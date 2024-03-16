Политолог рассказал о прямом столкновении НАТО с Россией - 16.03.2024 Украина.ру
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Политолог рассказал о прямом столкновении НАТО с Россией
Политолог рассказал о прямом столкновении НАТО с Россией - 16.03.2024 Украина.ру
Политолог рассказал о прямом столкновении НАТО с Россией
Столкновение НАТО с Россией уже происходит. Об этом сообщил журналист и политолог Юрий Светов в интервью изданию Украина.ру
2024-03-16T09:10
2024-03-16T09:10
нато
украина
россия
запад
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"Факт уничтожения нами последнего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot подтверждает, что среди обслуживающего персонала ВСУ были представители стран НАТО. Поэтому мы регулярно говорим о наемниках, консультантах, об использовании [в украинском конфликте] космических средств натовских стран в слежении за целями на российской стороне, о выдаче целеуказания для атак украинских беспилотников. То есть страны НАТО косвенно присутствуют в конфликте", - сказал политолог.Он напомнил, что на Западе размышляют о поставках самолетов F-16 и ракет Taurus и заверил, что эти средства будут применяться на Украине. Также, по его словам, нельзя списывать со счетов идею президента Франции Эммануэля Макрона о военнослужащих стран НАТО на Украине. Он назвал этот этап неизбежным. И указал, что если его удастся реализовать, следующий шаг будет направлен к более активному вовлечению НАТО на Украину.По его словам, ответная реакция России должна быть такой, чтобы это затронуло западное общество. "Чтобы они вдруг поняли — им не удастся быть в стороне", - объяснил политолог. Полный текст интервью Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240313/1053868748.html
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нато, украина, россия, запад, f-16
НАТО, Украина, Россия, Запад, F-16

Политолог рассказал о прямом столкновении НАТО с Россией

09:10 16.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Столкновение НАТО с Россией уже происходит. Об этом сообщил журналист и политолог Юрий Светов в интервью изданию Украина.ру
"Факт уничтожения нами последнего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot подтверждает, что среди обслуживающего персонала ВСУ были представители стран НАТО. Поэтому мы регулярно говорим о наемниках, консультантах, об использовании [в украинском конфликте] космических средств натовских стран в слежении за целями на российской стороне, о выдаче целеуказания для атак украинских беспилотников. То есть страны НАТО косвенно присутствуют в конфликте", - сказал политолог.
Он напомнил, что на Западе размышляют о поставках самолетов F-16 и ракет Taurus и заверил, что эти средства будут применяться на Украине.
Также, по его словам, нельзя списывать со счетов идею президента Франции Эммануэля Макрона о военнослужащих стран НАТО на Украине.
"Сначала ситуация будет подаваться под тем соусом, что это не НАТО в целом, а отдельные государства, которые желают помочь Украине — не прямо-таки на линии боевых столкновений, а заменяя украинские войска в таких местах, как охрана границ, разминирование, лечение раненых. Украинцы, занимавшие данные позиции ранее пойдут на фронт, а военнослужащие Франции, Прибалтики, возможно, Польши, займут их места", - предположил Светов.
Он назвал этот этап неизбежным. И указал, что если его удастся реализовать, следующий шаг будет направлен к более активному вовлечению НАТО на Украину.
По его словам, ответная реакция России должна быть такой, чтобы это затронуло западное общество.
"Чтобы они вдруг поняли — им не удастся быть в стороне", - объяснил политолог.
Полный текст интервью Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно читайте на сайте Украина.ру.
13 марта, 20:01
"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на УкраинуСтранам Запада следует детально обсудить идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке своих солдат для участия в боевых действиях на Украине. В вопросе помощи ВСУ не должно быть "красных линий", считает президент Литвы Гитанас Науседа
 
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