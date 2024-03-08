Борьба за пост президента США развивается трагически - политолог - 08.03.2024 Украина.ру
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Борьба за пост президента США развивается трагически - политолог
Борьба за пост президента США развивается трагически - политолог - 08.03.2024 Украина.ру
Борьба за пост президента США развивается трагически - политолог
Около 70% американских избирателей не хотят видеть на посту президента ни Джо Байдена, ни Дональда Трампа. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.
2024-03-08T12:15
2024-03-08T12:15
новости
сша
дональд трамп
джо байден
выборы
президентские выборы
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По его словам, нынешняя президентская кампания в США проходит "трагически"."Реакция американского избирателя грустная. Одни с ужасом говорят, что не дай бог придет Трамп, другие боятся, что останется Байден. Около 70% американцев не хотят ни того, ни другого", - сказал политолог.Он обратил внимание и на то, что впервые с 1788 года (когда был принят закон о выборах президента США) за президентский пост борются два кандидата, суммарный возраст которых составляет 158 лет. Действующему лидеру Америки 81 год, а экс-президенту — 77 лет на данный момент.Полный текст интервью Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, джо байден, выборы, президентские выборы
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы, президентские выборы

Борьба за пост президента США развивается трагически - политолог

12:15 08.03.2024
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Около 70% американских избирателей не хотят видеть на посту президента ни Джо Байдена, ни Дональда Трампа. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.
По его словам, нынешняя президентская кампания в США проходит "трагически".
"Реакция американского избирателя грустная. Одни с ужасом говорят, что не дай бог придет Трамп, другие боятся, что останется Байден. Около 70% американцев не хотят ни того, ни другого", - сказал политолог.
Он обратил внимание и на то, что впервые с 1788 года (когда был принят закон о выборах президента США) за президентский пост борются два кандидата, суммарный возраст которых составляет 158 лет. Действующему лидеру Америки 81 год, а экс-президенту — 77 лет на данный момент.
"Байден отказывается отвечать на вопросы журналистов "без бумажки". Трамп порой говорит такое... У последнего огромное количество судебных преследований", - сказал Вайнер.
Полный текст интервью Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Вчера, 09:48
"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партииПобеда бывшего президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований за кандидатов в президенты от Республиканской партии в прошедший "супервторник" и последующая номинация от партии является трагедией для всей страны. Такой точкой зрения поделился редакционный совет газеты New York Times
 
НовостиСШАДональд ТрампДжо Байденвыборыпрезидентские выборы
 
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