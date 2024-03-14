Позиция Зеленского изменится. Киев будет вынужден пойти на мир - депутат
07:20 14.03.2024 (обновлено: 07:24 14.03.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден поменять позицию по мирному процессу, или его самого сменят. Таким мнением поделился депутат Народного совета Донецкой Народной республики (ДНР) Дмитрий Плетень, передает 14 марта РИА Новости
"В ближайшем будущем, причем очень ближайшем, Украина будет вынуждена идти на мирные переговоры с Россией. И позиция Зеленского изменится очень скоро, либо же, если он откажется менять свою позицию в очередном наркотическом угаре, то сменят его", - рассказал депутат.
Он считает, что Европа и США готовы запустить мирный процесс, чтобы выиграть время для перевода своих экономик на военные рельсы.
"Конечно же мы понимаем, что европейские "товарищи" хотят заморозить конфликт для передышки, для настройки своего ВПК, который сильно отстает от нашего... Минска-3 уже не будет! Таковы новые реалии!", - считает парламентарий.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что РФ готова к переговорам, но только если позиции сторон будут сформированы, исходя из реальной ситуации.
6 марта, 14:40"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает ЗеленскийКажется, все стороны, участвующие так или иначе в украинском конфликте, понимают, что чисто военного пути решения конфликта не существует и результатом должны стать переговоры. Тем не менее, никаких признаков готовности сторон к переговорам, кроме заявлений об их необходимости, не видно