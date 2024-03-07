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Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б

Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б - 07.03.2024 Украина.ру

Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б

В США 5 марта (в ночь на 6 марта по российскому времени) прошли праймериз демократов и республиканцев. Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу в большинстве штатов. Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли планирует выйти из президентской гонки.

2024-03-07T03:20

2024-03-07T03:20

2024-03-07T03:20

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сша

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дональд трамп

выборы

военная помощь

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Итоги праймериз в США трагичны, считает политолог, американист Грег Вайнер. В интервью изданию Украина.ру он объяснил, как результаты американского супервторника могут повлиять на ход украинского конфликта. Эксперт также уверен, что Украину ждет смена элит.— Грег, как, на ваш взгляд, развивается борьба за пост президента США?— Трагически. Реакция американского избирателя грустная. Одни с ужасом говорят, что не дай бог придет Трамп, другие боятся, что останется Байден. Около 70% американцев не хотят ни того, ни другого.Впервые с 1788 года (когда был принят закон о выборах президента США) за президентский пост борются два кандидата, суммарный возраст которых составляет 158 лет. Действующему лидеру Америки 81 год, а экс-президенту — 77 лет на данный момент. Байден отказывается отвечать на вопросы журналистов "без бумажки". Трамп порой говорит такое... У последнего огромное количество судебных преследований.Накануне праймериз даже Уолл-Стрит отреагировал падением рынков CPA, Dow Jones, Nasdaq — в преддверии результатов супервторника.— Почему тогда голосуют за них?— Голосовали зарегистрированные активисты — демократы и республиканцы. Я предполагаю, что процентная явка на таком же уровне, как и в 2020 году. Даже, думаю, еще ниже показатели. В общем, считаю, что надо говорить о плане Б, потому что упомянутые кандидаты вряд ли дойдут до финала.— Кто же им составит конкуренцию? Независимый кандидат Кеннеди разве может соперничать с такими величинами, пусть и преклонного возраста?— Есть конвенты. В июле будет конвент республиканской партии, в августе —демократической. На них собираются все делегаты и принимают решения. Поэтому, возможно, Джо Байден откажется от гонки по состоянию здоровья. Трампа может обрушить решение суда: или денег не хватит на все издержки, или от него спонсоры отойдут. Мне что-то подсказывает, что количество криминальных претензий к Трампу еще больше вырастет.— Трампу, по сути, надо дотянуть до июля? Если его выдвинет республиканская партия, судьи побоятся выступить против него, так как это может вылиться в гражданскую войну.— Гражданской войны в Америке не будет. Американцев сейчас больше волнует нелегальная миграция и события на Ближнем Востоке. Нужно разбираться с 9 миллионами нелегалов, которые за последние 4 года разошлись по городам и штатам США. Последние тянут этот непосильный груз, "воют" и требуют денег от федерального правительства. Просто так все не закончится.— Трамп как раз выступает за разрешение ситуации на мексиканской границе…— Тут другой момент. У американцев разные точки зрения на проблему миграции. Есть либеральные люди, которые говорят welcome (добро пожаловать) мигрантам. Есть граждане совершенно прагматичного подхода: работать некому — кто будет убирать у нас клубнику и голубику. В США колоссальный голод на рабочие руки.Эти мигранты в массе своей католики и христиане. То есть люди, принадлежащие к той же религии, что и жители США. Это не Европа, где все нелегалы, которые приезжают, в основном мусульмане — принципиально другая цивилизация с иной религией и так далее. Поэтому мигранты из Мексики, Никарагуа, Эквадора и других стран Латинской Америки в общем-то находят свое место, перевозят свои семьи и укореняются в Соединенных Штатах.Это, конечно, перспектива для демократической партии. Потому что из латиносов получаются, конечно, республиканцы, но в большинстве своем это кубинцы, которые живут во Флориде (там их около 900 тысяч человек).— Вы сказали Байден, возможно, снимется с избирательной гонки. Кто его заменит?