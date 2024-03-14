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Задача со звёздочкой. Чему Крым научил российскую бюрократию

Задача со звёздочкой. Чему Крым научил российскую бюрократию - 14.03.2024 Украина.ру

Задача со звёздочкой. Чему Крым научил российскую бюрократию

Десять лет назад — 16 марта 2014 года — 90% пришедших на избирательные участки крымчан проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Через 2 дня начался переходный период по включению двух новых субъектов России — Крыма и Севастополя — в экономическую, финансовую и правовую системы России.

2024-03-14T05:02

2024-03-14T05:02

2024-03-14T05:02

новороссия

крым

россия

марат хуснуллин

сергей аксенов

владимир константинов

счетная палата

эксклюзив

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Накопленный бюрократией в Крыму опыт стал базовым при включении в состав России ещё двух областей и двух республик Новороссии.Новые, новейшие и сверхновыеЗапорожскую и Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР принято называть новыми регионами России. Хотя, на самом деле, корректнее назвать их новейшими так как Крым по-прежнему остаётся новым регионом, а освобождённые после 24 февраля 2022 года части ЛНР и ДНР — сверхновыми. На жизнь граждан подобная хронологическая эквилибристика никак не влияет, а вот применительно к данному тексту значение имеет.Во-первых, в российские органы власти всех уровней включались представители новых субъектов. И если для интеграции Крыма как первой волны расширения России приходилось привлекать чиновников из международно признанных регионов России, то в ходе второй волны расширения, формализованной референдумами 2022 года, интегрируемые сами стали интеграторами. Чиновники из ЛНР и ДНР быстро оказались в составе переходных органов власти Херсонской и Запорожской областей, а затем и во главе ряда крупных промышленных предприятий.Во-вторых, российская бюрократия постепенно накапливала опыт по интеграции и управлению территориями, которые долгие годы находились за пределами её правовой системы и национальной экономики.Кадры решают всёПри этом получаемый управленческой системой опыт был как общим, так и предельно конкретным.Общий опыт — особенности интеграции бюрократии и специфика управленческих практик.Крым достался России не просто с украинской бюрократией образца начала 2014 года, но с и политиками. В Россию интегрировались как представители гранд-бюрократии — глава республики Сергей Аксёнов и глава Госсовета Владимир Константинов — так и пара бывших украинских нардепов в лице Вадима Колесниченко и Спиридона Калинкарова. О бюрократии низшего и среднего звена и вовсе говорить не приходится — она была включена практически полностью. Но за последующие годы на полуострове был высажен десант из чиновников с "материка", приданных для усиления и ужесточения контроля над местными кадрами.С Новороссией всё вышло несколько иначе.Украинская бюрократия из освобождённых частей Запорожской и Херсонской областей просто убежала. И дело не только в идеологическом факторе и укоренившихся в массовом сознании страшилках, а о перерождении самой бюрократии. После 2014 года в ней стало сильно меньше бывших регионалов и "донецких" — костяка крымского чиновничества. Кто-то подвергся люстрации, кто-то ушёл на пенсию, а кое-кто присягнул новой власти и стал действовать в логике комплекса неофита, доказывая и себе, и окружающим, что он больший патриот Украины, чем те, кто стоял на Майдане. При этом большинство этих чиновников создали себе бизнеса и приняли участие в не всегда законном переделе собственности.Немаловажным фактором стали репрессии украинской власти: на её счету длинный перечень убитых чиновников как до СВО, так и после её начала, желавших договориться с представителями России, а также накопленный опыт по запугиванию и шантажу. Поэтому сотрудничали с новой властью представители домайданной власти — власть послемайданная с территорий просто уезжала. А в областях в 2022-начале 2023 годов хватало примеров кадровой чехарды.С бюрократией из ЛНР и ДНР и вовсе особая история. За 8 лет непризнанности она обновилась практически полностью и лиц, связанных с Украиной, там почти не осталось.