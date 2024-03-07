Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б
В США 5 марта (в ночь на 6 марта по российскому времени) прошли праймериз демократов и республиканцев. Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу в большинстве штатов. Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует выйти из президентской гонки.
Итоги праймериз в США трагичны, считает политолог, американист Грег Вайнер. В интервью изданию Украина.ру он объяснил, как результаты американского супервторника могут повлиять на ход украинского конфликта. Эксперт также уверен, что Украину ждет смена элит.
— Грег, как, на ваш взгляд, развивается борьба за пост президента США?
Впервые с 1788 года (когда был принят закон о выборах президента США) за президентский пост борются два кандидата, суммарный возраст которых составляет 158 лет. Действующему лидеру Америки 81 год, а экс-президенту — 77 лет на данный момент. Байден отказывается отвечать на вопросы журналистов "без бумажки". Трамп порой говорит такое... У последнего огромное количество судебных преследований.
Накануне праймериз даже Уолл-Стрит отреагировал падением рынков CPA, Dow Jones, Nasdaq — в преддверии результатов супервторника.
— Почему тогда голосуют за них?
— Голосовали зарегистрированные активисты — демократы и республиканцы. Я предполагаю, что процентная явка на таком же уровне, как и в 2020 году. Даже, думаю, еще ниже показатели. В общем, считаю, что надо говорить о плане Б, потому что упомянутые кандидаты вряд ли дойдут до финала.
— Кто же им составит конкуренцию? Независимый кандидат Кеннеди разве может соперничать с такими величинами, пусть и преклонного возраста?
— Есть конвенты. В июле будет конвент республиканской партии, в августе —демократической. На них собираются все делегаты и принимают решения.
Поэтому, возможно, Джо Байден откажется от гонки по состоянию здоровья. Трампа может обрушить решение суда: или денег не хватит на все издержки, или от него спонсоры отойдут. Мне что-то подсказывает, что количество криминальных претензий к Трампу еще больше вырастет.
— Трампу, по сути, надо дотянуть до июля? Если его выдвинет республиканская партия, судьи побоятся выступить против него, так как это может вылиться в гражданскую войну.
— Гражданской войны в Америке не будет. Американцев сейчас больше волнует нелегальная миграция и события на Ближнем Востоке. Нужно разбираться с 9 миллионами нелегалов, которые за последние 4 года разошлись по городам и штатам США. Последние тянут этот непосильный груз, "воют" и требуют денег от федерального правительства. Просто так все не закончится.
— Трамп как раз выступает за разрешение ситуации на мексиканской границе…
— Тут другой момент. У американцев разные точки зрения на проблему миграции. Есть либеральные люди, которые говорят welcome (добро пожаловать) мигрантам. Есть граждане совершенно прагматичного подхода: работать некому — кто будет убирать у нас клубнику и голубику. В США колоссальный голод на рабочие руки.
Эти мигранты в массе своей католики и христиане. То есть люди, принадлежащие к той же религии, что и жители США. Это не Европа, где все нелегалы, которые приезжают, в основном мусульмане — принципиально другая цивилизация с иной религией и так далее. Поэтому мигранты из Мексики, Никарагуа, Эквадора и других стран Латинской Америки в общем-то находят свое место, перевозят свои семьи и укореняются в Соединенных Штатах.
Это, конечно, перспектива для демократической партии. Потому что из латиносов получаются, конечно, республиканцы, но в большинстве своем это кубинцы, которые живут во Флориде (там их около 900 тысяч человек).
— Вы сказали Байден, возможно, снимется с избирательной гонки. Кто его заменит?
— Уверен, план Б готовят, и в Штатах идут опросы на эту тему. Уровень популярности Байдена катастрофически падает (собственно, как сам президент — везде и всюду). По последним данным он набрал около 17%.
Кроме того, за президента США Джо Байдена выразили готовность проголосовать 43% опрошенных среди зарегистрированных избирателей, а за его республиканского конкурента — 48%. То есть Трамп легко "убирает" действующего президента Америки.
