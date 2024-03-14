https://ukraina.ru/20240314/1053876443.html

Обстановка в Белгородской области, зерну закрыли путь в ЕС. Главное на Украине на утро 14 марта

Обстановка в Белгородской области, зерну закрыли путь в ЕС. Главное на Украине на утро 14 марта - 14.03.2024 Украина.ру

Обстановка в Белгородской области, зерну закрыли путь в ЕС. Главное на Украине на утро 14 марта

На границе Белгородской области идут бои. Европарламент не согласовал предложение Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции

2024-03-14T08:45

2024-03-14T08:45

2024-03-14T08:45

эксклюзив

хроники

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Как сообщил в ночь на 14 марта автор популярного блога "Старше Эдды", бои в Белгородской области локализовались в районе Сподарюшено-Поповка."Сегодня бои на Белгородском пограничье локализовались в районе Сподарюшено-Поповка, прямо на границе. Хохлы таскали туда-сюда танки и ББМ, по ним отрабатывала артиллерия. Не надо думать, что все очень просто и противник тупо горит, это не так. Хохол активно работает артой, в небе очень много дронов: разведывательных, сбросников и камикадзе. Наши бойцы проявляют свойственную русскому солдату храбрость и смекалку, живых врагов на нашей территории нет. Авиация и реактивная артиллерия отрабатывает как по ближнему тылу врага, так и на оперативную глубину, очень хороший результат у огненной связки разведка-ОТРК. Сражение продолжается, техника и свиньи Мамкиного Пирожка (начальника ГУР МОУ — Ред.) еще будут гореть и умирать", - отметил он.Работающий на этом же направлении военкор Евгений Поддубный опубликовал несколько видео о том, как сражаются российские военные."Два видео об одном и том же. Разведывательно-ударные контуры в деле. Бойцы и командиры группировки прикрытия государственной границы жгут противника, который даже не успевает дойти до войны", - отметил он.Поддубный отдельно описал каждое видео."Видео 1. Боевики - артиллеристы киевского режима при попытке организовать обстрел из САУ приграничного населенного пункта Белгородской области получают кумулятивным зарядом от наших иксоводов. Самоходная артиллерийская установка в хлам, экипаж рассеян", - указал он.По его словам, за последние несколько суток украинские военные потеряли в Харьковской и Сумской областях довольно много артиллерии."И британского и французского, и чешского, и советского производства. САУ, гаубицы, РСЗО. Скоро посчитаем. Ну и естественно потерял подготовленные расчёты", - указал военкор.Второе видео показывало, в какой атмосфере работают российские военные."Видео 2. Оно скорее про атмосферу и настроение воинов, которые защищают нашу землю от противника. Работают люди увлеченно, работают с огоньком. Работайте, братья. Кстати коллектив многоконфессиональный. Любо дорого. Формирования киевского режима продолжают сжигать себя ради желания западных глобалистов испортить в прифронтовых регионах выборы. Руками дурачков, которые подчиняются главарям преступного режима. Ну а у Зеленского конечно ещё и личное. Он окончательно уничтожил украинскую государственность, отменил даже формальные выборы и станет самым нелегитимным главарем киевского режима за все время после вооруженного переворота, что случился в Киеве в 14-м году", - указал военкор.Поддубный также предупредил, что сохраняется повышенная опасность террористических атак на гражданские объекты и мирных людей.До этого видео с места боёв опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров."Харьковское направление. Накануне подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва государственной границы. Наступление осуществлялось при помощи тяжелой боевой техники. Боевики укронато вероятнее всего думали, что это кратно повысит их шансы на успех. Однако недооценка своего противника не в первый раз приводит их к трагическому исходу. В данном случае планы ВСУ были разбиты батальоном "Запад-АХМАТ" МО РФ под руководством дорогого брата Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ. Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление. Воздушная разведка совместно с артиллерией и операторами БПЛА отработала очень хорошо. По позициям противника удары наносились быстро и крайне точно. Здесь также вы можете видеть уничтожение танка, которому не посчастливилось напороться на мину своих же. Бойцам оставалось лишь закончить начатое сбросами с дронов. В результате предпринятых мер наступавшие ликвидированы, а длинный список уничтоженной вражеской техники пополнил ещё один танк", - писал Кадыров в своём телеграм-канале.Ранним утром 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередных атаках украинских БпЛА на регион."В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа подвергся поселок Прохоровка – беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Пожарные расчёты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы", - написал он в 04:01 в своём телеграм-канале.Позднее он сообщил уже об атаке на Белгород."Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БпЛА самолётного типа. Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчетами. Также выбиты окна в одном частном домовладении. Подворовой обход территории продолжается", - рассказал Гладков в 06:21.Спустя 2 часа стало известно о новой атаке."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал Гладков в 08:23 в своём телеграм-канале.Автор канала "Старше Эдды" сообщил о работе ПВО."Мощнейшие разрывы в небе над Белгородом, наша ПВО бьётся с врагом", - указал он в 08:23.Об опасности атаке БпЛА сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своём телеграм-канале в 03:33.Позднее он сообщил работе ПВО."ПВО работает в Курске и Курском районе. Прошу сохранять спокойствие", - указал Старовойт в 04:42.Находящиеся на службе ВСУ не оставляют попыток атаковать эти регионы России.Днём ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для "России 1" и РИА Новости заявил, что попытки ВСУ атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне их неудач на линии фронта."Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии соприкосновения, на линии фронта. Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли", - ответил Путин на вопрос о том, чем вызвано более наглое поведение Киева в попытках атаковать Белгородскую и Курскую области.Президент России подчеркнул, что на фоне прошлых неудач "им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела".Зерну закрыли путьЕвропарламент не согласовал предложение Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции на территорию Евросоюза до 5 июня 2025 года.При этом на том же заседании парламентарии одобрили продление на год беспошлинного ввоза товаров в ЕС из Молдавии.Ранее Еврокомиссия продолжила продлить беспошлинный ввоз сельхозпродукции Украины в ЕС 31 января. При этом в предложении Еврокомиссии утверждалось, что оно "представляет собой первый конкретный политический ответ на решение проблем доходов фермеров".После того, как стало известно о возможном продлении беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, в Европе с новой силой вспыхнули протесты местных фермеров. Польские аграрии снова начали усиленно блокировать границу с Украиной, что вызвало неудовольствие украинской власти. 4 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей "уже давно вышла за пределы и экономики, и морали".

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https://ukraina.ru/20240313/1053857681.html

https://ukraina.ru/20240313/1053852093.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники