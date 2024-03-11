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Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России

Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России - 11.03.2024 Украина.ру

Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России

В России нужно провести еще одну волну мобилизации чтобы купировать угрозы, которые создает для страны Североатлантический альянс. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-11T03:30

2024-03-11T03:30

2024-03-11T03:30

новости

владимир евсеев

мобилизация

россия

украина

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Сейчас у России увеличилась граница с НАТО после вступления туда Финляндии. Для прикрытия этой границы стране нужны войска, считает эксперт. Создаются два военных округа (Ленинградский и Московский), а также формируется новый армейский корпус в Карелии. Поэтому в повестке дня может появиться вопрос о еще одной волне мобилизации, чтобы предотвратить интервенцию НАТО на Украину, продолжил он.России важно не допустить самого негативного варианта развития событий в преддверии юбилейного саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне, на котором президент США Джо Байден постарается создать нам очень серьезную угрозу, полагает он."Нам надо быть предельно осторожными. И надо иметь определенный потенциал сдерживания, поэтому армии нужна новая мобилизация", - подытожил эксперт.О необходимости мобилизации и главных задачах ВС РФ на этот год читайте в интервью Владимира Евсеева "Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация".

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новости, владимир евсеев, мобилизация, россия, украина, нато, сша