столкновении НАТО с Россией

Столкновение НАТО с Россией уже происходит. Об этом сообщил журналист и политолог Юрий Светов в интервью изданию Украина.ру

2024-03-16T09:10

2024-03-16T09:10

2024-03-16T09:10

нато

украина

россия

запад

f-16

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"Факт уничтожения нами последнего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot подтверждает, что среди обслуживающего персонала ВСУ были представители стран НАТО. Поэтому мы регулярно говорим о наемниках, консультантах, об использовании [в украинском конфликте] космических средств натовских стран в слежении за целями на российской стороне, о выдаче целеуказания для атак украинских беспилотников. То есть страны НАТО косвенно присутствуют в конфликте", - сказал политолог.Он напомнил, что на Западе размышляют о поставках самолетов F-16 и ракет Taurus и заверил, что эти средства будут применяться на Украине. Также, по его словам, нельзя списывать со счетов идею президента Франции Эммануэля Макрона о военнослужащих стран НАТО на Украине. Он назвал этот этап неизбежным. И указал, что если его удастся реализовать, следующий шаг будет направлен к более активному вовлечению НАТО на Украину.По его словам, ответная реакция России должна быть такой, чтобы это затронуло западное общество. "Чтобы они вдруг поняли — им не удастся быть в стороне", - объяснил политолог. Полный текст интервью Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240313/1053868748.html

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нато, украина, россия, запад, f-16