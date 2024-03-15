https://ukraina.ru/20240315/1053893138.html

"Политическая шизофрения". Макрон выразил готовность поставить Францию под угрозу войны с Россией

"Политическая шизофрения". Макрон выразил готовность поставить Францию под угрозу войны с Россией - 15.03.2024 Украина.ру

"Политическая шизофрения". Макрон выразил готовность поставить Францию под угрозу войны с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заверил, что его страна готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и "принять решения, гарантирующие, что она не победит"

2024-03-15T07:48

2024-03-15T07:48

2024-03-15T07:48

новости

россия

франция

украина

эммануэль макрон

владимир путин

алексей пушков

ес

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0d/1041767126_0:0:1722:968_1920x0_80_0_0_063825ef81850c01ef2b3d69ad3b489d.jpg

"Сегодня для нас наступило время сопротивления. Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы – и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит… Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели", - сказал он.При этом он отметил, что "Франция не ведет войну с Россией и российским народом", но поддерживает Украину.Президент указал, что Франция как ядерная держав не должна участвовать в эскалации."Наш ядерный арсенал в первую очередь обеспечивает безопасность французов. Но это также наделяет нас ответственностью – никогда не прибегать ни к в вербальной эскалации, ни к в военной", - отметил он.В этом же интервью французский лидер отверг предположение об охлаждении отношений между ним и президентом России Владимиром Путиным.Он напомнил, что в начале конфликта на Украине несколько раз проводил телефонные разговоры с российским президентом."Я без сомнения являюсь президентом, который говорил с ним больше всех. Это не холод, это не личное. И я не хочу делать это личным, это не имеет никакого смысла. Это не художественная литература, не серийный роман", - ответил он.Ранее Путин заявлял, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил.Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева.Крымский политический эксперт Денис Батурин в пятницу назвал внешний курс президента Франции в отношении России стратегической неопределенностью и политической шизофренией."Макрон следует провозглашенному им внешнеполитическому курсу в отношении России - "стратегическая неопределенность". Это некая политическая шизофрения", - сказал Батурин.По его словам, Макрон с одной стороны заявляет, что не позволит России одержать победу и поддерживает всячески, в том числе поставками оружия, Украину, а с другой - заверяет, что Франция "никогда не возьмем на себя инициативу в военных действиях на Украине", и тут же умалчивает о французских наемниках, которые там уже погибли.Эксперт подчеркнул, что Макрону пора признать, что протесты фермеров во Франции, прежде всего, связаны с последствиями украинского кризиса, который он же сам и продолжает разжигать."Но по мнению Макрона, виновата в этом, конечно, Россия. Своей роли и вины, а также роли и вины предшественника - Франсуа Олланда - он не видит, в частности, в затягивании и имитации минского процесса. Винит Макрон Россию и в проблемах Франции в бывших африканских колониях, откуда французов попросту изгоняют. Взамен мы видим готовность африканцев взаимодействовать с российской стороной по вопросам экономики, продовольствия, технологического и гуманитарного сотрудничества", - подчеркнул политолог.Депутат фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Арно Ле Галль указал, что Макрон в ходе интервью подтвердил свою готовность поставить страну под угрозу войны с Россией.Ле Галль в связи с этим обвинил Макрона в безответственности.Российский сенатор Алексей Пушков согласился со словами главы церкви Англии архиепископа Кентерберийского о том, что президент Франции Эммануэль Макрон "несет бедствие".Пушков отметил, что ранее архиепископ Кентерберийский выступил против "духа войны" и назвал Макрона "сомнамбулой, несущей бедствие"."Весьма точная формулировка, поскольку Макрон и впрямь заигрывает с идеей отправки войск на Украину, в частности в Одессу, как он заявил на днях, не думая о последствиях, словно у него сон разума", - написал Пушков в своем телеграм-канале.В феврале Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.

https://ukraina.ru/20240314/1053876136.html

россия

франция

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, алексей пушков, ес, нато