— Уверен, план Б готовят, и в Штатах идут опросы на эту тему. Уровень популярности Байдена катастрофически падает (собственно, как сам президент — везде и всюду). По последним данным он набрал около 17%.Кроме того, за президента США Джо Байдена выразили готовность проголосовать 43% опрошенных среди зарегистрированных избирателей, а за его республиканского конкурента — 48%. То есть Трамп легко "убирает" действующего президента Америки.Но если против Трампа выйдет любой другой кандидат от демократов — например, адекватный, относительно молодой, который понимает свои желания и знает, чего хотят избиратели — 77-летний Трамп проиграет на 100%.— Мишель Обама может выдвинуться вместо Байдена?— Мишель Обама не особо рвется, по-моему, в Белый дом. Она не мелькает на предвыборных митингах. И не похоже, что хочет заниматься избирательной гонкой. Видимо, прожив 8 лет в Белом доме, она знает, что это такое.Ее муж Обама, судя по всему, итак заправляет Белым домом. Все обамовские адвайзеры, советники, друзья-товарищи — 3/4 его администрации — из Белого дома не уходили.А вот кто действительно рассматривается на место Байдена — это губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом. В свое время его принимал в Китае сам Си.Ньюсом — человек карьерный, политик, в прошлом мэр Сан-Франциско. У него большие шансы, но поговаривают, что показатели по Калифорнии грустные. Экономическое состояние штата оставляет желать лучшего. То есть за ним тянется много негативных флюидов.Может быть, демократы еще кого-то найдут или уже воспитывают, готовят. Осталось 3–4 месяца. Может за это время какие-то "черные лебеди" прилетят к Байдену и Трампу и одним взмахом крыла сметут либо одного, либо другого.— Несколько слов о Никки Хейли. Я думаю, она достойно боролась, перед тем как выйти из гонки. В штате Вермонт набрала 17%, в округе Колумбия опередила в два раза Трампа, набрав почти 63% голосов. Что ее ждет?— Я считаю ее самым большим победителем в соревновании под названием "Избирательная борьба за пост президента". Потому что по сути она из малоизвестного посла США в ООН стала фигурой национального масштаба. В следующий предвыборный цикл ей будет 57 лет. Если она "подтянется" за 4 года, то может вполне на многое претендовать.Возможно, она в случае победы Трампа станет частью его администрации. Например, госсекретарем.— У Хейли и Трампа довольно разные взгляды по внутренним вопросам и по Украине…— Это никогда никому не мешало. На берегу всегда договариваются. Если Хейли захочет быть госсекретарем, то все возможно. Позиция, кстати, перспективная, после которой можно идти дальше и выше по карьерной лестнице. Пенсия у госсекретаря хорошая.— Спикер палаты представителей США Майк Джонсон начал переговоры с конгрессменами по поводу нового проекта помощи Украине. Когда этот вопрос могут решить или опять зайдут в тупик? — 31 марта начинается католическая Пасха. Значит пасхальные каникулы длятся минимум неделю. А в двадцатых числах апреля будет еврейская Пасха — что в Штатах не меньший праздник. Поэтому данный вопрос должны решить до конца марта — никто не жаждет перекладывать это на пасхальные каникулы.Во-первых, большинство избирателей разъедется — а это все делают именно для них. Во-вторых, сейчас в Америке идёт пересчёт числа конгрессменов и сенаторов, которые будут переизбираться от демократической и республиканской партий — кому это нужно.— В каком случае перед США встанет выбор между поддержкой Украины и внутренними проблемами?— Для рядовых американцев это вообще не сравнимые вещи. Мало кто знает, где находится на карте Киев. Возможно — только в городе Нью-Йорке и штате Нью-Джерси, где проживает украинская община. А так американцев волнует инфляция, вопросы с нелегалами и Ближний Восток.Украина является большой геополитической игрой для администрации Байдена, на которую последними многое поставлено. Возможно, где-то там плавают маленькие "черные лебеди", которые вырастут в больших "черных лебедей".Я бы сказал так: Байдену ситуация на Украине важна также, как Нетаньяху война с ХАМАС. Потому что, если премьер завтра закончит войну с палестинцами — послезавтра он сядет в тюрьму. То же самое у Байдена: не получит Украина помощь — ситуация будет аховая.— Есть ли у Байдена альтернативные источники финансирования программ поддержки Киева? Например, может ли он привлечь частное финансирование?