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"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться
"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться - 12.03.2024 Украина.ру
"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться
Ряд существующих между Россией и Западом договоров ограничивают Москву и Вашингтон не воспринимает некоторые угрозы всерьез, но соглашения могут быть расторгнуты, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-03-12T05:45
2024-03-12T05:45
2024-03-12T05:45
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"Думаю, для начала нам следовало бы отозвать подпись России с меморандума "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, чтобы показать: мы больше не обязуемся воздерживаться первыми от применения ядерного оружия.Далее, думаю, пора выйти из всех соглашений с США об остановке реакторов-накопителей оружейного плутония. Пора денонсировать соглашения о поставке США нашего низкообогащенного урана как топлива для их атомных электростанций", - рассказал эксперт.В этом случае, уверен он, в работе американской энергетики возникнут перебои, и США "почувствуют, что такое конфронтация с Россией".Сотрудничество с Венским центром глобального мониторинга за ядерными испытаниями тоже стоит прервать, считает Фененко, особенно после того, что Москва отозвала подпись о ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний).Выход из Договора о частичном запрещении испытаний ядерного оружия, подписанного в 1963 году, показал бы, что российская сторона оставляет за собой право на любые действия, добавил он.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУчитайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, нато, запад, ядерное оружие
"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться
Ряд существующих между Россией и Западом договоров ограничивают Москву и Вашингтон не воспринимает некоторые угрозы всерьез, но соглашения могут быть расторгнуты, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Думаю, для начала нам следовало бы отозвать подпись России с меморандума "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, чтобы показать: мы больше не обязуемся воздерживаться первыми от применения ядерного оружия.
Далее, думаю, пора выйти из всех соглашений с США об остановке реакторов-накопителей оружейного плутония. Пора денонсировать соглашения о поставке США нашего низкообогащенного урана как топлива для их атомных электростанций", - рассказал эксперт.
В этом случае, уверен он, в работе американской энергетики возникнут перебои, и США "почувствуют, что такое конфронтация с Россией".
Сотрудничество с Венским центром глобального мониторинга за ядерными испытаниями тоже стоит прервать, считает Фененко, особенно после того, что Москва отозвала подпись о ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний).
"Этим мы разрушим работу центра: без России у них нет глобальной окольцовки Земли. Тогда деньги, потраченные американцами на создание этой системы, окажутся выброшенным на ветер", - резюмировал эксперт.
Выход из Договора о частичном запрещении испытаний ядерного оружия, подписанного в 1963 году, показал бы, что российская сторона оставляет за собой право на любые действия, добавил он.