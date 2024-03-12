"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в Бундестаг - 12.03.2024 Украина.ру
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"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в Бундестаг
"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в Бундестаг - 12.03.2024 Украина.ру
"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в Бундестаг
Госдума России приняла обращение "К Бундестагу ФРГ" в связи с обсуждением высокопоставленными офицерами бундесвера нанесение ударов по территории России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 12 марта в своём телеграм-канале
2024-03-12T13:40
2024-03-12T13:40
новости
германия
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крымский мост
вячеслав володин
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олаф шольц
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Володин отметил, что из аудиозаписи следует, что руководство Германии фактически втягивает свою страну в Третью мировую войну.Государственная Дума призвала Бундестаг провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооружённый конфликт на стороне нацистского украинского режима. Текст обращения опубликован на сайте российского парламента. Володин подчеркнул, что депутаты Бундестага представляет интересы граждан Германии и должны знать о готовящихся преступлениях своего военно-политического руководства и сделать всё, чтобы предотвратить трагедию.1 марта главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян разместила в соцсети "ВКонтакте" запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших перспективу удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи.
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новости, германия, россия, крымский мост, вячеслав володин, маргарита симоньян, олаф шольц, бундестаг, госдума, "taurus"
Новости, Германия, Россия, Крымский мост, Вячеслав Володин, Маргарита Симоньян, Олаф Шольц, Бундестаг, Госдума, "Taurus"

"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в Бундестаг

13:40 12.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Госдума России приняла обращение "К Бундестагу ФРГ" в связи с обсуждением высокопоставленными офицерами бундесвера нанесение ударов по территории России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 12 марта в своём телеграм-канале
Володин отметил, что из аудиозаписи следует, что руководство Германии фактически втягивает свою страну в Третью мировую войну.
"Всем необходимо понимать: это преступление будет иметь самые тяжёлые последствия для самих немцев. Российская Федерация обладает оружием, которое технологически превосходит зарубежное и способно поражать любые цели на их территории", - написал Володин.
Государственная Дума призвала Бундестаг провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооружённый конфликт на стороне нацистского украинского режима. Текст обращения опубликован на сайте российского парламента.
Володин подчеркнул, что депутаты Бундестага представляет интересы граждан Германии и должны знать о готовящихся преступлениях своего военно-политического руководства и сделать всё, чтобы предотвратить трагедию.
1 марта главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян разместила в соцсети "ВКонтакте" запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших перспективу удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
8 марта, 12:35
"Мы знаем очень многое": ветеран разведки рассказал, как удалось подслушать бундесвер Доступ к разговору высокопоставленных немецких офицеров - это результат блестящей работы внешней разведки России, рассказал на условиях анонимности ветеран внешней разведки России изданию Украина.ру
 
НовостиГерманияРоссияКрымский мостВячеслав ВолодинМаргарита СимоньянОлаф ШольцБундестагГосдума"Taurus"
 
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