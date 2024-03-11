Буданов* анонсировал операцию ВСУ в Крыму - 11.03.2024 Украина.ру
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Буданов* анонсировал операцию ВСУ в Крыму
Буданов* анонсировал операцию ВСУ в Крыму - 11.03.2024 Украина.ру
Буданов* анонсировал операцию ВСУ в Крыму
Украинская военная разведка готовит операцию в Крыму. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в фильме "Война за море: от Днепра до Крыма"
2024-03-11T13:52
2024-03-11T13:52
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"Это все — подготовительные меры к проведению серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда", — заверил Буданов*.Он добавил, что проведенные ранее "боевые миссии" украинской военной разведки в Черном море и на территории Крыма являются частью подготовки к более масштабным действиям.В феврале глава ГУР призывал граждан России не передвигаться по Крымскому мосту из-за предстоящего контрнаступления Украины. Он подчеркивал важность контроля над акваторией Черного моря и присутствия на полуострове Крым для успешной обороны.На прошлой неделе ГУР заверило, что спецподразделение "Group 13" с помощью морских дронов Magura V5 поразило российский патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов". Минобороны произошедшее не комментировало. В России Буданову предъявлено обвинение в причастности к терактам, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, украина, черное море, кирилл буданов, вооруженные силы украины, черноморский флот
Новости, Крым, Украина, Черное море, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот

Буданов* анонсировал операцию ВСУ в Крыму

13:52 11.03.2024
 
© YouTubeКирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© YouTube
Читать в
Украинская военная разведка готовит операцию в Крыму. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в фильме "Война за море: от Днепра до Крыма"
"Это все — подготовительные меры к проведению серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда", — заверил Буданов*.
Он добавил, что проведенные ранее "боевые миссии" украинской военной разведки в Черном море и на территории Крыма являются частью подготовки к более масштабным действиям.
В феврале глава ГУР призывал граждан России не передвигаться по Крымскому мосту из-за предстоящего контрнаступления Украины. Он подчеркивал важность контроля над акваторией Черного моря и присутствия на полуострове Крым для успешной обороны.
На прошлой неделе ГУР заверило, что спецподразделение "Group 13" с помощью морских дронов Magura V5 поразило российский патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов". Минобороны произошедшее не комментировало.
В России Буданову предъявлено обвинение в причастности к терактам, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 16:55
Секретные базы, отряд Буданова*, вербовка россиян: как ЦРУ управляет украинскими спецслужбамиЗа последние восемь лет ЦРУ создали на Украине сеть шпионских баз, включающую 12 секретных объектов вдоль российской границы, говорится в большом репортаже The New York Times, опубликованном 25 февраля
 
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