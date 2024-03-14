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"Наколотили мы их хорошо": Алехин о том, могли ли ВСУ обманом ослабить оборону ВС РФ
"Наколотили мы их хорошо": Алехин о том, могли ли ВСУ обманом ослабить оборону ВС РФ - 14.03.2024 Украина.ру
"Наколотили мы их хорошо": Алехин о том, могли ли ВСУ обманом ослабить оборону ВС РФ
У Вооруженных сил Украины нет столько боеприпасов и столько людей, чтобы, атаковав Курскую и Белгородскую области, оттянуть части ВС РФ с других направлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-14T05:37
2024-03-14T05:37
2024-03-14T05:37
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белгородская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
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Чтобы действительно отвлечь резервы ВС РФ, вторгшись на российскую территорию, ВСУ нужен как минимум полк, считает полковник. В реальности же с украинской стороны на одном участке наступал взвод, а на другом - диверсионная группа. По сводкам Минобороны РФ, в общей сложности на участках прорыва ВС РФ уничтожили 100 боевиков, рассказал он. "Наколотили мы их хорошо. У них нет сил и средств для прорыва на Белгород или Старый Оскол. Они все бросили под Купянск", - объяснил Алехин.К диверсионным группам в районе Волчанска и Чугуева противнику удается добавлять наемников, отметил эксперт. Местные жители поселка Жихор, в котором ВС РФ поразили здание гостиницы, говорили, что там селились немцы и французы, добавил военный обозреватель. Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белгород, белгородская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Белгород, Белгородская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Наколотили мы их хорошо": Алехин о том, могли ли ВСУ обманом ослабить оборону ВС РФ
У Вооруженных сил Украины нет столько боеприпасов и столько людей, чтобы, атаковав Курскую и Белгородскую области, оттянуть части ВС РФ с других направлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Чтобы действительно отвлечь резервы ВС РФ, вторгшись на российскую территорию, ВСУ нужен как минимум полк, считает полковник. В реальности же с украинской стороны на одном участке наступал взвод, а на другом - диверсионная группа. По сводкам Минобороны РФ, в общей сложности на участках прорыва ВС РФ уничтожили 100 боевиков, рассказал он.
"Наколотили мы их хорошо. У них нет сил и средств для прорыва на Белгород или Старый Оскол. Они все бросили под Купянск", - объяснил Алехин.
К диверсионным группам в районе Волчанска и Чугуева противнику удается добавлять наемников, отметил эксперт. Местные жители поселка Жихор, в котором ВС РФ поразили здание гостиницы, говорили, что там селились немцы и французы, добавил военный обозреватель.