И если в 2014 году крымчан усиливали кадрами с "материка", то в 2022 году уже крымчане стали усиливать кадры в Новороссии. Крымчан много в Херсонской и Запорожской областях. В последней заместителем губернатора Евгения Балицкого стал один из лучших политтехнологов России и бывший замгубернатора Севастополя Сергей Толмачёв.Опыт, сын ошибок трудныхКрымский опыт многому научил федеральные власти.Именно в Крыму была обкатана схема с шефством над отдельными районами, широко применяемая в Новороссии. Но если шефство над 14 районами Крыма, Симферополем и Севастополем взяли 16 регионов России, то в 2022 году механизм шефства был доработан.Во-первых, увеличилось количество новых районов, соответственно шефами стали если не все, то уж точно большинство регионов России.Во-вторых, шефство затронуло не только субъекты федерации, но и учреждения с предприятиями. Последние учили кадры из Новороссии, помогали с запуском производства и освоением новой продукции.В Новороссии создали такую же свободную экономическую зону, как на территории Крымского полуострова. Но в силу разной структур экономик управляются эти зоны по-разному.Что в Крыму, что в Новороссии вступление в СЭЗ сопровождается подачей инвестиционной декларации, обосновывающей необходимость предоставления компании статуса участника СЭЗ с указанием обязанностей бизнеса (например, увеличения объёмов производства или роста количества работников). Но если в Крыму и Севастополе решения о включении в СЭЗ принимают специализированные советы при местных правительствах, то в Новороссии управляющим СЭЗ выбрана федеральная публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (ФРТ). И, в случае с Новороссией, именно в Москве решают, кому и на каких условиях предоставить налоговые льготы. Передача таких полномочий в федеральный центр логична: в отличие от Крыма, в Новороссии масса крупных градообразующих предприятий, от работы которых зависит будущее целых городов, а также экосистем (если речь идёт об опасных производствах). Поэтому механизм крымской СЭЗ был модернизирован и адаптирован под другие экономические и управленческие реалии.В то же время хватает и нововведений.Во-первых, в Крыму не было боевых действий, соответственно восстанавливать было нечего — необходимо было преодолеть последствия украинской бесхозяйственности. В Новороссии приходится восстанавливать города. Под это был создан "Градплан города Москвы" "Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации". Институт пространственного развития уже создал мастер-планы восстановления Мариуполя и городов Северодонецкой агломерации.Во-вторых, к 2022 году в России был создан целый букет специализированных институтов развития.В конце августа 2014 года на основе Российского фонда технологического развития создали Фонд развития промышленности (ФРП), чьи региональные отделения стали главными инструментами точечной поддержки бизнеса, выделяя кредиты и гранты под развитие производства и пополнение фонда оборотных средств.С 2015 года действует АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП). В сферу её ответственности входит "координация оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной специализированным 209-ФЗ). Она поддерживает малый бизнес в регионах.Для своевременного завершения строек различных министерств и ведомств был создана компания "Единый заказчик в сфере строительства". Благодаря концентрации всех госстроек в ведении данной компании строить стали больше и быстрее.Созданная для решения проблемы обманутых дольщиков компания госкорпорации "Фонд защиты прав-участников долевого строительства" в 2021 году превратилась в "Фонд развития территорий", которым управляет уроженец Татарстана Ильшат Шагиахметов. ФРТ проводит точечную модернизацию инфраструктуры как в Новороссии, так и за её пределами.Вся власть строителямНо наибольшие перемены произошли с федеральными целевыми программами (ФЦП).ФЦП как инструмент развития федеральная власть придумала задолго до присоединения Крыма. По сути, это обычная программа развития, которые разные государства принимают десятками, только для отдельно взятого региона. Она ничем принципиально не отличается от государственной программы развития. Крым развивали в рамках ФЦП, а Новороссию восстанавливают уже в рамках госпрограммы. Однако отличия между ними носят фундаментальный характер, когда речь заходит о механизме распределения средств и выборе подрядчиков для строек.