https://ukraina.ru/20240315/1053893445.html

Главное за ночь 15 марта

Главное за ночь 15 марта - 15.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 15 марта

О том, что происходило минувшей ночью - в краткой подборке издания "Украина.ру":

2024-03-15T08:04

2024-03-15T08:04

2024-03-15T08:27

выборы

пво

бпла

россия

новости

сша

жозеп боррель

анатолий антонов

киев

минобороны

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ВС РФ нанесли удары по Киеву и Сумской области.ПВО уничтожила пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей, - Минобороны.В России начались выборы президента.Европа не способна заменить США в вопросе помощи Украине, - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Посольству России в США поступают угрозы, есть информация о планах провести антироссийские акции во время президентских выборов, чтобы "не сорвать их, это просто не получится, — а осложнить, испортить нам настроение", заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

https://ukraina.ru/20240313/1053852093.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

выборы, пво, бпла, россия, новости, сша, жозеп боррель, анатолий антонов, киев, минобороны