— Нет. Частный бизнес не даст десятки миллиардов долларов просто так — в подарок непонятной стране. Бизнес привык вкладывать деньги в достойные проекты. Он требует отдачи, заработка. А что может предложить администрация Байдена? Не представляю…Владелец Amazon Джефф Безос, один из самых богатых людей мира (его состояние превышает 300 миллиардов долларов) — не пойдет на это. Илон Маск — бедный, у него личное состояние всего лишь 196 миллиардов. Даже Microsoft со своими 3 триллионами долларов вряд ли захочет инвестировать в Украину 30 миллиардов. Или кому-то чего-то придется очень сильно пообещать.[24 января акции Microsoft выросли на 1,5% на торгах биржи NASDAQ. Компания впервые за свою 48-летнюю историю достигла рыночной капитализации в 3 триллиона долларов и стала первой компанией после Apple, которая покорила указанную отметку.]— Можем ли мы сказать, что партия продолжения войны на Украине заинтересована в том, чтобы и в Европе нарастал конфликт?— Партия продолжения войны, как я понимаю, это администрация Байдена. Для них это вопрос жизни и смерти. Но Америке не выгодно раскалывать Европу. Единый Евросоюз с единым парламентом — важный партнер США. С евроэлитами проще договориться напрямую, в Брюсселе, нежели бегать по каждой европейской стране.— Почему западники так много говорят о коррупции на Украине? На что это влияет?— На Украине бешеная коррупция. Я не помню цифры, но число украинских миллиардеров за последние 2 года резко выросло. Об этом заявляют многие украинские политики и эксперты.— Видимо говорят те, кому мало досталось…— Да. Те, кто хочет получить свой кусок, но не может. Видимо, часть этой коррупции шла в карман семьи Байдена. Поэтому все разговоры на Западе, в частности в США, о коррупции — кампания против действующего президента.— Украинский конфликт перешел в состояние позиционной войны. Западная помощь сильно сократилась. А российская модернизированная армия теснит украинские войска на нескольких участках фронта. Какие еще факторы могут повлиять на ход войны в Украине?— Во-первых, сопоставлять мощь и возможности России и Украины просто невозможно. Я имею ввиду человеческий ресурс. У России мобилизационный резерв 17 миллионов, и она может поставить на фронт еще 2 миллиона. Тогда мы сотрем украинцев в порошок.— А если страны НАТО и Евросоюза введут туда свои армии, о чем сейчас кричат тут и там западные лидеры?— Нет. Натовские войска никогда не войдут на Украину. В лучшем случае миротворцы могут появиться где-нибудь во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах — только по предварительной договоренности. По собственной инициативе армии НАТО на Украине не будет, потому что никто не хочет прямого конфликта с Россией.— Как считаете, завершение войны на Украине лежит в области экономики или политики? — Я думаю — в смене элиты на Украине. Должны прийти другие руководители. Еврейский комитет Украины как минимум раз в неделю рассказывает о том, как именами нацистов называют городские объекты и так далее. Например, человек, издававший газету "Ровно" и получивший железный крест от Геббельса за пропаганду антисемитизма — его именем названа школа. И такое происходит на Украине постоянно.Вспомните, премьер Израиля ехал в Киеве по проспекту Бандеры, у которого руки в еврейской крови. По поводу этого Нетаньяху возмутился в Верховной раде, и его освистали! Вот какая элита на Украине.Как только она поменяется, уйдет национализм и нацизм, тогда, я думаю, ситуация будет абсолютно другая. Но пока этого не произошло, не с кем договариваться.— Есть ли предпосылки к смене элиты на Украине?— У меня остались друзья и коллеги на Украине. Там довольно сильное разделение. Одни говорят, что готовы биться на смерть, в каждом окошке поставить пулемет. А другие, особенно кто занимается административной паствой, заявляют, что народ устал. На Украине в административных и муниципальных округах сильно упало финансирование и доходы. Ситуация очень печальная.Может быть, если произойдет заморозка конфликта, Украина проведет выборы, и тогда мы увидим массу новых лиц украинского руководства. Тогда, возможно, будет пересмотр пакетов помощи, бесконечных кредитов, которые за два года получила Украина. Это сотни тысяч миллиардов — дикие деньги. Для сравнения: за 60-е и 70-е годы весь Африканский континент получил 300 миллиардов долларов.

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интервью, сша, праймериз, украина, россия, нато, джо байден, дональд трамп, выборы, военная помощь, коррупция, ес, нацизм