"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО - 13.03.2024 Украина.ру
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"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО
"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО - 13.03.2024 Украина.ру
"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО
Россия разместит войска и системы поражения у финской границы после в связи с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
2024-03-13T09:59
2024-03-13T09:59
новости
финляндия
швеция
россия
владимир путин
дмитрий киселев
нато
граница
государственная граница
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Путин прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Российский лидер рассказал, что теперь у их границ появятся российские войска и системы поражения.Президент РФ предположил, что Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО, так как захотели быть "членами западного клуба, под каким-то зонтиком".Путин отметил, что отношения между Россией и этими странами были достаточно добрыми и стабильными. Он рассказал, что в последние годы в приграничных районах Финляндии принимали российские рубли, а также в крупных супермаркетах Хельсинки, а также различные объявления были на русском языке.С начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия стремились войти в состав альянса. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. А 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, швеция, россия, владимир путин, дмитрий киселев, нато, граница, государственная граница
Новости, Финляндия, Швеция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, граница, государственная граница

"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО

09:59 13.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
© POOL
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Россия разместит войска и системы поражения у финской границы после в связи с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
Путин прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Российский лидер рассказал, что теперь у их границ появятся российские войска и системы поражения.
"У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали?.. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся", - сказал Путин.
Президент РФ предположил, что Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО, так как захотели быть "членами западного клуба, под каким-то зонтиком".
Путин отметил, что отношения между Россией и этими странами были достаточно добрыми и стабильными. Он рассказал, что в последние годы в приграничных районах Финляндии принимали российские рубли, а также в крупных супермаркетах Хельсинки, а также различные объявления были на русском языке.
С начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия стремились войти в состав альянса. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. А 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.
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09:59"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО
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