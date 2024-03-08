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Иван Стаднюк – сталинист эпохи разложения

Иван Стаднюк – сталинист эпохи разложения - 08.03.2024 Украина.ру

Иван Стаднюк – сталинист эпохи разложения

Ещё 20 или даже 10 лет назад на просторах бывшего СССР трудно было найти человека, который бы не знал, кто такой Максим Перепелица, или о чём фильм "Война на западном направлении". Создал их советский писатель, уроженец Винницкой области, Иван Стаднюк. Сегодня, в Международный женский день, у него очередной День рождения

2024-03-08T16:00

2024-03-08T16:00

2024-03-08T16:00

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Иван Фотиевич появился на белый свет в разгар Гражданской войны – 8 марта 1920 года в деревне Кордышевка современной Винницкой области. В то время этот регион контролировали петлюровцы из армии УНР. Затем их прогнали красные, затем пришли поляки, но красные их снова прогнали. Где-то совсем рядом на юго-востоке наступали белые, по степи носились тачанки разгромленных банд батьки Махно.Иван по малолетству этого ничего не помнил, зато запомнил коллективизацию и страшный голод. Как раз в тот период, когда в колхозы силком начали загонять людей, в 1928 году, умерла его мать. Через четыре года начался голод, который современные украинские власти называют исключительно Голодомором.Много лет спустя Иван Фотиевич напишет в своём романе "Люди не ангелы" (1962):"Все ждали весны, как никто ещё в жизни ничего не ждал…Но весна вдруг отступила, повергнув людей в страшное отчаяние…Первыми умирали от голода мужчины. Потом дети. Затем женщины. Но прежде чем уйти из жизни, нередко люди лишались рассудка, переставали быть людьми".Иван, чтобы спастись, бежал от голода в Чернигов, где один из его старших братьев работал в партаппарате. Там он отъелся, а затем его к себе в село Тупичев той же Черниговской области забрала старшая сестра.Стаднюк закончил семилетку и поступил в Винницкий строительный техникум, но учёба не задалась. Тогда по совету родни он подал документы в Краснодарскую школу летчиков-наблюдателей, но военком без его ведома направил их в пехотное училище. Однако и там Иван не "прижился" – узнав, что у него есть репрессированные родственники, его отчислили из училища. Не смог окончить Стаднюк и курсы Черниговского педагогического института. Лишь в августе 1939 года он поступил в Украинский коммунистический институт журналистики… и его тут же призвали в армию. Так что и в этом ВУЗе поучиться не удалось.Иван прошёл ускоренный курс сержантской школы, после чего его направили на войну с Финляндией, командовать 76-миллиметровым орудием. Провоевал он, правда, всего две недели.Со срочной службы его направили на учебу в Смоленское военно-политическое училище. Учась там, Стаднюк начал сотрудничать с различными газетами, публикуя в них свои статьи. Учёба закончилась летом 1941 года. Новоиспеченного младшего политрука назначили на должность секретаря дивизионной газеты 209-й мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в Белоруссии. Именно здесь его застала война и первые артобстрелы противника. 26 июня молодой политрук получил ранение челюсти, но остался в строю (всего за годы войны Стаднюк был ранен трижды).В первые дни войны Ивана поразило, как сильно были наводнены наши тылы вражескими диверсантами. Однажды солдаты привели какого-то задержанного майора. Иван остолбенел – вместе с этим "майором" всего три недели назад он выпускался из Смоленского училища. Несомненно, это был вражеский лазутчик.На допросе, учинённом тут же начальником отдела политпропаганды полковым комиссаром Масловым, переодетый "майор", однокурсник Стаднюка, сообщил, что со своими сапёрами, которых набралось целых два набитых битком грузовика, едет брать в тылу дивизии под охрану стратегический мост."Майор" говорил бойко, пока не заметил Ивана. На какой-то миг он опешил, но виду не подал. Стаднюк его окликнул, когда "майор" уже возвращался к машинам. Тот сделал вид, что обращаются не к нему, но полковой комиссар Маслов "майора" вернул. Он спросил Ивана, знает ли тот этого человека, и получил утвердительный ответ. "Майор" всё отрицал. Тогда Маслов обвинил в предательстве Ивана, и, сопровождаемый ухмылкой липового "майора", вытащил пистолет и навёл на Стаднюка, но затем, "на мушке" оказался "майор" – ухмыляться он тут же перестал.Маслов использовал обвинение Ивана для того, чтобы беспрепятственно достать из кармана пистолет. "Майора" тут же передали в "ласковые" руки особистов, а два грузовика переодетых немецких диверсантов уничтожили. Затем Стаднюк был свидетелем, как дивизия уничтожила при отступлении целую колонну таких же "ряженных".В дальнейшем, когда он отбился от основных сил дивизии, он вместе с каким-то лейтенантом и двумя танкистами натолкнулся на каких-то двух тоже переодетых советскими майорами немецких лазутчиков. Только чудом он и лейтенант не стали их жертвами, а вот танкистам не повезло – к тому времени, когда "майоров" раскрыли и уничтожили, они успели наделать много бед.Все эти истории в том или ином виде впоследствии вошли в последний масштабный труд Стаднюка роман "Война", который он не успел закончить. Именно эти невыдуманные случаи из его собственной жизни делают роман особенно привлекательным и запоминающимся.