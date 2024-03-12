https://ukraina.ru/20240312/1053835140.html
"Вредный для своего народа клоун": Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского
"Вредный для своего народа клоун": Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского - 12.03.2024 Украина.ру
"Вредный для своего народа клоун": Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского
Президент Украины Владимир Зеленский, оскорбив папу римского, напомнил "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуайдо, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +"
2024-03-12T12:39
2024-03-12T12:39
2024-03-12T12:39
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владимир зеленский
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По его словам, католический верховный понтифик знает о том, что украинский вопрос был большой провокацией, и пришло время вести переговоры о мире. Венесуэльский лидер призвал прислушаться к словам папы Франциска. "А украинцу (Зеленскому. – Ред.) просто приходит в голову плохо говорить и оскорблять Папу Римского”, добавил Мадуро.Мадуро убежден, что Украина уже проиграла конфликт, который возник из-за угроз России со стороны имперских держав Запада. "И отказ признать поражение - это способ заставить поверить, что у России проблемы, когда это не так", добавил он.Он добавил, что Венесуэла поддерживает слова призыва папы римского к миру на Украине.Президент Украины Владимир Зеленский накануне уничижительно высказался в отношении папы римского Франциска из-за его слов, что Украине нужно иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Призыв епископа Римско-католической церкви Зеленский назвал "виртуальным посредничеством".В начале 2019 года в Венесуэле прошли протесты против действующего президента Николаса Мадуро.Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, назначил себя временным президентом. Ряд западных стран во главе с США признали Гуаидо лидером государства.Действующий президент Мадуро, в свою очередь, назвал его американской марионеткой. Россия, Турция Китай, и ряд других стран выразили поддержку Мадуро как законному президенту.
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новости, франциск (хорхе марио бергольо), николас мадуро, венесуэла, украина, россия, владимир зеленский, папа римский, переговоры, мир
Новости, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Николас Мадуро, Венесуэла, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Папа Римский, переговоры, мир
"Вредный для своего народа клоун": Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского
Президент Украины Владимир Зеленский, оскорбив папу римского, напомнил "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуайдо, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +"
"Зеленский все больше и больше похож на Гуайдо, такой же клоун, такой же грубый и такой же побежденный, как Гуайдо, такой же вредный для своего народа, как Гуаидо", - заявил Мадуро.
По его словам, католический верховный понтифик знает о том, что украинский вопрос был большой провокацией, и пришло время вести переговоры о мире. Венесуэльский лидер призвал прислушаться к словам папы Франциска. "А украинцу (Зеленскому. – Ред.) просто приходит в голову плохо говорить и оскорблять Папу Римского”, добавил Мадуро.
Мадуро убежден, что Украина уже проиграла конфликт, который возник из-за угроз России со стороны имперских держав Запада. "И отказ признать поражение - это способ заставить поверить, что у России проблемы, когда это не так", добавил он.
Он добавил, что Венесуэла поддерживает слова призыва папы римского к миру на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне уничижительно высказался в отношении папы римского Франциска из-за его слов, что Украине нужно иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Призыв епископа Римско-католической церкви Зеленский назвал "виртуальным посредничеством".
В начале 2019 года в Венесуэле прошли протесты против действующего президента Николаса Мадуро.
Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, назначил себя временным президентом. Ряд западных стран во главе с США признали Гуаидо лидером государства.
Действующий президент Мадуро, в свою очередь, назвал его американской марионеткой. Россия, Турция Китай, и ряд других стран выразили поддержку Мадуро как законному президенту.