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"Люди просят обеспечить их работой": Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку

"Люди просят обеспечить их работой": Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку - 12.03.2024 Украина.ру

"Люди просят обеспечить их работой": Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Авдеевку. Видео разместил Пушилин 12 марта в своём телеграм-канале

2024-03-12T11:35

2024-03-12T11:35

2024-03-12T11:35

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Кириенко и Пушилин посетили коксохимзавод в Авдеевке. Глава региона отметил, что ущерб ещё оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как "Азовсталь" в Мариуполе.Также они пообщались с местными жителями, передали им гуманитарную помощь. Жители Авдеевки рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов.Пушилин написал, что местной администрации уже поставлены задачи, как можно скорее постараюсь поставить компактную хлебопекарню.По его словам, жителей обеспечат местными сим-картами оператора "Феникс" и окажут содействие в получении российских паспортов.Для более быстрого восстановления у Авдеевки, помимо Челябинской области, будут ещё как минимум два региона-шефа, отметили Пушилин и Кириенко."Всё будет хорошо! Ну уж дотерпели, теперь чуть-чуть осталось", - сказал Кириенко местным жителям.Глава ДНР рассказал, что местные интересовались возможностью поучаствовать в выборах президента России. Пушилин подчеркнул, что возможности для голосования созданы, все желающие смогут принять участие в президентских выборах.В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.

https://ukraina.ru/20240306/1053742207.html

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