Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году
16:32 10.03.2024 (обновлено: 16:41 10.03.2024)
Промышленность Украины держится на "честном слове" ее властей и отчаянии тех, у кого нет возможности покинуть страну. При подобном подходе скоро на Украине некому будет работать.
О том, сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году и почему цифры не должны вводить в заблуждение, в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов.
Численность работников Запорожского металлургического комбината "Запорожсталь" с начала СВО сократилась на 20%, следует из публикаций западных СМИ после беседы с представителями предприятия. При этом более 1000 работников забрали на фронт; 500 человек уехали из страны.
Мобилизация на Украине, которая продлена до 13 мая, уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Теперь предприятия лишатся еще части своих специалистов.
— Леонид Геннадьевич, располагаем ли мы независимыми сведениями о состоянии промышленности в новых республиках России?
— Промышленность новых регионов России сегодня находится в состоянии восстановления, несмотря на стремление Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушить в них все до основания. В целом к России перешло свыше 1 тысячи предприятий самых различных отраслей, начиная от металлургии и заканчивая химией.
Надо сказать, что многие из них уже работают. Например, Ясиноватский машиностроительный завод поставляет комплектующие изделия для различных видов горного оборудования угольным шахтам Кемеровской области.
Планируется запуск северодонецкого "Азота" и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, флагманов соответственно химической и металлургической отраслей Донбасса.
Данная тенденция проявляется и в статических показателях. Так, в прошлом году обрабатывающая отрасль ЛНР увеличила реализацию продукции на 19% до 117 млрд рублей. Ее доля в структуре промышленности региона составила 77,5%. А среднемесячная зарплата ее работников поднялась на 37%.
В том, что индустрия новых регионов показывает хорошие темпы, мне видится большая заслуга не только их властей, но и Министерства промышленности и торговли России, прикладывающего максимум усилий по ее поддержке и выводу на путь устойчивого роста. Для этого они реализуют меры господдержки промышленности по всей стране.
— Каковы перспективы восстановления угольной промышленности Донбасса? Что делать с шахтами? Если выработки не проводить в шахтах, они затапливаются. Ранее добыча угля была ориентирована на потребителя, был энергоблок ТЭС, который работал именно на угле конкретной шахты, иногда даже конкретной лавы. Теперь цепи поставки разорваны, а ТЭС на Украине.
— Как мне представляется, она имеет право на жизнь. Конечно, восстановление угольной отрасли будет зависеть от состояния горных выработок и оборудования отдельных шахт и привлечения инвесторов, которые возьмут на себя необходимые по функции по их рестарту и управлению всеми аспектами их деятельности.
Согласитесь, речь идет о достаточно сложной задаче. Ведь нужно проводить откачку подземных вод, обновлять оборудование, нанимать кадры и так далее.
Но проблему надо решать. От этого зависит благополучие ряда крупных населенных пунктов Донбасса. Уголь нужен как для местных теплоэлектростанций, котельных и частных домовладений, так и металлургическим предприятиям.
Недаром же стратегический партнер крупнейшей в ЛНР шахты "Белореченская" — Зуевская теплоэлектростанция. Последняя обеспечивает до 40% потребностей ДНР в электроэнергии.
Судя по открытым данным, уже найдено четыре инвестора для 11 угольных шахт. А предполагаемый объем их капитальных вложений — 40 млрд рублей до 2028 года.
Кстати, шахта "Белореченская" передана в аренду промышленной группе "Родина". А шахты "Самсоновская-Западная", "Должанская-Капитальная", "Комсомольская", имени Вахрушева, имени Фрунзе — торговому дому "Донские угли".
— Есть ли польза для России в реанимации металлургии Донбасса? Есть ли смысл вкладываться в нее сейчас? Цепи разорваны: железнорудное сырье и доломиты находятся в Днепропетровской области. Восстановление комбинатов полного цикла Азовсталь и завода Ильича пока что только в планах.
— Обязательно нужно это делать! Металлургия, равно как и добыча угля — локомотивы развития всей экономики Донбасса.