Во время боев тех первых месяцев войны Стаднюк с другими бойцами Красной Армии оказался в окружении. Он собрал вокруг себя 36 человек, создав маленький партизанский отряд, и пробивался к своим. Отряд уничтожил до сотни врагов и 8 машин, спас раненого капитана их дивизии. За эти подвиги Ивана через год, в мае 42-го, наградили орденом Красной Звезды.В сентябре 44-го Стаднюк, уже в звании майора служил в редакции газеты 27-й армии "Мужество", был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. Иван Фотиевич прошёл всю войну, воевал на территории Румынии, Венгрии, Австрии, дошёл до Вены.После окончания войны Стаднюк продолжил службу. В краснодарской газете "Боевое знамя" был напечатан его первый рассказ "Капитан Беляев". Печатал он статьи и в журнале "Советский воин". Учитывая боевой опыт Стаднюка, ему как-то раз дали указание подготовить пособие для разведчиков. Однако вместо пособия он написал очередной рассказ "Следопыты". Затем он начал писать рассказы о сделавшем его знаменитым Максиме Перепелице.Еще в 41-м в окружении, наблюдая на бивуаках за своими балагурившими бойцами, Стаднюк придумал этого вымышленного фактически народного героя – немного аляповатого, немного расхлябанного, любящего травить байки, но при этом невероятно храброго. В тех отчаянных для них условиях солдаты не теряли присутствия духа, чем и поразили своего случайного командира.Своего героя Стаднюк сделал собственным земляком, родом из-под Винницы, только переиначил название родного села в Яблунивку. При этом он населил его в своих рассказах о Максиме Перепелице теми же героями, которые жили на самом деле, и даже не менял их имена. Реальные истории своих односельчан он органично переплёл с вымышленными приключениями своего героя, и получился настоящий народный юмористический цикл рассказов.Однажды Стаднюк присутствовал на одном из мастер-классов, который начинающим военным литераторам устроил знаменитый писатель Валентин Катаев. Мэтр камня на камне не оставил от "Следопытов" Стаднюка и сказал, что в литературе ему делать нечего. Тогда, уже после окончания первого дня этого "мастер-класса", Иван Фотиевич передал рассказы помощнице Катаева.На следующий день, в ожидании прихода мэтра, она стала читать о приключениях Максима Перепелицы всем присутствовавшим, и они просто покатывались со смеху. Пришёл Катаев, рассказы ему тоже невероятно понравились. Он сказал, что они просто вживую передают дух украинского народа. Он спросил, кто автор и ему указали на "уничтоженного" им же вчера Стаднюка… и его "вернули" в число советских литераторов.В 1958 году, натерпевшись от своего начальства несправедливой критики, Стаднюк ушел из армии в запас в звании полковника, чтобы стать профессиональным литератором. К этому времени "Максима Перепелицу" экранизировали. После публикации рассказов, их стали читать по радио, что вызвало в народе невероятный резонанс. Рассказы заметили киношники с Ленфильма, и уже в 1955 году незабываемый фильм вышел в прокат. Почти одновременно вышел на советские экраны и снятый на Мосфильме "Иван Бровкин" практически с такой же сюжетной линией. Стаднюка какие-то критики, не разобравшись, даже успели обвинить в плагиате, пока их не "ткнули" лицом, что рассказы были написаны намного раньше.С 1965 по 1972 годы Стаднюк работал заместителем главного редактора журнала "Огонёк", затем его избрали членом правления Союза писателей СССР. В 70-е годы он был членом редакционной коллегии журнала "Советский воин", в 80-е – входил в редакционную коллегию героико-патриотического литературно-художественного альманаха "Подвиг".Иван Фотиевич – автор таких книг как "Сердце солдата" (1956), "Люди с оружием" (1956), "Место происшествия – фронт" (1960), "Сердце помнит" (1962), "Военные повести" (1967), "Горький хлеб истины" (1971), "Сокровенное. О времени и о себе" (1980) и др. Параллельно с книгами Стаднюк писал и киносценарии, в том числе и к комедийным фильмам, таким как "Артист из Кохановки" (1961) и "Меж высоких хлебов" (1970), с Евгением Леоновым в главной роли.Настоящей "визитной карточкой" Стаднюка стал его последний уже упоминавшийся нами роман "Война", состоящий из пяти книг. Он писал его с 1967 по 1990 годы и хотел в результате провести своего главного героя, генерала Чумакова, через все перипетии Великой Отечественной войны, но не успел. Распад СССР выбил его из колеи, а антисоветчина, которой пропитали экранизацию романа "Война на западном направлении" (1990) соавторы сценария, привела в бешенство. Он даже хотел снять свое имя с титров.В 1993 годы Стаднюк опубликовал мемуары "Исповедь сталиниста". Он очень больно воспринимал распад своей страны, ту пропасть, в которую покатилась его родная Украина. Не выдержав душевных переживаний, на следующий год он ушел из жизни, но оставил нам Максима Перепелицу и его односельчан, как настоящий эталон того во истину глубинного настоящего украинского народа, каким он был тогда, и мог бы быть сейчас. Именно "Максим Перепелица" и ему подобные могут стать тем настоящим идеологическим оружием, которым завтра будет проводиться в умах современных украинцев настоящая денацификация их сознания.

https://ukraina.ru/20200617/1028009611.html

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Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, великая отечественная война, литература, писатель, кино