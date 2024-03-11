Буданов* анонсировал операцию ВСУ в Крыму
Украинская военная разведка готовит операцию в Крыму. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в фильме "Война за море: от Днепра до Крыма"
"Это все — подготовительные меры к проведению серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда", — заверил Буданов*.
Он добавил, что проведенные ранее "боевые миссии" украинской военной разведки в Черном море и на территории Крыма являются частью подготовки к более масштабным действиям.
В феврале глава ГУР призывал граждан России не передвигаться по Крымскому мосту из-за предстоящего контрнаступления Украины. Он подчеркивал важность контроля над акваторией Черного моря и присутствия на полуострове Крым для успешной обороны.
На прошлой неделе ГУР заверило, что спецподразделение "Group 13" с помощью морских дронов Magura V5 поразило российский патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов". Минобороны произошедшее не комментировало.
В России Буданову предъявлено обвинение в причастности к терактам, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
26 февраля, 16:55Секретные базы, отряд Буданова*, вербовка россиян: как ЦРУ управляет украинскими спецслужбамиЗа последние восемь лет ЦРУ создали на Украине сеть шпионских баз, включающую 12 секретных объектов вдоль российской границы, говорится в большом репортаже The New York Times, опубликованном 25 февраля