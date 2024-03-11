https://ukraina.ru/20240311/1053815030.html

Буданов* анонсировал операцию ВСУ в Крыму

Буданов* анонсировал операцию ВСУ в Крыму - 11.03.2024 Украина.ру

Буданов* анонсировал операцию ВСУ в Крыму

Украинская военная разведка готовит операцию в Крыму. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в фильме "Война за море: от Днепра до Крыма"

2024-03-11T13:52

2024-03-11T13:52

2024-03-11T13:52

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"Это все — подготовительные меры к проведению серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда", — заверил Буданов*.Он добавил, что проведенные ранее "боевые миссии" украинской военной разведки в Черном море и на территории Крыма являются частью подготовки к более масштабным действиям.В феврале глава ГУР призывал граждан России не передвигаться по Крымскому мосту из-за предстоящего контрнаступления Украины. Он подчеркивал важность контроля над акваторией Черного моря и присутствия на полуострове Крым для успешной обороны.На прошлой неделе ГУР заверило, что спецподразделение "Group 13" с помощью морских дронов Magura V5 поразило российский патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов". Минобороны произошедшее не комментировало. В России Буданову предъявлено обвинение в причастности к терактам, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240226/1053526569.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, украина, черное море, кирилл буданов, вооруженные силы украины, черноморский флот