Путин назвал условия для переговоров по Украине
11:41 13.03.2024 (обновлено: 11:45 13.03.2024)
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
"Мы готовы к переговорам, но не основанным на каких-то "хотелках" после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", — заявил Путин.
Путин рассказал, что российская делегация вышла с украинскими представителями на "толстый фолиант", фактически проект договора. Выдержка из этого договора была парафирована руководителем переговорной группы со стороны Украины Давидом Арахамией. Документ, подписанный Арахамией, хранится в Администрации президента РФ, подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что после этого прибыл тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и отговорил представителей Украины подписывать мирное соглашение и исполнять его. Британский экс-премьер заявил, что России нужно нанести поражение на поле боя.
11:03Ядерное оружие и Украина, Трамп или спящий Джо, украинский "нос в кокаине": интервью Путина КиселевуПрезидент России Владимир Путин 13 марта дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА "Новости". Издание Украина.ру приводит ключевые тезисы главы российского государства