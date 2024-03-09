"Такими темпами Украина обезлюдет": эксперт о попытке ВСУ противостоять наступлению российской армии - 09.03.2024 Украина.ру
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"Такими темпами Украина обезлюдет": эксперт о попытке ВСУ противостоять наступлению российской армии
"Такими темпами Украина обезлюдет": эксперт о попытке ВСУ противостоять наступлению российской армии - 09.03.2024 Украина.ру
"Такими темпами Украина обезлюдет": эксперт о попытке ВСУ противостоять наступлению российской армии
На сегодняшний день украинское командование бросает на передовую все возможные человеческие ресурсы в попытке сдержать российское наступление. Это приводит к колоссальным потерям среди личного состава ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-03-09T06:50
2024-03-09T06:50
украина
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всу
потери всу
новости
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В некоторых подразделениях такие потери составляют до 80 или 90%. Чтобы восполнить дефицит личного состава, Украина уже бросает в бой женщин, отметил эксперт."Украина в самом деле напоминает фашистскую Германию летом 1944 года. Когда вермахт потерял 1,6 миллиона человек убитыми, у них появился Фольксштурм. Третий рейх стал раздавать винтовки всем подряд, быстро проводить подготовку и сразу же бросать на фронт. Да, это привело к замедлению продвижения Красной армии. Но конец Германии все равно был неизбежен. То же самое происходит сейчас", - сказал он.Подтверждают нехватку людей в армии и сами украинские военнослужащие. Ранее командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ Эмиль Ишкулов заявил, что снижение боевого духа начало ощущаться еще до начала СВО, в 2016-2017 все пошло на убыль. По его мнению, людей уже тогда не было, а сейчас еще больше нет, потому что они "не видят, не хотят, не понимают", что происходит.Офицер вооруженных сил Украины Игорь Лапин сообщил, что многие из военнослужащих, которые находятся сейчас на передовой настолько устали и деморализованы, что "лично готовы доплатить те 100 тысяч гривен, чтобы вернуться с позиций домой".Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
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украина, россия, всу, потери всу, новости
Украина, Россия, ВСУ, потери ВСУ, Новости

"Такими темпами Украина обезлюдет": эксперт о попытке ВСУ противостоять наступлению российской армии

06:50 09.03.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
На сегодняшний день украинское командование бросает на передовую все возможные человеческие ресурсы в попытке сдержать российское наступление. Это приводит к колоссальным потерям среди личного состава ВСУ, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В некоторых подразделениях такие потери составляют до 80 или 90%. Чтобы восполнить дефицит личного состава, Украина уже бросает в бой женщин, отметил эксперт.
"Украина в самом деле напоминает фашистскую Германию летом 1944 года. Когда вермахт потерял 1,6 миллиона человек убитыми, у них появился Фольксштурм. Третий рейх стал раздавать винтовки всем подряд, быстро проводить подготовку и сразу же бросать на фронт. Да, это привело к замедлению продвижения Красной армии. Но конец Германии все равно был неизбежен. То же самое происходит сейчас", - сказал он.
Подтверждают нехватку людей в армии и сами украинские военнослужащие.
Ранее командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ Эмиль Ишкулов заявил, что снижение боевого духа начало ощущаться еще до начала СВО, в 2016-2017 все пошло на убыль. По его мнению, людей уже тогда не было, а сейчас еще больше нет, потому что они "не видят, не хотят, не понимают", что происходит.
Офицер вооруженных сил Украины Игорь Лапин сообщил, что многие из военнослужащих, которые находятся сейчас на передовой настолько устали и деморализованы, что "лично готовы доплатить те 100 тысяч гривен, чтобы вернуться с позиций домой".
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
 
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