Но если против Трампа выйдет любой другой кандидат от демократов — например, адекватный, относительно молодой, который понимает свои желания и знает, чего хотят избиратели — 77-летний Трамп проиграет на 100%.
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— Мишель Обама может выдвинуться вместо Байдена?
— Мишель Обама не особо рвется, по-моему, в Белый дом. Она не мелькает на предвыборных митингах. И не похоже, что хочет заниматься избирательной гонкой. Видимо, прожив 8 лет в Белом доме, она знает, что это такое.
Ее муж Обама, судя по всему, итак заправляет Белым домом. Все обамовские адвайзеры, советники, друзья-товарищи — 3/4 его администрации — из Белого дома не уходили.
А вот кто действительно рассматривается на место Байдена — это губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом. В свое время его принимал в Китае сам Си.
Ньюсом — человек карьерный, политик, в прошлом мэр Сан-Франциско. У него большие шансы, но поговаривают, что показатели по Калифорнии грустные. Экономическое состояние штата оставляет желать лучшего. То есть за ним тянется много негативных флюидов.
Может быть, демократы еще кого-то найдут или уже воспитывают, готовят. Осталось 3–4 месяца. Может за это время какие-то "черные лебеди" прилетят к Байдену и Трампу и одним взмахом крыла сметут либо одного, либо другого.
— Несколько слов о Никки Хейли. Я думаю, она достойно боролась, перед тем как выйти из гонки. В штате Вермонт набрала 17%, в округе Колумбия опередила в два раза Трампа, набрав почти 63% голосов. Что ее ждет?
— Я считаю ее самым большим победителем в соревновании под названием "Избирательная борьба за пост президента". Потому что по сути она из малоизвестного посла США в ООН стала фигурой национального масштаба. В следующий предвыборный цикл ей будет 57 лет. Если она "подтянется" за 4 года, то может вполне на многое претендовать.
Возможно, она в случае победы Трампа станет частью его администрации. Например, госсекретарем.
— У Хейли и Трампа довольно разные взгляды по внутренним вопросам и по Украине…
— Это никогда никому не мешало. На берегу всегда договариваются. Если Хейли захочет быть госсекретарем, то все возможно. Позиция, кстати, перспективная, после которой можно идти дальше и выше по карьерной лестнице. Пенсия у госсекретаря хорошая.
— Спикер палаты представителей США Майк Джонсон начал переговоры с конгрессменами по поводу нового проекта помощи Украине. Когда этот вопрос могут решить или опять зайдут в тупик?
— 31 марта начинается католическая Пасха. Значит пасхальные каникулы длятся минимум неделю. А в двадцатых числах апреля будет еврейская Пасха — что в Штатах не меньший праздник. Поэтому данный вопрос должны решить до конца марта — никто не жаждет перекладывать это на пасхальные каникулы.
Во-первых, большинство избирателей разъедется — а это все делают именно для них. Во-вторых, сейчас в Америке идёт пересчёт числа конгрессменов и сенаторов, которые будут переизбираться от демократической и республиканской партий — кому это нужно.
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— В каком случае перед США встанет выбор между поддержкой Украины и внутренними проблемами?
— Для рядовых американцев это вообще не сравнимые вещи. Мало кто знает, где находится на карте Киев. Возможно — только в городе Нью-Йорке и штате Нью-Джерси, где проживает украинская община. А так американцев волнует инфляция, вопросы с нелегалами и Ближний Восток.
Украина является большой геополитической игрой для администрации Байдена, на которую последними многое поставлено. Возможно, где-то там плавают маленькие "черные лебеди", которые вырастут в больших "черных лебедей".
Я бы сказал так: Байдену ситуация на Украине важна также, как Нетаньяху война с ХАМАС. Потому что, если премьер завтра закончит войну с палестинцами — послезавтра он сядет в тюрьму. То же самое у Байдена: не получит Украина помощь — ситуация будет аховая.
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— Есть ли у Байдена альтернативные источники финансирования программ поддержки Киева? Например, может ли он привлечь частное финансирование?
