Главное за ночь 15 марта
08:04 15.03.2024 (обновлено: 08:27 15.03.2024)
О том, что происходило минувшей ночью - в краткой подборке издания "Украина.ру":
ВС РФ нанесли удары по Киеву и Сумской области.
ПВО уничтожила пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей, - Минобороны.
ПВО уничтожила пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей, - Минобороны.
В России начались выборы президента.
Европа не способна заменить США в вопросе помощи Украине, - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Посольству России в США поступают угрозы, есть информация о планах провести антироссийские акции во время президентских выборов, чтобы "не сорвать их, это просто не получится, — а осложнить, испортить нам настроение", заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.