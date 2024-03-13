https://ukraina.ru/20240313/1053852837.html

"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО

"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО - 13.03.2024 Украина.ру

"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО

Россия разместит войска и системы поражения у финской границы после в связи с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости

2024-03-13T09:59

2024-03-13T09:59

2024-03-13T09:59

новости

финляндия

швеция

россия

владимир путин

дмитрий киселев

нато

граница

государственная граница

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Путин прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Российский лидер рассказал, что теперь у их границ появятся российские войска и системы поражения.Президент РФ предположил, что Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО, так как захотели быть "членами западного клуба, под каким-то зонтиком".Путин отметил, что отношения между Россией и этими странами были достаточно добрыми и стабильными. Он рассказал, что в последние годы в приграничных районах Финляндии принимали российские рубли, а также в крупных супермаркетах Хельсинки, а также различные объявления были на русском языке.С начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия стремились войти в состав альянса. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. А 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.

https://ukraina.ru/20240312/1053827206.html

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новости, финляндия, швеция, россия, владимир путин, дмитрий киселев, нато, граница, государственная граница