Крымская ФЦП "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года" была принята в августе 2014 года с бюджетом в 681 млрд рублей и закончить её планировали в 2020 году. Но деньги осваивали медленно, сроки строительства срывались, Счётная палата в 2017 году ход реализации ФЦП раскритиковала. За решётку отправились 3 крымских вице-премьера, ответственных за ФЦП, ещё один ждёт приговора, пусть и за свою работу градоначальником Судака. Получили свои сроки десяток градоначальников и сити-менеджеры городов.В 2021 году крымскую ФЦП продлили до 2025 года (изначально должна была закончиться в 2020 году), а стоимость ФЦП выросла в 2 раза. Но 1 января 2022 года реализацию ФЦП прекратили досрочно, переформатировали её в программу "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя". Заодно правительство России установило персональную ответственность за соблюдение сроков строительства новых объектов и реконструкции, требующих ремонта. Высшие должностные лица регионов должны будут в случае нарушений и срывов контрактных сроков направлять в министерство экономического развития РФ информацию о провинившихся должностных лицах и дисциплинарных взысканиях по отношению к ним.ФЦП стала великим благом для Крыма, но выявила ряд важных проблем.Во-первых, ответственной за реализацией структурой было выбрано Министерство по делам Крыма, а после его упразднения в 2015 году — Минэкономразвития. Какое Минэкономразвития имеет отношение к стройкам — не ясно. К 2023 году, когда приняли госпрограмму для Новороссии, резко вырос аппаратный вес Минстроя и вице-премьера Марата Хуснуллина, поэтому за развитие Новороссии отвечает Минстрой России под кураторством Марата Хуснуллина. Строить должны строители, а не экономисты.Во-вторых, распределять деньги на стройки стали федеральные власти, а не региональные. В Крыму исполнителей мероприятий программы определяли на конкурсной основе — именно за возможность влиять на конкурсные мероприятия боролись севшие крымские вице-премьеры. Виталий Нахлупин, например, пытался взять под контроль строительство трассы "Таврида" и спорил с главой Росавтодора. В Новороссии за пообъектное распределение средств отвечает ППК Единый заказчик в сфере строительства по согласованию с Минстроем Росси и профильным вице-премьером. Они и решают, кто будет выполнять работы на конкретных объектах. Это позволяет избежать перетягивания каната между федеральными и местными властями, а заодно гарантирует выполнение работ так как строить в Новороссии некому в силу отсутствия специализированных компаний, которых либо не было изначально, либо они исчезли за 8 лет непризнанности.Эти два момента — централизация финансов в Москве и резкий рост аппаратного веса Минстроя — являются ключевыми различиями между крымской ФЦП и программой восстановления Новороссии.Есть, впрочем, ещё два момента, которые объединяют программы.· Мониторинг восстановления и создания инфраструктуры, что в случае с Крымом, что в случае с Новороссией, поручены созданному в 2016 году Федеральному автономному учреждению "РосКапСтрой".· Информационно-аналитическое сопровождение поручено АНО "Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"".Как видно, крымский опыт стал основой для программы восстановления и социально-экономического развития Новороссии, но с рядом важных изменений, ставших следствием работы федеральной власти над ошибками.***Если переходный период в Крыму растянулся на 9 месяцев, то в Новороссии он продлится чуть больше трёх лет — с октября 2022 года по начало 2026 года. Однако это номинальный переходный период как время, за которое бюрократия планирует интегрировать эти территории в состав России. Фактический переходный период всегда будет больше.Чем сильнее разорена боевыми действиями территория и чем дольше она находилась за пределами России, тем медленнее будет проходить её интеграция. Впрочем, отчасти этот фактор будет компенсироваться накапливаемым опытом по интеграции, где крымские наработки дополняются различными ноу-хау из Новороссии.Но вот насколько эффективными они окажутся покажет исключительно время.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_e33433e8f160d420fd8d784da5d59921.jpg.webp

новороссия, крым, россия, марат хуснуллин, сергей аксенов, владимир константинов, счетная палата, эксклюзив