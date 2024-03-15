"Земля подсохнет здесь быстро": эксперт назвал ключевые моменты освобождения следующего региона - 15.03.2024 Украина.ру
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"Земля подсохнет здесь быстро": эксперт назвал ключевые моменты освобождения следующего региона
"Земля подсохнет здесь быстро": эксперт назвал ключевые моменты освобождения следующего региона - 15.03.2024 Украина.ру
"Земля подсохнет здесь быстро": эксперт назвал ключевые моменты освобождения следующего региона
С каждым днем российская армия продвигается все дальше и дальше, а в экспертном сообществе все чаще звучит мысль об освобождении такого крупного региона как Харьков. О планах ВС РФ в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
2024-03-15T08:29
2024-03-15T08:29
харьков
украина
сбу
алексей самойлов
лнр
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По его мнению, освобождение Харькова вряд ли будет происходить по образцу Мариуполя, Авдеевки и Марьинки, где были укрепрайоны.“Это огромный город с миллионным населением, среди них много беженцев. Эвакуировать его Киев не будет, станет использовать как живой щит, поэтому атаковать город напрямую вряд ли целесообразно. Лучше его обойти, тем более, для этого существуют большие пространства между Харьковом и Полтавой и возможности продвигаться по левому берегу Днепра к Днепропетровску”, - отмечает Самойлов.Эксперт полагает, что стратегические решения будут найдены в этом направлении, Харьков будет отключен от всей остальной Украины, а ВСУ примут решение самовольно покинуть город.Похоже, что и сами харьковчане осознают, что вскоре город снова станет российским. На днях появилась информация от отечественных разведчиков о том, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из города.Это подтвердил и Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. Он заявил, что из Харькова эвакуируют “важные для оборонной промышленности Украины документы, которые могут представлять интерес для российских войск”, а также дорогостоящие музейные экспонаты. Кроме того, Харьков покидают еврейские религиозные и общественные деятели, заключил Мосийчук.Более того, на этом направлении ВСУ терпят поражение. В среду, 13 марта, украинские телеграм-каналы сообщили, что В Балаклее Харьковской области резко возрос спрос на ритуальные услуги.По данным журналистов издания, город превратился в главный перевалочный пункт для погибших вэсэушников, которых массово вывозят из Купянского района.О том, что морги Харьковской области переполнены ранее говорил и военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его информации, в городе под места хранения трупов используют уже не специализированные помещения, а хозпостройки и подвалы. Марочко также добавил, что харьковчан заставляют забирать тела усопших близких максимум в течение суток после смерти.Полный текст интервью вы можете прочитать на сайте Украина.ру
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харьков, украина, сбу, алексей самойлов, лнр, вс рф
Харьков, Украина, СБУ, Алексей Самойлов, ЛНР, ВС РФ

"Земля подсохнет здесь быстро": эксперт назвал ключевые моменты освобождения следующего региона

08:29 15.03.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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С каждым днем российская армия продвигается все дальше и дальше, а в экспертном сообществе все чаще звучит мысль об освобождении такого крупного региона как Харьков. О планах ВС РФ в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
По его мнению, освобождение Харькова вряд ли будет происходить по образцу Мариуполя, Авдеевки и Марьинки, где были укрепрайоны.
Это огромный город с миллионным населением, среди них много беженцев. Эвакуировать его Киев не будет, станет использовать как живой щит, поэтому атаковать город напрямую вряд ли целесообразно. Лучше его обойти, тем более, для этого существуют большие пространства между Харьковом и Полтавой и возможности продвигаться по левому берегу Днепра к Днепропетровску”, - отмечает Самойлов.
Эксперт полагает, что стратегические решения будут найдены в этом направлении, Харьков будет отключен от всей остальной Украины, а ВСУ примут решение самовольно покинуть город.
Похоже, что и сами харьковчане осознают, что вскоре город снова станет российским. На днях появилась информация от отечественных разведчиков о том, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из города.
Это подтвердил и Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. Он заявил, что из Харькова эвакуируют “важные для оборонной промышленности Украины документы, которые могут представлять интерес для российских войск”, а также дорогостоящие музейные экспонаты. Кроме того, Харьков покидают еврейские религиозные и общественные деятели, заключил Мосийчук.
Более того, на этом направлении ВСУ терпят поражение. В среду, 13 марта, украинские телеграм-каналы сообщили, что В Балаклее Харьковской области резко возрос спрос на ритуальные услуги.
По данным журналистов издания, город превратился в главный перевалочный пункт для погибших вэсэушников, которых массово вывозят из Купянского района.
О том, что морги Харьковской области переполнены ранее говорил и военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его информации, в городе под места хранения трупов используют уже не специализированные помещения, а хозпостройки и подвалы. Марочко также добавил, что харьковчан заставляют забирать тела усопших близких максимум в течение суток после смерти.
Полный текст интервью вы можете прочитать на сайте Украина.ру
 
ХарьковУкраинаСБУАлексей СамойловЛНРВС РФ
 
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