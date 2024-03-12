https://ukraina.ru/20240312/1053835140.html

"Вредный для своего народа клоун": Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского

"Вредный для своего народа клоун": Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского - 12.03.2024 Украина.ру

"Вредный для своего народа клоун": Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского

Президент Украины Владимир Зеленский, оскорбив папу римского, напомнил "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуайдо, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +"

2024-03-12T12:39

2024-03-12T12:39

2024-03-12T12:39

новости

франциск (хорхе марио бергольо)

николас мадуро

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владимир зеленский

папа римский

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мир

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По его словам, католический верховный понтифик знает о том, что украинский вопрос был большой провокацией, и пришло время вести переговоры о мире. Венесуэльский лидер призвал прислушаться к словам папы Франциска. "А украинцу (Зеленскому. – Ред.) просто приходит в голову плохо говорить и оскорблять Папу Римского”, добавил Мадуро.Мадуро убежден, что Украина уже проиграла конфликт, который возник из-за угроз России со стороны имперских держав Запада. "И отказ признать поражение - это способ заставить поверить, что у России проблемы, когда это не так", добавил он.Он добавил, что Венесуэла поддерживает слова призыва папы римского к миру на Украине.Президент Украины Владимир Зеленский накануне уничижительно высказался в отношении папы римского Франциска из-за его слов, что Украине нужно иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Призыв епископа Римско-католической церкви Зеленский назвал "виртуальным посредничеством".В начале 2019 года в Венесуэле прошли протесты против действующего президента Николаса Мадуро.Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, назначил себя временным президентом. Ряд западных стран во главе с США признали Гуаидо лидером государства.Действующий президент Мадуро, в свою очередь, назвал его американской марионеткой. Россия, Турция Китай, и ряд других стран выразили поддержку Мадуро как законному президенту.

https://ukraina.ru/20240312/1053829780.html

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новости, франциск (хорхе марио бергольо), николас мадуро, венесуэла, украина, россия, владимир зеленский, папа римский, переговоры, мир