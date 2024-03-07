"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке - 07.03.2024 Украина.ру
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"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке
"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке - 07.03.2024 Украина.ру
"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке
Военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Бугарь, который попал в плен в Авдеевке, рассказал об условиях содержания украинских солдат. Об этом 7 марта сообщили РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны РФ
2024-03-07T10:56
2024-03-07T10:56
новости
авдеевка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
всу
военнопленные
пленные
украина
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Украинский военнопленный рассказал о том, как он попал в ряды ВСУ. В октябре 2023 года его вызвали в сельсовет под предлогом того, что "нужно зарегистрировать". Сразу как он пришел его забрали, не предупредив даже, куда и зачем ведут. У мужчины отобрали все документы и отвезли на подконтрольную Киеву территорию ДНР, в город Покровск.Также военнопленный рассказал, как однажды ему с сослуживцами пришлось просидеть в подвале. По его словам, их завезли на одну из шахт и там они ждали распределения."Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток", — сказал военнопленный.Во время боёв за Авдеевку он две недели самостоятельно ухаживал за раненым. Украинское командование после решило вывести войска.Солдат, рассказывает Бугарь, оставили в заброшенном детском саду с едой и водой, пообещали забрать, но не сделали этого."Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы бы, наверное, умерли от голода, если бы не они. Нам оказали медицинскую помощь и накормили. Я им очень благодарен. [...] Слава богу, что ваши ребята помогли нам и оставили нас в живых", — заключил пленный.В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.
https://ukraina.ru/20240307/1053754117.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
украина
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новости, авдеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, военнопленные, пленные, украина
Новости, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военнопленные, Пленные, Украина

"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке

10:56 07.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир Бугарь, который попал в плен в Авдеевке, рассказал об условиях содержания украинских солдат. Об этом 7 марта сообщили РИА Новости со ссылкой на видео Минобороны РФ
Украинский военнопленный рассказал о том, как он попал в ряды ВСУ. В октябре 2023 года его вызвали в сельсовет под предлогом того, что "нужно зарегистрировать". Сразу как он пришел его забрали, не предупредив даже, куда и зачем ведут. У мужчины отобрали все документы и отвезли на подконтрольную Киеву территорию ДНР, в город Покровск.
"Нас везли в Покровск как заключенных — без воды и еды. Останавливались только ночью на перекур и туалет", — объяснил Бугарь.
Также военнопленный рассказал, как однажды ему с сослуживцами пришлось просидеть в подвале. По его словам, их завезли на одну из шахт и там они ждали распределения.
"Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток", — сказал военнопленный.
Во время боёв за Авдеевку он две недели самостоятельно ухаживал за раненым. Украинское командование после решило вывести войска.
Солдат, рассказывает Бугарь, оставили в заброшенном детском саду с едой и водой, пообещали забрать, но не сделали этого.
"Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы бы, наверное, умерли от голода, если бы не они. Нам оказали медицинскую помощь и накормили. Я им очень благодарен. [...] Слава богу, что ваши ребята помогли нам и оставили нас в живых", — заключил пленный.
В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
05:40
Больная армия. Как постепенно деградирует ВСУУ Украины заканчивается мобилизационный резерв, что уже видно невооруженным глазом. Новобранцы, нахватанные на улицах в ходе насильственной мобилизации, даже внешне нередко производят впечатление кое-как обмундированного сброда. И разговоры западных политиков об отправке войск на Украину отчасти являются следствием такого положения дел.
 
НовостиАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВСУвоеннопленныеПленныеУкраина
 
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10:56"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке
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