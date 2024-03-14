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"Шоколадные мальчики": Алехин рассказал о наёмниках в рядах ВСУ

"Шоколадные мальчики": Алехин рассказал о наёмниках в рядах ВСУ - 14.03.2024 Украина.ру

"Шоколадные мальчики": Алехин рассказал о наёмниках в рядах ВСУ

В состав Вооруженных сил Украины входят наемники из Польши и Грузии, а также афроамериканцы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-03-14T05:06

2024-03-14T05:06

2024-03-14T05:06

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украина.ру

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В диверсионных группах ВСУ состоят не только граждане Украины, но и наемники из целого ряда стран. В особенности их много на Шебекинском направлении, пояснил полковник. "Наши разведчики сами видели этих “шоколадных мальчиков”", - рассказал Алехин. Когда бойцы Вооруженных сил РФ перехватывают радиопереговоры ВСУ, они слышат непрерывные английские слова, добавил военный обозреватель. Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, польша, грузия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру