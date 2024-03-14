https://ukraina.ru/20240314/1053864265.html

"Пусть у нас полежат": эксперт объяснил, что будет, если Британия передаст немецкие "Таурусы" Украине

"Пусть у нас полежат": эксперт объяснил, что будет, если Британия передаст немецкие "Таурусы" Украине - 14.03.2024 Украина.ру

"Пусть у нас полежат": эксперт объяснил, что будет, если Британия передаст немецкие "Таурусы" Украине

Москва сможет занять более жесткую позицию в отношении британцев, заявив, что передача "Таурусов" делает их соучастником агрессии против России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-03-14T03:10

2024-03-14T03:10

2024-03-14T03:10

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Пока непонятно, какое решение примет Великобритания, если Германия передаст ей дальнобойные ракеты "Таурус". Заявления Лондона о возможной передаче немецких ракет Украине похожи на информационный терроризм или даже на мошенничество, рассказал политолог.Возможен вариант, что англичане пообещают передать "Таурусы" Украине, но потом скажут: "еще не время, пусть они у нас полежат" и просто оставят немецкие ракеты себе, добавил он.Запад сейчас проявляет большую активность, потому уже не знает, как себя повести с Россией. Либо решиться на открытые боевые действия, либо еще продолжать теневую войну против РФ, когда под брендом ВСУ реально будет воевать армия НАТО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240313/1053859669.html

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новости, украина, россия, александр перенджиев, "taurus", ракеты, война, нато, великобритания, вооружение