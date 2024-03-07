https://ukraina.ru/20240307/1053759903.html
"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке
"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке - 07.03.2024 Украина.ру
"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Бугарь, который попал в плен в Авдеевке, рассказал об условиях содержания украинских солдат. Об этом 7 марта сообщили РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны РФ
2024-03-07T10:56
2024-03-07T10:56
2024-03-07T10:56
новости
авдеевка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
всу
военнопленные
пленные
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002364_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_275d3d24b9591c730cf897911853858e.jpg.webp
Украинский военнопленный рассказал о том, как он попал в ряды ВСУ. В октябре 2023 года его вызвали в сельсовет под предлогом того, что "нужно зарегистрировать". Сразу как он пришел его забрали, не предупредив даже, куда и зачем ведут. У мужчины отобрали все документы и отвезли на подконтрольную Киеву территорию ДНР, в город Покровск.Также военнопленный рассказал, как однажды ему с сослуживцами пришлось просидеть в подвале. По его словам, их завезли на одну из шахт и там они ждали распределения."Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток", — сказал военнопленный.Во время боёв за Авдеевку он две недели самостоятельно ухаживал за раненым. Украинское командование после решило вывести войска.Солдат, рассказывает Бугарь, оставили в заброшенном детском саду с едой и водой, пообещали забрать, но не сделали этого."Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы бы, наверное, умерли от голода, если бы не они. Нам оказали медицинскую помощь и накормили. Я им очень благодарен. [...] Слава богу, что ваши ребята помогли нам и оставили нас в живых", — заключил пленный.В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.
https://ukraina.ru/20240307/1053754117.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002364_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3605c87ac9f3ba0dd3c56e33e093dad.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, военнопленные, пленные, украина
"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Бугарь, который попал в плен в Авдеевке, рассказал об условиях содержания украинских солдат. Об этом 7 марта сообщили РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны РФ
Украинский военнопленный рассказал о том, как он попал в ряды ВСУ. В октябре 2023 года его вызвали в сельсовет под предлогом того, что "нужно зарегистрировать". Сразу как он пришел его забрали, не предупредив даже, куда и зачем ведут. У мужчины отобрали все документы и отвезли на подконтрольную Киеву территорию ДНР, в город Покровск.
"Нас везли в Покровск как заключенных — без воды и еды. Останавливались только ночью на перекур и туалет", — объяснил Бугарь.
Также военнопленный рассказал, как однажды ему с сослуживцами пришлось просидеть в подвале. По его словам, их завезли на одну из шахт и там они ждали распределения.
"Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток", — сказал военнопленный.
Во время боёв за Авдеевку он две недели самостоятельно ухаживал за раненым. Украинское командование после решило вывести войска.
Солдат, рассказывает Бугарь, оставили в заброшенном детском саду с едой и водой, пообещали забрать, но не сделали этого.
"Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы бы, наверное, умерли от голода, если бы не они. Нам оказали медицинскую помощь и накормили. Я им очень благодарен. [...] Слава богу, что ваши ребята помогли нам и оставили нас в живых", — заключил пленный.
В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.