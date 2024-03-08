Борьба за пост президента США развивается трагически - политолог
© CC0, PixabayСША флаг
© CC0, Pixabay
Около 70% американских избирателей не хотят видеть на посту президента ни Джо Байдена, ни Дональда Трампа. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.
По его словам, нынешняя президентская кампания в США проходит "трагически".
"Реакция американского избирателя грустная. Одни с ужасом говорят, что не дай бог придет Трамп, другие боятся, что останется Байден. Около 70% американцев не хотят ни того, ни другого", - сказал политолог.
Он обратил внимание и на то, что впервые с 1788 года (когда был принят закон о выборах президента США) за президентский пост борются два кандидата, суммарный возраст которых составляет 158 лет. Действующему лидеру Америки 81 год, а экс-президенту — 77 лет на данный момент.
"Байден отказывается отвечать на вопросы журналистов "без бумажки". Трамп порой говорит такое... У последнего огромное количество судебных преследований", - сказал Вайнер.
Полный текст интервью Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б читайте на сайте Украина.ру.
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