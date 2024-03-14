"Шоколадные мальчики": Алехин рассказал о наёмниках в рядах ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа "кочующих" огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО на Краснолиманском направлении
В состав Вооруженных сил Украины входят наемники из Польши и Грузии, а также афроамериканцы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В диверсионных группах ВСУ состоят не только граждане Украины, но и наемники из целого ряда стран. В особенности их много на Шебекинском направлении, пояснил полковник.
"Наши разведчики сами видели этих “шоколадных мальчиков”", - рассказал Алехин. Когда бойцы Вооруженных сил РФ перехватывают радиопереговоры ВСУ, они слышат непрерывные английские слова, добавил военный обозреватель.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру