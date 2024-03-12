"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в Бундестаг
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Госдума России приняла обращение "К Бундестагу ФРГ" в связи с обсуждением высокопоставленными офицерами бундесвера нанесение ударов по территории России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 12 марта в своём телеграм-канале
Володин отметил, что из аудиозаписи следует, что руководство Германии фактически втягивает свою страну в Третью мировую войну.
"Всем необходимо понимать: это преступление будет иметь самые тяжёлые последствия для самих немцев. Российская Федерация обладает оружием, которое технологически превосходит зарубежное и способно поражать любые цели на их территории", - написал Володин.
Государственная Дума призвала Бундестаг провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооружённый конфликт на стороне нацистского украинского режима. Текст обращения опубликован на сайте российского парламента.
Володин подчеркнул, что депутаты Бундестага представляет интересы граждан Германии и должны знать о готовящихся преступлениях своего военно-политического руководства и сделать всё, чтобы предотвратить трагедию.
1 марта главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян разместила в соцсети "ВКонтакте" запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших перспективу удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи.