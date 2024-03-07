https://ukraina.ru/20240307/1053756799.html
МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности
МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности - 07.03.2024 Украина.ру
МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности
Европа может создать устойчивую систему безопасности, если все стороны украинского конфликта будут соблюдать Устав ООН и учитывать озабоченности друг друга. На это указал 7 марта глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции
2024-03-07T08:35
2024-03-07T08:35
2024-03-07T08:35
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"Думаю, что Европа сможет по-настоящему создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности, если каждая сторона будет соблюдать цели и принципы Устава ООН, а разумные озабоченности всех сторон (украинского кризиса - ред.) будут надлежащим образом урегулированы", - сказал Ван И.Он также подчеркнул, что все усилия Китая по Украине направлены на то, чтобы проложить путь к мирным переговорам.Ван И отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда занимал справедливую позицию и настаивал на примирении.Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ukraina.ru/20240306/1053738408.html
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китай, новости, европа, украина, оон, зарубежье, запад
Китай, Новости, Европа, Украина, ООН, Зарубежье, Запад
МИД КНР назвал условия для создания Европой устойчивой системы безопасности
Европа может создать устойчивую систему безопасности, если все стороны украинского конфликта будут соблюдать Устав ООН и учитывать озабоченности друг друга. На это указал 7 марта глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции
"Думаю, что Европа сможет по-настоящему создать сбалансированную, эффективную и устойчивую систему безопасности, если каждая сторона будет соблюдать цели и принципы Устава ООН, а разумные озабоченности всех сторон (украинского кризиса - ред.) будут надлежащим образом урегулированы", - сказал Ван И.
Он также подчеркнул, что все усилия Китая по Украине направлены на то, чтобы проложить путь к мирным переговорам.
Ван И отметил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда занимал справедливую позицию и настаивал на примирении.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.