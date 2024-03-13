https://ukraina.ru/20240313/1053855486.html

Путин назвал условия для переговоров по Украине

Путин назвал условия для переговоров по Украине - 13.03.2024 Украина.ру

Путин назвал условия для переговоров по Украине

Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости

2024-03-13T11:41

2024-03-13T11:41

2024-03-13T11:45

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Путин рассказал, что российская делегация вышла с украинскими представителями на "толстый фолиант", фактически проект договора. Выдержка из этого договора была парафирована руководителем переговорной группы со стороны Украины Давидом Арахамией. Документ, подписанный Арахамией, хранится в Администрации президента РФ, подчеркнул Путин.Российский лидер добавил, что после этого прибыл тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и отговорил представителей Украины подписывать мирное соглашение и исполнять его. Британский экс-премьер заявил, что России нужно нанести поражение на поле боя.

https://ukraina.ru/20240313/1053854680.html

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новости, россия, украина, владимир путин, давид арахамия, переговоры, конфликт