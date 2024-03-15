https://ukraina.ru/20240315/1053903634.html

Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение

Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение - 15.03.2024 Украина.ру

Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение

Хакеры из группы "Берегини" 15 марта опубликовали в своем телеграм-канале документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых указаны обстоятельства уничтожения танков Abrams российскими военными

2024-03-15T13:54

2024-03-15T13:54

2024-03-15T13:54

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"Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом", - говорится в посте.Хакеры напомнили, что за несколько дней украинские военные лишились двух танков и машины разграждения (предназначена для прокладки колонного пути на местности, проделывания проходов в завалах, для рытья и засыпки котлованов). Кроме того, еще один танк был поврежден ударом ракеты. Однако министерство обороны Украины отказалось признавать случившееся.В подтверждение факта уничтожения боевых машин группировка опубликовала документы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск: рапорты и выдержку из журнала боевых действий. Хакеры также пообещали опубликовать сведения об экипажах танков и техническую документацию.Российские военные за последнее время уничтожили четыре танка Abrams в зоне СВО: в начале недели националисты потеряли боевую машину этого класса на Авдеевском направлении, еще двух танков ВСУ лишились 4 марта и 26 февраля.

https://ukraina.ru/20240308/1053776441.html

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