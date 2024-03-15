Главное за ночь 15 марта - 15.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 15 марта
Главное за ночь 15 марта - 15.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 15 марта
О том, что происходило минувшей ночью - в краткой подборке издания "Украина.ру":
2024-03-15T08:04
2024-03-15T08:27
выборы
пво
бпла
россия
новости
сша
жозеп боррель
анатолий антонов
киев
минобороны
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ВС РФ нанесли удары по Киеву и Сумской области.ПВО уничтожила пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей, - Минобороны.В России начались выборы президента.Европа не способна заменить США в вопросе помощи Украине, - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Посольству России в США поступают угрозы, есть информация о планах провести антироссийские акции во время президентских выборов, чтобы "не сорвать их, это просто не получится, — а осложнить, испортить нам настроение", заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
https://ukraina.ru/20240313/1053852093.html
россия
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выборы, пво, бпла, россия, новости, сша, жозеп боррель, анатолий антонов, киев, минобороны
выборы, ПВО, БПЛА, Россия, Новости, США, Жозеп Боррель, Анатолий Антонов, Киев, Минобороны

Главное за ночь 15 марта

08:04 15.03.2024 (обновлено: 08:27 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыборы президента РФ в регионах России
Выборы президента РФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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О том, что происходило минувшей ночью - в краткой подборке издания "Украина.ру":
ВС РФ нанесли удары по Киеву и Сумской области.

ПВО уничтожила пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей, - Минобороны.
В России начались выборы президента.
Европа не способна заменить США в вопросе помощи Украине, - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Посольству России в США поступают угрозы, есть информация о планах провести антироссийские акции во время президентских выборов, чтобы "не сорвать их, это просто не получится, — а осложнить, испортить нам настроение", заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Флаги США и Украины
13 марта, 09:00
Попытки помешать выборам, атака дронов, иссякшая помощь США. Главное на Украине на утро 13 марта
 
выборыПВОБПЛАРоссияНовостиСШАЖозеп БоррельАнатолий АнтоновКиевМинобороны
 
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