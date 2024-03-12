"Люди просят обеспечить их работой": Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку - 12.03.2024 Украина.ру
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"Люди просят обеспечить их работой": Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку
"Люди просят обеспечить их работой": Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку - 12.03.2024 Украина.ру
"Люди просят обеспечить их работой": Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Авдеевку. Видео разместил Пушилин 12 марта в своём телеграм-канале
2024-03-12T11:35
2024-03-12T11:35
новости
донецкая народная республика
авдеевка
россия
денис пушилин
восстановление донбасса
восстановление
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Кириенко и Пушилин посетили коксохимзавод в Авдеевке. Глава региона отметил, что ущерб ещё оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как "Азовсталь" в Мариуполе.Также они пообщались с местными жителями, передали им гуманитарную помощь. Жители Авдеевки рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов.Пушилин написал, что местной администрации уже поставлены задачи, как можно скорее постараюсь поставить компактную хлебопекарню.По его словам, жителей обеспечат местными сим-картами оператора "Феникс" и окажут содействие в получении российских паспортов.Для более быстрого восстановления у Авдеевки, помимо Челябинской области, будут ещё как минимум два региона-шефа, отметили Пушилин и Кириенко."Всё будет хорошо! Ну уж дотерпели, теперь чуть-чуть осталось", - сказал Кириенко местным жителям.Глава ДНР рассказал, что местные интересовались возможностью поучаствовать в выборах президента России. Пушилин подчеркнул, что возможности для голосования созданы, все желающие смогут принять участие в президентских выборах.В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.
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новости, донецкая народная республика, авдеевка, россия, денис пушилин, восстановление донбасса, восстановление
Новости, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Россия, Денис Пушилин, восстановление Донбасса, восстановление

"Люди просят обеспечить их работой": Пушилин и Кириенко посетили Авдеевку

11:35 12.03.2024
 
© Денис Пушилин скриншот видео
© Денис Пушилин скриншот видео
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Авдеевку. Видео разместил Пушилин 12 марта в своём телеграм-канале
Кириенко и Пушилин посетили коксохимзавод в Авдеевке. Глава региона отметил, что ущерб ещё оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как "Азовсталь" в Мариуполе.
Также они пообщались с местными жителями, передали им гуманитарную помощь. Жители Авдеевки рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов.
Пушилин написал, что местной администрации уже поставлены задачи, как можно скорее постараюсь поставить компактную хлебопекарню.

"Тем более что люди просят обеспечить их работой, что радует: жители хотят сами участвовать в налаживании мирной жизни. Вообще впечатляет самоорганизация населения, при таком подходе оказывать помощь легче", - написал глава ДНР.

По его словам, жителей обеспечат местными сим-картами оператора "Феникс" и окажут содействие в получении российских паспортов.
Для более быстрого восстановления у Авдеевки, помимо Челябинской области, будут ещё как минимум два региона-шефа, отметили Пушилин и Кириенко.
"Всё будет хорошо! Ну уж дотерпели, теперь чуть-чуть осталось", - сказал Кириенко местным жителям.
Глава ДНР рассказал, что местные интересовались возможностью поучаствовать в выборах президента России. Пушилин подчеркнул, что возможности для голосования созданы, все желающие смогут принять участие в президентских выборах.
В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
6 марта, 15:34
Хуснуллин рассказал, сколько времени потребуется на восстановление АвдеевкиНедавно освобождённую Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) можно будет восстановить в течение года после того, как ВС РФ отодвинут линию соприкосновения, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 6 марта на марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе
 
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