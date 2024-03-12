https://ukraina.ru/20240312/1053823818.html

"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться

"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться - 12.03.2024 Украина.ру

"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться

Ряд существующих между Россией и Западом договоров ограничивают Москву и Вашингтон не воспринимает некоторые угрозы всерьез, но соглашения могут быть расторгнуты, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-03-12T05:45

2024-03-12T05:45

2024-03-12T05:45

новости

россия

сша

нато

запад

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/17/1040053261_0:78:3273:1919_1920x0_80_0_0_e21d5b97d7050506f95e48ee41fc3a9f.jpg

"Думаю, для начала нам следовало бы отозвать подпись России с меморандума "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года, чтобы показать: мы больше не обязуемся воздерживаться первыми от применения ядерного оружия.Далее, думаю, пора выйти из всех соглашений с США об остановке реакторов-накопителей оружейного плутония. Пора денонсировать соглашения о поставке США нашего низкообогащенного урана как топлива для их атомных электростанций", - рассказал эксперт.В этом случае, уверен он, в работе американской энергетики возникнут перебои, и США "почувствуют, что такое конфронтация с Россией".Сотрудничество с Венским центром глобального мониторинга за ядерными испытаниями тоже стоит прервать, считает Фененко, особенно после того, что Москва отозвала подпись о ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний).Выход из Договора о частичном запрещении испытаний ядерного оружия, подписанного в 1963 году, показал бы, что российская сторона оставляет за собой право на любые действия, добавил он.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУчитайте на сайте Украина.ру.

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, нато, запад, ядерное оружие