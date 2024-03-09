Военный эксперт о том, как враг безуспешно пытался запугать российских женщин - 09.03.2024 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как враг безуспешно пытался запугать российских женщин
Военный эксперт о том, как враг безуспешно пытался запугать российских женщин - 09.03.2024 Украина.ру
Военный эксперт о том, как враг безуспешно пытался запугать российских женщин
Все попытки ВСУ повлиять на моральный дух российских добровольцев и женщин проваливаются, потому что Украина судит по себе, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-03-09T05:05
2024-03-09T05:05
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"Украина наших контрактников и добровольцев судит по себе. Она думает, что мы их хватаем на улице и через неделю отправляем на фронт. Это не так. У нас работает отлаженная система еще со времен частичной мобилизации", - объяснил эксперт.Киев также пытался спекулировать на теме женщин, создавая движение "Верните наших мальчиков домой", но и это не сработало, отметил он.Потери ВСУ напротив действуют деморализующе на украинское население. Добровольцев немного, несмотря на большие выплаты, которые предлагает Киев, поэтому мужчин просто "гребут на улице", отметил он.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины

Военный эксперт о том, как враг безуспешно пытался запугать российских женщин

05:05 09.03.2024
 
© скриншот видео ОТР
© скриншот видео ОТР
Читать в
Все попытки ВСУ повлиять на моральный дух российских добровольцев и женщин проваливаются, потому что Украина судит по себе, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"Украина наших контрактников и добровольцев судит по себе. Она думает, что мы их хватаем на улице и через неделю отправляем на фронт. Это не так. У нас работает отлаженная система еще со времен частичной мобилизации", - объяснил эксперт.
Киев также пытался спекулировать на теме женщин, создавая движение "Верните наших мальчиков домой", но и это не сработало, отметил он.
"Враг пытается нас запугать, искажая факты, которые происходят на поле боя. Грубо говоря, если ВСУ подбивают наш танк, то в этом виноваты плохие генералы. Эти попытки не влияют на наших ребят. Да, потери есть. Но от этих потерь они только крепче держат в руках оружие и беспощадно бьют врага", - рассказал Леонков.
Потери ВСУ напротив действуют деморализующе на украинское население. Добровольцев немного, несмотря на большие выплаты, которые предлагает Киев, поэтому мужчин просто "гребут на улице", отметил он.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
 
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