https://ukraina.ru/20240312/1053837242.html

"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в Бундестаг

"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в Бундестаг - 12.03.2024 Украина.ру

"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в Бундестаг

Госдума России приняла обращение "К Бундестагу ФРГ" в связи с обсуждением высокопоставленными офицерами бундесвера нанесение ударов по территории России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 12 марта в своём телеграм-канале

2024-03-12T13:40

2024-03-12T13:40

2024-03-12T13:40

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бундестаг

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Володин отметил, что из аудиозаписи следует, что руководство Германии фактически втягивает свою страну в Третью мировую войну.Государственная Дума призвала Бундестаг провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооружённый конфликт на стороне нацистского украинского режима. Текст обращения опубликован на сайте российского парламента. Володин подчеркнул, что депутаты Бундестага представляет интересы граждан Германии и должны знать о готовящихся преступлениях своего военно-политического руководства и сделать всё, чтобы предотвратить трагедию.1 марта главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян разместила в соцсети "ВКонтакте" запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших перспективу удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи.

https://ukraina.ru/20240308/1053699422.html

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новости, германия, россия, крымский мост, вячеслав володин, маргарита симоньян, олаф шольц, бундестаг, госдума, "taurus"