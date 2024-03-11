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"В Аризону придут похоронки": эксперт предположил, что будет в случае конвенциальной войны России и США

"В Аризону придут похоронки": эксперт предположил, что будет в случае конвенциальной войны России и США - 11.03.2024 Украина.ру

"В Аризону придут похоронки": эксперт предположил, что будет в случае конвенциальной войны России и США

В случае конвенциальной войны между США и России логистика сторон прервется или будет небезопасной. Надо учесть, насколько она будет защищена. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-03-11T05:20

2024-03-11T05:20

2024-03-11T05:20

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В случае конвенциальной войны между США и Россией ход военных действий будет зависеть от того, насколько у обеих сторон будет готов военно-промышленный комплекс и насколько им хватит материально-технических запасов, рассказал политолог.Кроме того, в случае такой войны логистика сторон прервется или будет небезопасной. Поэтому надо учесть, насколько будут защищены пути снабжения войск, потому что по ним в первую очередь будут нанесены удары, добавил он.Потери противника будут еще больше, если в ходе конфликта будут уничтожены системы ДРЛО ("система дальнего радиолокационного обнаружения") или летающие командные пункты США, указал эксперт.А если во время такой конвенциальной войны начнут тонуть американские корабли, на которых по 3,5 тысячи человек экипажа, то можно представить, сколько похоронок придет в штат Аризона или в "дистрикт оф Коламбия", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления США читайте на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, война, конфликт, нато, вс рф, логистика, впк, корабли