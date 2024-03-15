Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение - 15.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240315/1053903634.html
Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение
Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение - 15.03.2024 Украина.ру
Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение
Хакеры из группы "Берегини" 15 марта опубликовали в своем телеграм-канале документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых указаны обстоятельства уничтожения танков Abrams российскими военными
2024-03-15T13:54
2024-03-15T13:54
m1 abrams
новости
киев
вооруженные силы украины
танки
металлолом
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0e99be6f89c4f6ada48e287b0af89a78.jpg
"Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом", - говорится в посте.Хакеры напомнили, что за несколько дней украинские военные лишились двух танков и машины разграждения (предназначена для прокладки колонного пути на местности, проделывания проходов в завалах, для рытья и засыпки котлованов). Кроме того, еще один танк был поврежден ударом ракеты. Однако министерство обороны Украины отказалось признавать случившееся.В подтверждение факта уничтожения боевых машин группировка опубликовала документы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск: рапорты и выдержку из журнала боевых действий. Хакеры также пообещали опубликовать сведения об экипажах танков и техническую документацию.Российские военные за последнее время уничтожили четыре танка Abrams в зоне СВО: в начале недели националисты потеряли боевую машину этого класса на Авдеевском направлении, еще двух танков ВСУ лишились 4 марта и 26 февраля.
https://ukraina.ru/20240308/1053776441.html
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9c00ac189069eed501856225a91578a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
m1 abrams, новости, киев, вооруженные силы украины, танки, металлолом, украина
M1 Abrams, Новости, Киев, Вооруженные силы Украины, танки, металлолом, Украина

Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение

13:54 15.03.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Хакеры из группы "Берегини" 15 марта опубликовали в своем телеграм-канале документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых указаны обстоятельства уничтожения танков Abrams российскими военными
"Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен. А еще покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом", - говорится в посте.
Хакеры напомнили, что за несколько дней украинские военные лишились двух танков и машины разграждения (предназначена для прокладки колонного пути на местности, проделывания проходов в завалах, для рытья и засыпки котлованов). Кроме того, еще один танк был поврежден ударом ракеты. Однако министерство обороны Украины отказалось признавать случившееся.
В подтверждение факта уничтожения боевых машин группировка опубликовала документы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск: рапорты и выдержку из журнала боевых действий.
Хакеры также пообещали опубликовать сведения об экипажах танков и техническую документацию.
Российские военные за последнее время уничтожили четыре танка Abrams в зоне СВО: в начале недели националисты потеряли боевую машину этого класса на Авдеевском направлении, еще двух танков ВСУ лишились 4 марта и 26 февраля.
подбитый Абрамс под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
8 марта, 12:47
ВСУ переживают коллапс, танки Abrams не остановят армию России - РиттерПлохо обученные украинские солдаты не умеют пользоваться американскими танками Abrams и теряют эти машины под ударами российских войск. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер
 
M1 AbramsНовостиКиевВооруженные силы УкраинытанкиметаллоломУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ"
13:54Киев списал подбитые россиянами танки на металлолом, чтобы не признавать поражение
13:37"Это монополия государства": Соболев выступил против идеи по самозащите НПЗ
13:09Осталось меньше четырёх месяцев: Васильев о том, к чему готовиться Европе и кто главный враг для США
13:00Предвыборная атака на НПЗ: как киевские артисты сводят с ума российских автомобилистов
13:00Выборы в новых регионах, бои на границе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 марта
12:41Вступили в бой, сбежали по минным полям - Минобороны РФ об атаке ВСУ на Белгородскую область
12:14"Попросили устроить фейерверк": в Москве задержали пособника украинских диверсантов
12:07Не помогли "Абрамсы", не помогут и ATACMS: эксперты о новом пакете помощи США Киеву
12:02На выборах президента РФ может произойти самое страшное для противников с Запада - председатель ЦИК
12:00Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении
10:36Пытаются сорвать выборы в России. Представители ГУР прибыли в Харьков для помощи диверсантам - Алехин
10:24Месть и жажда реванша. Что собрало в Париже руководителей вечно проигравших Франции, Германии и Польши
10:21Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ
10:08Глава Минобороны и начальник Генштаба РФ проголосовали на выборах президента
09:55Над Белгородской областью сбили семь снарядов "Вампир"
09:24Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ
09:17Вертолётный десант в Козинке и другие бои, трагедия в Донецке. Главное на Украине на утро 15 марта
09:14Двое в драку, третий Туск. Зачем в Берлине экстренно собирается "Веймарский треугольник"
09:05Папа Римский испугал Европу призывом к миру - Politico
Лента новостейМолния