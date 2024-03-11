Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России - 11.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240311/1053743372.html
Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России
Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России - 11.03.2024 Украина.ру
Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России
В России нужно провести еще одну волну мобилизации чтобы купировать угрозы, которые создает для страны Североатлантический альянс. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-11T03:30
2024-03-11T03:30
новости
владимир евсеев
мобилизация
россия
украина
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039803128_0:266:3147:2036_1920x0_80_0_0_3dd7605b2bb0cc141442890bde2072fd.jpg
Сейчас у России увеличилась граница с НАТО после вступления туда Финляндии. Для прикрытия этой границы стране нужны войска, считает эксперт. Создаются два военных округа (Ленинградский и Московский), а также формируется новый армейский корпус в Карелии. Поэтому в повестке дня может появиться вопрос о еще одной волне мобилизации, чтобы предотвратить интервенцию НАТО на Украину, продолжил он.России важно не допустить самого негативного варианта развития событий в преддверии юбилейного саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне, на котором президент США Джо Байден постарается создать нам очень серьезную угрозу, полагает он."Нам надо быть предельно осторожными. И надо иметь определенный потенциал сдерживания, поэтому армии нужна новая мобилизация", - подытожил эксперт.О необходимости мобилизации и главных задачах ВС РФ на этот год читайте в интервью Владимира Евсеева "Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация".
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039803128_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_a9d20ab7eb9648cc9a6700d653199bfa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир евсеев, мобилизация, россия, украина, нато, сша
Новости, Владимир Евсеев, мобилизация, Россия, Украина, НАТО, США

Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России

03:30 11.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать в
В России нужно провести еще одну волну мобилизации чтобы купировать угрозы, которые создает для страны Североатлантический альянс. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас у России увеличилась граница с НАТО после вступления туда Финляндии. Для прикрытия этой границы стране нужны войска, считает эксперт.
Создаются два военных округа (Ленинградский и Московский), а также формируется новый армейский корпус в Карелии. Поэтому в повестке дня может появиться вопрос о еще одной волне мобилизации, чтобы предотвратить интервенцию НАТО на Украину, продолжил он.
"Еще раз. Нам может понадобиться больше людей в зоне СВО. Но не для того, чтобы своими телами устилать дорогу на Харьков, а для того, чтобы не допустить войну с Западом", - сказал Евсеев.
России важно не допустить самого негативного варианта развития событий в преддверии юбилейного саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне, на котором президент США Джо Байден постарается создать нам очень серьезную угрозу, полагает он.
"Нам надо быть предельно осторожными. И надо иметь определенный потенциал сдерживания, поэтому армии нужна новая мобилизация", - подытожил эксперт.
О необходимости мобилизации и главных задачах ВС РФ на этот год читайте в интервью Владимира Евсеева "Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация".
 
НовостиВладимир ЕвсеевмобилизацияРоссияУкраинаНАТОСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20"В Аризону придут похоронки": эксперт предположил, что будет в случае конвенциальной войны России и США
05:10ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово
05:10"Выжившие рассеялись по лесам": эксперт о том, как ВС РФ бьют по полигонам и уничтожают диверсантов ВСУ
05:00Харьков стал "рукавом": эксперт раскрыл, куда Киев перебрасывает наемников и потрепанные части ВСУ
04:50"Идем на плечах противника": эксперт сообщил, как ВС РФ давят со всех сторон под Авдеевкой и Купянском
04:40Нельзя, чтобы "Армата" досталась врагу: эксперт рассказал, какой "козырь в рукаве" прячет Россия для ВСУ
04:30"Они умрут первыми": политолог раскрыл, как сможет ответить Россия на "Быстрый глобальный удар" США
04:20Надо занимать Красноармейск: эксперт раскрыл, как ВС РФ будут давить боевиков ВСУ, сбежавших из Авдеевки
04:10Боеспособны только поляки: эксперт раскрыл, есть ли у Запада достаточно сил, чтобы нанести удар по России
04:00"У нас есть, чем напугать Запад": эксперт об обсуждении ядерной эскалации
03:50Алексей Самойлов объяснил, нужно ли России вывозить военные объекты в случае внезапного удара НАТО
03:40"Важно не перегнуть палку": эксперт о том, почему России нельзя идти на поводу у западных провокаторов
03:30Предотвратить интервенцию НАТО: военный эксперт призвал к новой мобилизации в России
03:20"Мы видим, что делает Запад": эксперт объяснил, почему нужно обсуждать радикальный сценарий эскалации
03:10Алексей Самойлов объяснил, какое оружие может применить Запад, чтобы устроить термоядерную войну в Европе
03:00Алексей Самойлов оценил шансы НАТО нанести удар по РФ и развернуть масштабную морскую и наземную операцию
18:30Легенда об украинском Робин Гуде
18:20Папу на виселицу, солдаты НАТО уже на Украине. Итоги 10 марта на Украине
17:53На восстановление Украине понадобится более триллиона долларов — Bloomberg
17:18Министр обороны Италии рассказал, в чем НАТО уступает России
Лента новостейМолния