"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО
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Россия разместит войска и системы поражения у финской границы после в связи с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
Путин прокомментировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Российский лидер рассказал, что теперь у их границ появятся российские войска и системы поражения.
"У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали?.. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся", - сказал Путин.
Президент РФ предположил, что Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО, так как захотели быть "членами западного клуба, под каким-то зонтиком".
Путин отметил, что отношения между Россией и этими странами были достаточно добрыми и стабильными. Он рассказал, что в последние годы в приграничных районах Финляндии принимали российские рубли, а также в крупных супермаркетах Хельсинки, а также различные объявления были на русском языке.
С начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия стремились войти в состав альянса. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. А 7 марта 2024 года Швеция официально вступила в Североатлантический альянс.