Плоский и сортовой прокат, трубы нужны прежде всего для восстановления разрушенных зданий в городах и селах, не говоря про промышленные предприятия. За годы нахождения Донбасса в составе Украины толком не ремонтировались местные сети тепло- и водоснабжения.
Кстати, темпы восстановления металлургии Донбасса очень хорошие. Достаточно посмотреть, как развивается Южный горно-металлургический комплекс, включающий в себя Макеевский и Еканакиевский металлургические и Ясиновский коксохимический заводы; Алчевский металлургический комбинат, Стахановский завод ферросплавов, Комсомольское рудоуправление. Один только Макеевский металлургический завод в 2023 году выпустил 700 тыс. тонн стального проката.
Идут переговоры с потенциальными инвесторами для Харцызского трубного завода. Он же еще в прошлом году отгрузил трубы для водовода "Дон–Северский Донец–Донбасс". До того он простоял без заказов семь лет.
Каких-либо серьезных препятствий для сбыта, равно как со снабжение сырьем я не вижу. Металлургические комбинаты Донбасса имеют возможность получать его с Днепрорудненского железорудного комбината, способного добывать до 4,5–5 млн тонн в год, и с других горнодобывающих предприятий России.
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— С августа по февраль 2024 года по морскому коридору Украине удалось экспортировать почти 20 миллионов товаров, в том числе около трети продуктов украинской металлургии, говорится в материале Forbes. При этом авторы указывают, что это якобы больше, чем за аналогичный период 2023 года в рамках зернового соглашения с РФ. Это действительно так? Или Украина пускает пыль в глаза? Потому что согласно исследованию Всемирного банка, выручка украинских компаний за время спецоперации упала вдвое. Из всех отраслей экономики более всего пострадала металлургия и тяжелая промышленность. В частности, численность работников "Запорожстали" уменьшилась на 20%, однако комбинат продолжает работать, говорится в пресс-релизе группы "Метинвест".
— Предлагаю обратиться к сведениям украинских источников. Согласно информации объединения "Укрметаллургпром", в 2023 году на Украине выплавка чугуна равнялась 6 млн тонн; стали — 6,2 млн; производство стального проката — порядка 5,3 млн тонн. Поставки же стальных полуфабрикатов и проката на внутренний рынок Украины составили около 2,4 млн тонн; экспорт — примерно 3 мл; импорт — 1,1 млн тонн.
Перевалка железной руды в дунайских портах Украины оценивалась приблизительно в 2 млн, черных металлов — 1,7 млн тонн. Сколько прошло через Одессу, Черноморск и Южный — неясно.
На вывоз чугуна из Украины пришлось 1,2 млн тонн. Правда, непонятно сколько было экспортировано морским путем, а сколько — по суше.
Следовательно, могут получиться самые разные показатели поставок металлопродукции из Украины за ее пределы.
Как бы там ни было, цифры не должны вводить в заблуждение. От былого величия у украинской черной металлургии осталось всего четыре предприятия – "АрселорМиттал Кривой Рог", "Запорожсталь", "Каметсталь" и Днепровский металлургический завод. На грани банкротства Полтавский ГОК. Цветной металлургии, по сути, уже нет.
Учитывая же активность нашей доблестной армии и эффективность наносимых ею ударов, 2023 год может стать последним годом "великих достижений" украинского экспорта.
— Мобилизация на Украине продлена до 13 мая. Она уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. Теперь предприятия лишатся еще части своих специалистов?
— Конечно. Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство готовы идти на любые меры, лишь бы удержать разваливающийся фронт. Там хватают людей прямо на улицах и забирают в армию, хотят мобилизовать бездетных женщин и осужденных. Да и сейчас многие люди пытаются уехать из Украины.
В результате промышленность страны держится на "честном слове" властей Украины и отчаянии тех, у кого нет возможности покинуть страну. При подобном подходе скоро на Украине некому будет работать. Одних заберут на бессмысленное противостояние с мощными российским войсками.
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Другие спрячутся. Третьи убегут за кордон. А оставшиеся у станков украинцы попросту будут не в силах обеспечить загрузку дышащих на ладан фабрик и заводов "великой" Украины.