— Нет. Частный бизнес не даст десятки миллиардов долларов просто так — в подарок непонятной стране. Бизнес привык вкладывать деньги в достойные проекты. Он требует отдачи, заработка. А что может предложить администрация Байдена? Не представляю…
Владелец Amazon Джефф Безос, один из самых богатых людей мира (его состояние превышает 300 миллиардов долларов) — не пойдет на это. Илон Маск — бедный, у него личное состояние всего лишь 196 миллиардов. Даже Microsoft со своими 3 триллионами долларов вряд ли захочет инвестировать в Украину 30 миллиардов. Или кому-то чего-то придется очень сильно пообещать.
[24 января акции Microsoft выросли на 1,5% на торгах биржи NASDAQ. Компания впервые за свою 48-летнюю историю достигла рыночной капитализации в 3 триллиона долларов и стала первой компанией после Apple, которая покорила указанную отметку.]
— Можем ли мы сказать, что партия продолжения войны на Украине заинтересована в том, чтобы и в Европе нарастал конфликт?
— Партия продолжения войны, как я понимаю, это администрация Байдена. Для них это вопрос жизни и смерти. Но Америке не выгодно раскалывать Европу. Единый Евросоюз с единым парламентом — важный партнер США. С евроэлитами проще договориться напрямую, в Брюсселе, нежели бегать по каждой европейской стране.
— Почему западники так много говорят о коррупции на Украине? На что это влияет?
— На Украине бешеная коррупция. Я не помню цифры, но число украинских миллиардеров за последние 2 года резко выросло. Об этом заявляют многие украинские политики и эксперты.
— Видимо говорят те, кому мало досталось…
— Да. Те, кто хочет получить свой кусок, но не может. Видимо, часть этой коррупции шла в карман семьи Байдена. Поэтому все разговоры на Западе, в частности в США, о коррупции — кампания против действующего президента.
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— Украинский конфликт перешел в состояние позиционной войны. Западная помощь сильно сократилась. А российская модернизированная армия теснит украинские войска на нескольких участках фронта. Какие еще факторы могут повлиять на ход войны в Украине?
— Во-первых, сопоставлять мощь и возможности России и Украины просто невозможно. Я имею ввиду человеческий ресурс. У России мобилизационный резерв 17 миллионов, и она может поставить на фронт еще 2 миллиона. Тогда мы сотрем украинцев в порошок.
— А если страны НАТО и Евросоюза введут туда свои армии, о чем сейчас кричат тут и там западные лидеры?
— Нет. Натовские войска никогда не войдут на Украину. В лучшем случае миротворцы могут появиться где-нибудь во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах — только по предварительной договоренности. По собственной инициативе армии НАТО на Украине не будет, потому что никто не хочет прямого конфликта с Россией.
— Как считаете, завершение войны на Украине лежит в области экономики или политики?
— Я думаю — в смене элиты на Украине. Должны прийти другие руководители. Еврейский комитет Украины как минимум раз в неделю рассказывает о том, как именами нацистов называют городские объекты и так далее. Например, человек, издававший газету "Ровно" и получивший железный крест от Геббельса за пропаганду антисемитизма — его именем названа школа. И такое происходит на Украине постоянно.
Вспомните, премьер Израиля ехал в Киеве по проспекту Бандеры, у которого руки в еврейской крови. По поводу этого Нетаньяху возмутился в Верховной раде, и его освистали! Вот какая элита на Украине.
Как только она поменяется, уйдет национализм и нацизм, тогда, я думаю, ситуация будет абсолютно другая. Но пока этого не произошло, не с кем договариваться.
— Есть ли предпосылки к смене элиты на Украине?
— У меня остались друзья и коллеги на Украине. Там довольно сильное разделение. Одни говорят, что готовы биться на смерть, в каждом окошке поставить пулемет. А другие, особенно кто занимается административной паствой, заявляют, что народ устал. На Украине в административных и муниципальных округах сильно упало финансирование и доходы. Ситуация очень печальная.
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