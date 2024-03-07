МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности - 07.03.2024 Украина.ру
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МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности
МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности - 07.03.2024 Украина.ру
МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности
Европа может создать устойчивую систему безопасности, если все стороны украинского конфликта будут соблюдать Устав ООН и учитывать озабоченности друг друга. На это указал 7 марта глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции
2024-03-07T08:35
2024-03-07T08:35
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"Думаю, что Европа сможет по-настоящему создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности, если каждая сторона будет соблюдать цели и принципы Устава ООН, а разумные озабоченности всех сторон (украинского кризиса - ред.) будут надлежащим образом урегулированы", - сказал Ван И.Он также подчеркнул, что все усилия Китая по Украине направлены на то, чтобы проложить путь к мирным переговорам.Ван И отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда занимал справедливую позицию и настаивал на примирении.Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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Китай, Новости, Европа, Украина, ООН, Зарубежье, Запад

МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности

08:35 07.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Европа может создать устойчивую систему безопасности, если все стороны украинского конфликта будут соблюдать Устав ООН и учитывать озабоченности друг друга. На это указал 7 марта глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции
"Думаю, что Европа сможет по-настоящему создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности, если каждая сторона будет соблюдать цели и принципы Устава ООН, а разумные озабоченности всех сторон (украинского кризиса - ред.) будут надлежащим образом урегулированы", - сказал Ван И.
Он также подчеркнул, что все усилия Китая по Украине направлены на то, чтобы проложить путь к мирным переговорам.
Ван И отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда занимал справедливую позицию и настаивал на примирении.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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Вчера, 14:40
"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает ЗеленскийКажется, все стороны, участвующие так или иначе в украинском конфликте, понимают, что чисто военного пути решения конфликта не существует и результатом должны стать переговоры. Тем не менее, никаких признаков готовности сторон к переговорам, кроме заявлений об их необходимости, не видно
 
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