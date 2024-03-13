Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно
19:30 13.03.2024 (обновлено: 20:00 13.03.2024)
По оптимистичным расчетам СВО может завершиться в 2024–2025 году, но понадобится еще 30 лет на формирование иного миропорядка. считает журналист и политолог Юрий Светов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— Юрий Ильич, как вы считаете, пойдет ли НАТО на прямое столкновение с Россией на фоне последних неудач ВСУ на фронте?
— К войне в полную силу Запад пока не готов. А столкновение НАТО с Россией уже происходит. Факт уничтожения нами последнего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot подтверждает, что среди обслуживающего персонала ВСУ были представители стран НАТО.
Поэтому мы регулярно говорим о наемниках, консультантах, об использовании [в украинском конфликте] космических средств натовских стран в слежении за целями на российской стороне, о выдаче целеуказания для атак украинских беспилотников. То есть страны НАТО косвенно присутствуют в конфликте.
Далее разворачивается следующий этап. Стоит вопрос поставок самолетов F-16 и ракет Taurus. Эти средства, убежден, будут применяться на Украине. И, конечно, нельзя списывать со счетов идею Эммануэля Макрона о военнослужащих стран НАТО на Украине.
Сначала ситуация будет подаваться под тем соусом, что это не НАТО в целом, а отдельные государства, которые желают помочь Украине — не прямо-таки на линии боевых столкновений, а заменяя украинские войска в таких местах, как охрана границ, разминирование, лечение раненых. Украинцы, занимавшие данные позиции ранее пойдут на фронт, а военнослужащие Франции, Прибалтики, возможно, Польши, займут их места.
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Этот этап, я считаю, неизбежен. И если у них получится его реализовать, то следующий шаг будет направлен к более активному вовлечению [НАТО на Украину]. В данном случае все зависит от решения руководства России.
Макрон убеждает, наверное, сам себя и тех, кого призывает вступить в коалицию, что Россия не решится наносить удары по военнослужащим [НАТО], которые будут играть роль вспомогательных сил. Они якобы будут выполнять чуть ли не гуманитарную миссию. Мы, по его мнению, это проглотим, а после они будут двигаться дальше.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон две недели назад заявил о важной вещи, которую в России ряд людей в экспертном сообществе предпочли не замечать. Он сказал, что Россия бряцает оружием, но принимать во внимание это не стоит. Она не сделает ничего. Запад в этом убежден.
Самолеты и беспилотники летают над Черным морем. Они занимаются наведением Украины на наши цели. Мы отвечаем — один раз попытались что-то сделать беспилотникам — а дальше же реакции нет. Мы знаем, что они наводят на нас воздушные системы, но для них сошло с рук многое.
Взять атаку на Крымский мост. Известно, что в разработке участвовали британцы. Какая наша реакция? Взорваны "Северные потоки". Был ощутимый, болезненный ответ? Нет.
— А что, по-вашему, мы должны сделать, чтобы Запад поверил, что мы настроены серьезно?
— Только когда им будет больно, они поверят. А сейчас им не больно.
Я недавно смотрел американскую статью. Там говорится, что в общественном мнении обсуждают потери украинцев, как им больно, тяжело. Американские генералы радостно читают отчеты о потерях России в живой силе и военной технике. Для них это все — ослабление врага. Цель помощи Украине в этом.
Им не столько победа Украины нужна, сколько ослабление России. Чтобы в грядущий конфликте США с Китаем Россия не вмешалась.
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Что мы услышали от Виктории Нуланд перед тем, как она ушла в отставку? Она сказала, что помощь Украине — эффективное вложение инвестиций. Эти деньги возвращаются в Америку заказами для военно-промышленного комплекса. Бизнес есть бизнес, как они говорят.
Наша ответная реакция должна быть такая, чтобы это затронуло западное общество. Чтобы они вдруг поняли — им не удастся быть в стороне.
А сейчас, что показывает опрос общественного мнения? В Германии 28% граждан считают, что помощь Украине нужно усилить. Общественное мнение в других странах по-прежнему за то, что ВСУ необходимо поставлять оружие.
Цена для них — ресурсы. Они же конфликт оценивают только деньгами, техникой. Когда они начнут оценивать это в несколько иных понятиях, допустим, в человеческих потерях — тогда, возможно, о чём-то задумаются.
— Происходящее на Ближнем Востоке, в Украине, Африке, кризис в Америке — это локальные события, случайно совпадающие по времени, или части общей картины?
— Я думаю, это части общей картины развала миропорядка, который сформировался 80 лет назад после окончания Второй мировой войны и потом применительно к Европе был закреплен Хельсинскими соглашениями 1975 года, применительно к Азии — соглашениями, которые были подписаны Америкой с Китаем.
Все это уходит в прошлое, потихоньку рушится. Разваливается британское Содружество наций, исчезает то, что называется "французская Африка".
Конфликт на Ближнем Востоке стоит немного особняком в данной цепочке, потому что он — последствие неразрешенных проблем в 40-х годах. Два наследия таких остались. Это Корея начала 50-х годов и Израиль, Ближний Восток. Решения Генеральной ассамблеи ООН о государствах — израильском (еврейском) и арабском — не были выполнены. Вот оно сейчас живет.
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Что заявил Нетаньяху? Он сказал: “Никакого палестинского государства не будет. Население Израиля со мной в этом солидарно. Израиль будет контролировать все эти земли, включая западный берег реки Иордан”.
Следовательно, конфликт будет продолжаться. Нетаньяху открыто говорит, что не собирается выполнять приказы ООН). У противоположной стороны тогда возникают вопросы — а они-то почему должны?
Путин недавно заявил на Всемирном фестивале молодежи: дескать, если американцы считают, что они могут делать все, что хотят — почему другие не могут. Отсюда серия конфликтов по всему миру.
— Какое будущее можно спрогнозировать, исходя из этих соображений и предположений?
— Вернемся к тому, что я рассказал. Война окончилась в 1945-м году. И только в 1975-м году, спустя 30 лет, удалось договориться о каких-то контурах послевоенного устройства, признания границ и прочего. Ситуация после 1975-го года продержалась до развала СССР и войны в Югославии примерно 25–30 лет.
Давайте и сейчас также отсчитывать. В феврале 2022 года началась специальная военная операция (СВО). Оптимистический расчет ее окончания — 2024 или 2025 год. Далее — прибавляем 30 лет. То есть в середине 2050-х годов возможно что-то устроится и сформируется другой миропорядок для многополярного мира.
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