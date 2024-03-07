https://ukraina.ru/20240307/1053756799.html

МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности

МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности - 07.03.2024 Украина.ру

МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности

Европа может создать устойчивую систему безопасности, если все стороны украинского конфликта будут соблюдать Устав ООН и учитывать озабоченности друг друга. На это указал 7 марта глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции

2024-03-07T08:35

2024-03-07T08:35

2024-03-07T08:35

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"Думаю, что Европа сможет по-настоящему создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности, если каждая сторона будет соблюдать цели и принципы Устава ООН, а разумные озабоченности всех сторон (украинского кризиса - ред.) будут надлежащим образом урегулированы", - сказал Ван И.Он также подчеркнул, что все усилия Китая по Украине направлены на то, чтобы проложить путь к мирным переговорам.Ван И отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда занимал справедливую позицию и настаивал на примирении.Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ukraina.ru/20240306/1053738408.html

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китай, новости, европа, украина, оон, зарубежье, запад