https://ukraina.ru/20240311/1053800392.html
Харьков стал "рукавом": эксперт раскрыл, куда Киев перебрасывает наемников и потрепанные части ВСУ
Харьков стал "рукавом": эксперт раскрыл, куда Киев перебрасывает наемников и потрепанные части ВСУ - 11.03.2024 Украина.ру
Харьков стал "рукавом": эксперт раскрыл, куда Киев перебрасывает наемников и потрепанные части ВСУ
Фактически Харьков стал рукавом, куда прибывают боеспособные подразделения ВСУ из других регионов, там же проходят переформирование потрепанные на фронте части. Также на Харьковское направление были переброшены наемники с Западной Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-03-11T05:00
2024-03-11T05:00
2024-03-11T05:00
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Купянский участок фронта, Белгородское приграничье и так называемая серая зона между Белгородским приграничьем и городом Харьковом - все это можно назвать Харьковским направлением, рассказал обозреватель.Нельзя сказать, что сейчас там полное затишье. На этом направлении нет широкомасштабных действий, но идет сумасшедшая огневая подготовка со стороны российских военных, добавил эксперт.Сейчас фактически Харьков стал рукавом, куда прибывают боеспособные подразделения ВСУ из других регионов Украины, там же проходят переформирование потрепанные на фронте части, отметил специалист.Также в район Харькова передислоцировались наемники с Западной Украины, несмотря на то, что их уничтожено очень много, особенно на данном направлении, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Алёхин: Пока ВСУ создают новые бригады в Харьковском рукаве, Россия бьет по филиалам Львова читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240310/1053796723.html
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новости, харьков, западная украина, киев, геннадий алехин, вкс, всу, иностранные наемники, купянск, харьковская область
Новости, Харьков, Западная Украина, Киев, Геннадий Алехин, ВКС, ВСУ, иностранные наемники, Купянск, Харьковская область
Харьков стал "рукавом": эксперт раскрыл, куда Киев перебрасывает наемников и потрепанные части ВСУ
Фактически Харьков стал рукавом, куда прибывают боеспособные подразделения ВСУ из других регионов, там же проходят переформирование потрепанные на фронте части. Также на Харьковское направление были переброшены наемники с Западной Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Купянский участок фронта, Белгородское приграничье и так называемая серая зона между Белгородским приграничьем и городом Харьковом - все это можно назвать Харьковским направлением, рассказал обозреватель.
Нельзя сказать, что сейчас там полное затишье. На этом направлении нет широкомасштабных действий, но идет сумасшедшая огневая подготовка со стороны российских военных, добавил эксперт.
"И по Купянску, по правобережью, по левобережью, где еще противник удерживает плацдарм и пытается контратаковать в сторону Синьковки. Там активно работает наша ВКС, которые используют ФАБы, РСЗО" - подчеркнул Алехин.
Сейчас фактически Харьков стал рукавом, куда прибывают боеспособные подразделения ВСУ из других регионов Украины, там же проходят переформирование потрепанные на фронте части, отметил специалист.
Также в район Харькова передислоцировались наемники с Западной Украины, несмотря на то, что их уничтожено очень много, особенно на данном направлении, подытожил собеседник издания.