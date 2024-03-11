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Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России
Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России - 11.03.2024 Украина.ру
Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России
В России нужно провести еще одну волну мобилизации чтобы купировать угрозы, которые создает для страны Североатлантический альянс. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-11T03:30
2024-03-11T03:30
2024-03-11T03:30
новости
владимир евсеев
мобилизация
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Сейчас у России увеличилась граница с НАТО после вступления туда Финляндии. Для прикрытия этой границы стране нужны войска, считает эксперт. Создаются два военных округа (Ленинградский и Московский), а также формируется новый армейский корпус в Карелии. Поэтому в повестке дня может появиться вопрос о еще одной волне мобилизации, чтобы предотвратить интервенцию НАТО на Украину, продолжил он.России важно не допустить самого негативного варианта развития событий в преддверии юбилейного саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне, на котором президент США Джо Байден постарается создать нам очень серьезную угрозу, полагает он."Нам надо быть предельно осторожными. И надо иметь определенный потенциал сдерживания, поэтому армии нужна новая мобилизация", - подытожил эксперт.О необходимости мобилизации и главных задачах ВС РФ на этот год читайте в интервью Владимира Евсеева "Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация".
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Украина.ру
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новости, владимир евсеев, мобилизация, россия, украина, нато, сша
Новости, Владимир Евсеев, мобилизация, Россия, Украина, НАТО, США
Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России
В России нужно провести еще одну волну мобилизации чтобы купировать угрозы, которые создает для страны Североатлантический альянс. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас у России увеличилась граница с НАТО после вступления туда Финляндии. Для прикрытия этой границы стране нужны войска, считает эксперт.
Создаются два военных округа (Ленинградский и Московский), а также формируется новый армейский корпус в Карелии. Поэтому в повестке дня может появиться вопрос о еще одной волне мобилизации, чтобы предотвратить интервенцию НАТО на Украину, продолжил он.
"Еще раз. Нам может понадобиться больше людей в зоне СВО. Но не для того, чтобы своими телами устилать дорогу на Харьков, а для того, чтобы не допустить войну с Западом", - сказал Евсеев.
России важно не допустить самого негативного варианта развития событий в преддверии юбилейного саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне, на котором президент США Джо Байден постарается создать нам очень серьезную угрозу, полагает он.
"Нам надо быть предельно осторожными. И надо иметь определенный потенциал сдерживания, поэтому армии нужна новая мобилизация", - подытожил эксперт.
О необходимости мобилизации и главных задачах ВС РФ на этот год читайте в интервью Владимира Евсеева "Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация"
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