https://ukraina.ru/20240315/1053903634.html
Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение
Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение - 15.03.2024 Украина.ру
Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение
Хакеры из группы "Берегини" 15 марта опубликовали в своем телеграм-канале документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых указаны обстоятельства уничтожения танков Abrams российскими военными
2024-03-15T13:54
2024-03-15T13:54
2024-03-15T13:54
m1 abrams
новости
киев
вооруженные силы украины
танки
металлолом
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"Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом", - говорится в посте.Хакеры напомнили, что за несколько дней украинские военные лишились двух танков и машины разграждения (предназначена для прокладки колонного пути на местности, проделывания проходов в завалах, для рытья и засыпки котлованов). Кроме того, еще один танк был поврежден ударом ракеты. Однако министерство обороны Украины отказалось признавать случившееся.В подтверждение факта уничтожения боевых машин группировка опубликовала документы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск: рапорты и выдержку из журнала боевых действий. Хакеры также пообещали опубликовать сведения об экипажах танков и техническую документацию.Российские военные за последнее время уничтожили четыре танка Abrams в зоне СВО: в начале недели националисты потеряли боевую машину этого класса на Авдеевском направлении, еще двух танков ВСУ лишились 4 марта и 26 февраля.
https://ukraina.ru/20240308/1053776441.html
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m1 abrams, новости, киев, вооруженные силы украины, танки, металлолом, украина
M1 Abrams, Новости, Киев, Вооруженные силы Украины, танки, металлолом, Украина
Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение
Хакеры из группы "Берегини" 15 марта опубликовали в своем телеграм-канале документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых указаны обстоятельства уничтожения танков Abrams российскими военными
"Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом", - говорится в посте.
Хакеры напомнили, что за несколько дней украинские военные лишились двух танков и машины разграждения (предназначена для прокладки колонного пути на местности, проделывания проходов в завалах, для рытья и засыпки котлованов). Кроме того, еще один танк был поврежден ударом ракеты. Однако министерство обороны Украины отказалось признавать случившееся.
В подтверждение факта уничтожения боевых машин группировка опубликовала
документы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск: рапорты и выдержку из журнала боевых действий.
Хакеры также пообещали опубликовать сведения об экипажах танков и техническую документацию.
Российские военные за последнее время уничтожили четыре танка Abrams в зоне СВО: в начале недели националисты потеряли боевую машину этого класса на Авдеевском направлении, еще двух танков ВСУ лишились 4 марта и 26 февраля.