Реставрация Великой Румынии: Ищенко о том, на какие территории Украины нацелился Бухарест - 08.03.2024 Украина.ру
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Реставрация Великой Румынии: Ищенко о том, на какие территории Украины нацелился Бухарест
Реставрация Великой Румынии: Ищенко о том, на какие территории Украины нацелился Бухарест - 08.03.2024 Украина.ру
Реставрация Великой Румынии: Ищенко о том, на какие территории Украины нацелился Бухарест
В сегодняшней Румынии сильны националистические силы, которые не прочь заявить права на территории современных Молдавии и Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Ростислав Ищенко
2024-03-08T11:11
2024-03-08T11:11
новости
ростислав ищенко
приднестровье
румыния
молдавия
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На прошлой неделе депутаты всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) приняли обращение к России с просьбой о помощи из-за тяжелой социально-экономической обстановки и военно-политических угроз. Румыния не хочет воевать с Россией и готова теоретически пожертвовать Приднестровьем, отметил Ищенко. В Молдавии румынофильские силы достаточно слабы. Но в случае начала открытого конфликта вокруг Приднестровья уровень поддержки Румынии среди молдаван серьёзно вырастет, полагает политолог. "А румынам будет трудно им отказать, потому что тогда концепция "единого народа" полетит в тартарары", - добавил он. Ищенко заявил, что не видит никакого особого интереса для России педалировать ситуацию вокруг Приднестровья. Почему этим занялись приднестровские политики – может быть, они когда-нибудь расскажут об этом, резюмировал эксперт.Полный текст интервью Ростислава Ищенко "Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шаг" читайте на сайте Украина.ру.
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростислав ищенко, приднестровье, румыния, молдавия
Новости, Ростислав Ищенко, Приднестровье, Румыния, Молдавия

Реставрация Великой Румынии: Ищенко о том, на какие территории Украины нацелился Бухарест

11:11 08.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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В сегодняшней Румынии сильны националистические силы, которые не прочь заявить права на территории современных Молдавии и Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Ростислав Ищенко
На прошлой неделе депутаты всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) приняли обращение к России с просьбой о помощи из-за тяжелой социально-экономической обстановки и военно-политических угроз.
Румыния не хочет воевать с Россией и готова теоретически пожертвовать Приднестровьем, отметил Ищенко.
"Но у Румынии есть определенные внешнеполитические интересы. У нее есть определенные виды на Молдавию и на украинские территории (Южная Бессарабия и Северная Буковина)", - рассказал эксперт.
В Молдавии румынофильские силы достаточно слабы. Но в случае начала открытого конфликта вокруг Приднестровья уровень поддержки Румынии среди молдаван серьёзно вырастет, полагает политолог.
"А румынам будет трудно им отказать, потому что тогда концепция "единого народа" полетит в тартарары", - добавил он.
Ищенко заявил, что не видит никакого особого интереса для России педалировать ситуацию вокруг Приднестровья. Почему этим занялись приднестровские политики – может быть, они когда-нибудь расскажут об этом, резюмировал эксперт.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко "Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шаг" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРостислав ИщенкоПриднестровьеРумынияМолдавия
 
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